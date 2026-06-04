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日本メドトロニック 細径化を実現した除細動リード「OmniaSecure™ MRIリード」の販売を開始
日本メドトロニック株式会社（本社：東京都港区）は、細径の除細動リードである「OmniaSecure™ MRIリード」の販売を2026年6月1日付けで開始したことをお知らせします。
OmniaSecure MRIリード 医療機器承認番号：30700BZX00294000
植込み型除細動器（ICD）および両室ペーシング機能付き植込み型除細動器（CRT-D）は、心臓突然死予防の標準治療として広く用いられています。ICDおよびCRT-Dは、デバイスと心臓を電気的に接続する除細動リードを介して機能します。除細動リードは心拍を感知し、その信号を植込みデバイスへ伝達することで、異常に速い心拍リズムに対して電気的な治療を行います。除細動リードには、患者さんの生涯にわたり数億回に及ぶ心拍動に追従する柔軟性と高い耐久性が求められます。一般に、従来の除細動リードは径が大きく、静脈閉塞や三尖弁逆流などの合併症リスクが指摘されています（1）。
OmniaSecure™ MRIリードは、細径化により、これらのリスク低減を目指して設計されています。高い信頼性で長年にわたり使用されているSelectSecure™ リード（2）を設計基盤とし、耐久性を追求しつつ外径4.7Fr.（約1.6mm）という細さを実現しました。また、従来の除細動リード（3）は、リードの内腔にスタイレット（リードの芯）を通すことで目的部位に留置されていましたが、OmniaSecure™ MRIリードはデリバリーカテーテルを用いて留置ができ、従来法よりもシンプルで正確なリード留置を可能にします。
国立循環器病研究センター不整脈科の部長である草野 研吾 先生は、「OmniaSecure™ MRIリードは4.7Fr.という細さと構造的な強度を兼ね備えた製品であり、患者さんの生涯におけるリード関連の合併症リスクを軽減することが期待できます。また、デリバリーカテーテルによるリード留置が可能であるため、より安全な手技が可能になると考えています。OmniaSecure™ MRIリードがICDおよびCRT-D患者さんに対する治療の安全性と有効性を高めるための選択肢となることを期待しています。」と述べています。
メドトロニックのカーディオバスキュラーのポートフォリオの一つであるカーディアックリズムマネジメント・バイスプレジデントの芳賀 聡は、次のように述べています。「メドトロニックは、本邦初の植込み型ペースメーカをはじめ、不整脈領域において様々なイノベーティブな製品を提供してまいりました。OmniaSecure™ MRIリードもその一つであり、本品を日本の患者さんにお届けし、除細動リードにおける新たな選択肢を提供できることを大変うれしく思います。」
【ICDおよびCRT-Dとは】
ICDは体内に植え込まれ、突然起こった心室細動や心室頻拍を自動的に検知し、電気治療を行って心臓の動きを正常に戻す機器です。最初はペースメーカのような刺激を出して、発作が止まらなければ弱い電気ショックによる治療を行い、それでも止まらなければ、より強いエネルギーに切り替え治療を行います。CRT（Cardiac Resynchronization Therapy：心臓再同期療法）は慢性心不全のなかでも心臓の電気信号の伝導異常により心室の収縮がうまくいかない心室同期障害に対する治療法です。デバイスから電気刺激を送り、左右の心室収縮のズレを補正することにより心臓ポンプ機能の回復を図ります。CRT-DはCRTの機能に加えてICDの機能も有したデバイスです。
1. Mason PK, et al. Incidence and economics of transvenous ICD lead complications: Implications for tricuspid valve function and interventions. J Cardiovasc Electrophysiol. 2024 Oct;35(10):2056-2057
2. 販売名：SelectSecureリード 医療機器承認番号：22400BZX00005000
3. 販売名：SprintクアトロMRIスクリューインリードS 医療機器承認番号：22600BZX00405000
販売名：SprintクアトロMRIスクリューインリード 医療機器承認番号：22600BZX00406000
販売名：Sprintクアトロ スクリューインリードS 医療機器承認番号：22100BZX00887000
販売名：Sprintクアトロ スクリューインリード 医療機器承認番号：21900BZX01168000
【メドトロニックについて】
大胆な思考。より大胆な行動。私たちはメドトロニックです。Medtronic plc（本社：アイルランド、ゴールウェイ）は、ヘルスケアテクノロジーをグローバルにリードし、人類が直面している多くの困難な健康課題に積極的に取り組み、ソリューションを探し、見つけ出します。150ヵ国以上にまたがる情熱を持った9万5千人以上の従業員からなるグローバルなチームを団結させているのは、「人々の痛みをやわらげ、健康を回復し、生命を延ばす」という私たちのミッションです。私たちは70以上の健康課題を治療する、心臓ペースメーカ、手術支援ロボット、外科用手術機器、患者モニタリングシステムなどの多様なテクノロジーと治療法を提供しています。私たちは、多様な知識、飽くなき好奇心、そしてそれを必要とするすべての人を助けたいという思いを原動力に、革新的なテクノロジーで、1秒に2人の人々の生活を、毎時間、毎日、変え続けていきます。メドトロニックは、インサイト（洞察）に基づいた治療法の提供、人を第一に考えたエクスペリエンス、そして世の中により良いアウトカム（結果）をもたらすことに注力していきます。
私たちは何ごとにもエンジニアのマインドを持って、想像を超えるものを創り出します。
Webサイト https://www.medtronic.com/jp-ja/index.html
【日本メドトロニック株式会社 （Medtronic Japan Co., Ltd.）について】
日本メドトロニックは1975年の設立以来50年以上にわたり、生体工学技術を応用し、慢性疾患をお持ちの方々の痛みをやわらげ、健康を回復し、生命を延ばす医療機器を通して人類の福祉に貢献することを目指しています。メドトロニックが提供する先端医療技術は、心臓疾患をはじめ、パーキンソン病、脊椎疾患、脳疾患、慢性的な痛みなどを広くカバーしています。
Webサイト https://www.medtronic.com/jp-ja/index.html
なお、将来の業績見通しに関わるすべての記述は、メドトロニックが米国証券取引委員会に提出する定期報告書に記載されているようなリスクや不確定要素の影響を受ける場合があります。実際の業績は予想と異なる可能性があります。
OmniaSecure MRIリード 医療機器承認番号：30700BZX00294000
植込み型除細動器（ICD）および両室ペーシング機能付き植込み型除細動器（CRT-D）は、心臓突然死予防の標準治療として広く用いられています。ICDおよびCRT-Dは、デバイスと心臓を電気的に接続する除細動リードを介して機能します。除細動リードは心拍を感知し、その信号を植込みデバイスへ伝達することで、異常に速い心拍リズムに対して電気的な治療を行います。除細動リードには、患者さんの生涯にわたり数億回に及ぶ心拍動に追従する柔軟性と高い耐久性が求められます。一般に、従来の除細動リードは径が大きく、静脈閉塞や三尖弁逆流などの合併症リスクが指摘されています（1）。
国立循環器病研究センター不整脈科の部長である草野 研吾 先生は、「OmniaSecure™ MRIリードは4.7Fr.という細さと構造的な強度を兼ね備えた製品であり、患者さんの生涯におけるリード関連の合併症リスクを軽減することが期待できます。また、デリバリーカテーテルによるリード留置が可能であるため、より安全な手技が可能になると考えています。OmniaSecure™ MRIリードがICDおよびCRT-D患者さんに対する治療の安全性と有効性を高めるための選択肢となることを期待しています。」と述べています。
メドトロニックのカーディオバスキュラーのポートフォリオの一つであるカーディアックリズムマネジメント・バイスプレジデントの芳賀 聡は、次のように述べています。「メドトロニックは、本邦初の植込み型ペースメーカをはじめ、不整脈領域において様々なイノベーティブな製品を提供してまいりました。OmniaSecure™ MRIリードもその一つであり、本品を日本の患者さんにお届けし、除細動リードにおける新たな選択肢を提供できることを大変うれしく思います。」
【ICDおよびCRT-Dとは】
ICDは体内に植え込まれ、突然起こった心室細動や心室頻拍を自動的に検知し、電気治療を行って心臓の動きを正常に戻す機器です。最初はペースメーカのような刺激を出して、発作が止まらなければ弱い電気ショックによる治療を行い、それでも止まらなければ、より強いエネルギーに切り替え治療を行います。CRT（Cardiac Resynchronization Therapy：心臓再同期療法）は慢性心不全のなかでも心臓の電気信号の伝導異常により心室の収縮がうまくいかない心室同期障害に対する治療法です。デバイスから電気刺激を送り、左右の心室収縮のズレを補正することにより心臓ポンプ機能の回復を図ります。CRT-DはCRTの機能に加えてICDの機能も有したデバイスです。
1. Mason PK, et al. Incidence and economics of transvenous ICD lead complications: Implications for tricuspid valve function and interventions. J Cardiovasc Electrophysiol. 2024 Oct;35(10):2056-2057
2. 販売名：SelectSecureリード 医療機器承認番号：22400BZX00005000
3. 販売名：SprintクアトロMRIスクリューインリードS 医療機器承認番号：22600BZX00405000
販売名：SprintクアトロMRIスクリューインリード 医療機器承認番号：22600BZX00406000
販売名：Sprintクアトロ スクリューインリードS 医療機器承認番号：22100BZX00887000
販売名：Sprintクアトロ スクリューインリード 医療機器承認番号：21900BZX01168000
【メドトロニックについて】
大胆な思考。より大胆な行動。私たちはメドトロニックです。Medtronic plc（本社：アイルランド、ゴールウェイ）は、ヘルスケアテクノロジーをグローバルにリードし、人類が直面している多くの困難な健康課題に積極的に取り組み、ソリューションを探し、見つけ出します。150ヵ国以上にまたがる情熱を持った9万5千人以上の従業員からなるグローバルなチームを団結させているのは、「人々の痛みをやわらげ、健康を回復し、生命を延ばす」という私たちのミッションです。私たちは70以上の健康課題を治療する、心臓ペースメーカ、手術支援ロボット、外科用手術機器、患者モニタリングシステムなどの多様なテクノロジーと治療法を提供しています。私たちは、多様な知識、飽くなき好奇心、そしてそれを必要とするすべての人を助けたいという思いを原動力に、革新的なテクノロジーで、1秒に2人の人々の生活を、毎時間、毎日、変え続けていきます。メドトロニックは、インサイト（洞察）に基づいた治療法の提供、人を第一に考えたエクスペリエンス、そして世の中により良いアウトカム（結果）をもたらすことに注力していきます。
私たちは何ごとにもエンジニアのマインドを持って、想像を超えるものを創り出します。
Webサイト https://www.medtronic.com/jp-ja/index.html
【日本メドトロニック株式会社 （Medtronic Japan Co., Ltd.）について】
日本メドトロニックは1975年の設立以来50年以上にわたり、生体工学技術を応用し、慢性疾患をお持ちの方々の痛みをやわらげ、健康を回復し、生命を延ばす医療機器を通して人類の福祉に貢献することを目指しています。メドトロニックが提供する先端医療技術は、心臓疾患をはじめ、パーキンソン病、脊椎疾患、脳疾患、慢性的な痛みなどを広くカバーしています。
Webサイト https://www.medtronic.com/jp-ja/index.html
なお、将来の業績見通しに関わるすべての記述は、メドトロニックが米国証券取引委員会に提出する定期報告書に記載されているようなリスクや不確定要素の影響を受ける場合があります。実際の業績は予想と異なる可能性があります。