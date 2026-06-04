出前館史上初、すかいらーく3大ブランドで同時開催！「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」の大人気メニューが1週間限定の半額祭！











■ 出前館史上初！「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」の人気メニューが同時に半額本格的な梅雨の到来によって外出が億劫になり、ご家庭での献立づくりや自炊に疲れを感じやすくなるこの時期。ユーザーのみなさまへデリバリーならではのワクワク感と満足度をお届けするため、すかいらーくブランドの垣根を越えた夢の「半額祭」を開催いたします。対象商品は、各ブランドを代表あるいはリピート率の高い大人気メニュー。1週間の期間中、対象メニューが通常価格から半額の50%OFFという衝撃価格で、ご自宅やおオフィスへご注文できます。雨の日の買い出しや、キッチンに立つ手間に悩まされる梅雨の時期。出前館を開くだけで、すかいらーくグループを代表するファミレスの味が圧倒的なおトクさで食卓に並びます。「今日はガスト、明日はバーミヤン、週末はジョナサン」といった、贅沢なファミレスのハシゴ体験をするもよし、昼食や夕食の追加の1品にするもよし。さまざまなシーンで気軽にお店の味をお楽しみいただける機会ですので、ぜひご利用ください。【対象商品】【ガスト】チーズINハンバーグ弁当通常価格 1,090円 ⇒ キャンペーン価格 540円※店舗により価格が異なります。ガスト不動の人気No.1メニュー！ハンバーグの中からとろーりチーズがたまらない、ガスト一推しのハンバーグ弁当！ 今だけ驚きの価格で楽しめます。