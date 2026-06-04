“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）の温泉旅館4施設は、2026年6月30日までウェルカムサービスのお時間帯に生ビールの飲み放題をお楽しみいただける「ウェルカム生ビールサービス」を開始いたします。 ウェルカム生ビールサービス：https://relohotels.com/news/campaign_event/19601/

本サービスの対象施設は「ゆとりろ洞爺湖」「鳴子風雅」「奥日光ホテル四季彩」「ゆるり奥日光with DOGS」の4施設です。何れの施設も通常のウェルカムサービスに加え、生ビールの飲み放題をお楽しみいただけます。 初夏を迎え、慣れない暑さに疲労も溜まりやすい季節、少しでもお客様に楽しくリフレッシュいただけるよう本サービスを企画いたしました。 ご到着後にひと息つきながらの一杯、湯上り後に一杯など至福の時間をお過ごしください。

ウェルカム生ビールサービス 概要

期間：～2026年6月30日 提供時間：15：00～18：00 対象：ご宿泊者様限定 内容：ウェルカムサービスでの生ビール飲み放題 ＜対象施設＞ ・ゆとりろ洞爺湖 https://www.yutorelo-toyako.com/ ・鳴子風雅 https://www.naruko-fuga.com/ ・奥日光ホテル四季彩 https://www.hotel-shikisai.co.jp/ ・ゆるり奥日光with DOGS https://yururi-okunikko.com/

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 取材・撮影等に関するご案内： https://relovacations.com/photo