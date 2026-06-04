有限会社築地にっしん太助（所在地：東京都中央区築地場外市場内、代表取締役：谷口 忠）は、独自開発した加熱式弁当容器「JET CHEF」を活用した法人・施設向け弁当サービスを、2026年6月8日より本格展開いたします。

JET CHEFは、電子レンジや電源を使わず、紐を引くだけで弁当を温めることができる加熱式弁当容器です。料理がおいしいと感じやすい温度帯の一つである「体温＋約25℃前後」を目安に食材温度を設計し、会議室、研修会場、イベント会場、高齢者施設など、加熱設備がない場所でも、食べる直前に温かく、香りが立つ食事体験を提供します。

当社はこれまで、築地場外市場の「築地うなぎ食堂」において、法人向けうなぎ弁当やデリバリー弁当を提供してまいりました。今後はうなぎ弁当に加え、JET CHEFの温度設計と相性の良い焼肉弁当シリーズ（築地焼肉苑）も展開し、法人会議・研修・接待・高齢者施設イベントなど、幅広いB2B需要に対応してまいります。

展開対象

法人会議・研修・接待・社内イベント・高齢者施設・介護施設の行事食

技術特徴

電子レンジ・電源不要。紐を引くだけで、食べる直前に温める加熱式弁当容器

温度設計

料理がおいしいと感じやすい「体温＋約25℃前後」を目安に食材温度を設計

信頼性

デリバリー弁当累計100万個以上、Uber Eats総合評価1位店表示、惣菜・べんとうグランプリ2026優秀 賞、JET CHEF特許・商標

お問合せ・ご注文はこちら

https://jet-chef.jp

“冷たい”から、“おいしい温度で食べる”へ

法人会議や研修、施設で提供される弁当は、配達から食事までに時間が経過し、冷たいが当たり前です。しかし、食事の満足度は「温度」によって大きく変わります。温かい料理には、香り、湯気、やわらかさ、食欲を引き出す力があります。

JET CHEF弁当の特徴は、単に熱くすることではありません。料理は、熱すぎても味が分かりにくく、冷めすぎても香りや食感が損なわれます。JET CHEFは、食材温度が料理をおいしいと感じやすい「体温＋約25℃前後」に達することを目安に設計されています。

これにより、うなぎの香り、焼肉の脂の旨み、ご飯のふっくら感を引き出し、電子レンジがない場所でも、食べる直前に最適な温度帯の食事を楽しむことができます。

電子レンジや厨房設備を必要としないため、 できたてのような食事体験を「JET CHEF弁当」は、法人会議、役員会、研修会場、イベント会場、高齢者施設など、さまざまな場所で導入できます。配膳オペレーションを大きく変えずに、参加者や利用者の満足度を高められることが特徴です。

高齢者施設や介護関連施設では、温かい香りや湯気によって、食事への楽しみや食欲を引き出すきっかけになることを目指します。食事は単なる栄養補給ではなく、生活の楽しみであり、会話のきっかけであり、生きる力につながる大切な時間です。

当社は「食べることは生きること」という考えのもと、冷たい弁当ではなく、温かく、香りが立ち、思わず「食べたい」と感じられる食事体験を届けてまいります。



お弁当盛り付け



Jet Chef温度



開発の原点は、家族で“本当においしい食事”を楽しみたいという想い

JET CHEF開発の背景には、弊社代表・谷口の家族への想いがあります。谷口の次男・陽亮（ようすけ）は、幼少期の重い病気をきっかけに重度の障がいを負いました。外食に行くことが難しくなった家族にとって、「本当においしい食事を、家族で一緒に楽しむこと」は大きな願いでした。

その経験から、谷口は「お店に行けない人にも、できたてのような温かい食事を届けたい」と考えるようになりました。この想いから生まれたのが、紐を引くだけで温かい食事を楽しめるJET CHEF弁当です。

現在、当社では「築地の陽ちゃん」というキャラクターを通じて、食事の大切さ、家族の物語、築地の食文化を発信しています。JET CHEFは単なる弁当容器ではなく、「食べたい」という気持ちを取り戻すための新しい食事体験として展開しています。

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JET CHEF誕生物語



高齢者施設にて



築地うなぎ食堂の実績を土台にした、信頼性あるJET CHEF弁当

JET CHEF弁当は、築地場外市場で営業する「築地うなぎ食堂」が、長年にわたり培ってきた調理技術、法人向け弁当販売、デリバリー運用の実績をもとに展開する新しい食事サービスです。

同店は、これまでデリバリー弁当として累計100万個以上の販売実績を重ねてきました。また、Uber Eats上では「総合評価1位店」として表示されるなど、デリバリー領域においても高い顧客評価を獲得しています。さらに、2026年には「惣菜・べんとうグランプリ」において優秀賞を受賞しました。

· デリバリー弁当販売実績：累計100万個以上

· Uber Eats：総合評価1位店として表示

· Uber Eats評価：4.6以上、5,000件以上の評価実績

· 2026年 惣菜・べんとうグランプリ 優秀賞受賞

· 法人向け弁当販売実績：会議・研修・接待・イベント向けに多数

· JET CHEF：特許番号 第7657413号

· JET CHEF：商標登録番号 第6786212号



Uber 総合評価一位店



お弁当・総菜グランプリ優秀賞



特許証



法人会議・研修・高齢者施設向けに先行受付を開始

第一弾では、法人会議・研修・高齢者施設向けのJET CHEF弁当を周知し、導入相談を受け付けます。主な対象用途は以下の通りです。

· 法人会議・役員会

· 研修・社内イベント

· 接待・来客対応

· 展示会・説明会

· 高齢者施設・介護施設の行事食

· 医療・福祉関連施設での特別食

現在は法人・施設向けの販売・相談受付を先行して開始しています。高齢者向けB2CのLINE通販導線については、2026年7月頃の開始を予定しています。

商品展開

主力商品は、築地うなぎ食堂で実績のあるうな重弁当です。築地の専門店として培ってきた仕入れ、焼き、たれの技術を活かし、法人接待や特別な会議弁当として提供してまいりました。

今後は、JET CHEFの温度設計、香り、湯気の価値をより体感しやすい商品として、焼肉弁当シリーズ（築地焼肉苑）も展開します。焼肉弁当は、温かい状態でこそ肉の香りや脂の旨みが引き立つ商品です。JET CHEFにより、従来の冷めた焼肉弁当とは異なる満足感を提供します。



Jet Chef熱々うな重弁当



惣菜・弁当グランプリ優秀賞



今後の展開

· 第一弾：法人会議・研修・高齢者施設向けJET CHEF弁当の周知と問い合わせ受付

· 第二弾：2026年7月の土用の丑の日に向けたうなぎ弁当の提案と、高齢者向けLINE通販導線の整備

· 第三弾：高齢者向け食事サービスとして、利用者の声や施設向け事例を組み込んだ本格展開

当社は、JET CHEFを通じて、弁当を単なる「配達された食事」から、「その場で温まり、料理がおいしい温度で楽しめる食事体験」へと進化させていきます。

代表コメント

「私たちが届けたいのは、単なるお弁当ではありません。紐を引いた瞬間に湯気が上がり、香りが立ち、“食べたい”という気持ちが生まれる食事体験です。

JET CHEFは、ただ温めるだけの容器ではありません。料理がおいしいと感じやすい温度、体温＋約25℃前後を目安に食材温度が上がるように設計しています。

私の次男・陽亮が重い病気を経験し、家族で外食することが難しくなった時、本当においしい食事を家で楽しむことの大切さを痛感しました。食べることは生きることです。 JET CHEFは、会議室でも、介護施設でも、ご自宅でも、電気を使わずに温かくおいしい食事を楽しめる技術です。築地の食文化とこの技術を組み合わせ、冷たい弁当の常識を変えていきたいと考えています。」

有限会社築地にっしん太助 代表取締役 谷口 忠

JET CHEFについて

JET CHEFは、有限会社築地にっしん太助が開発・展開する加熱式弁当容器です。紐を引くことで容器内の発熱機構が作動し、電子レンジや電源を使わずに弁当を温めることができます。

JET CHEFの特徴は、単に弁当を温めることではありません。料理がおいしいと感じやすい温度帯の一つである「体温＋約25℃前後」を目安に、食材温度が達するように設計されています。

会議室、研修会場、イベント会場、介護施設、屋外など、加熱設備がない場所でも温かい食事を提供できることが特徴です。

· JET CHEF：特許番号 第7657413号

· JET CHEF：商標登録番号 第6786212号