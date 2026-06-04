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出前館史上初、すかいらーく3大ブランドで同時開催！「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」の大人気メニューが1週間限定の半額祭！
不動の人気ガストの「チーズINハンバーグ弁当」も対象。6月もおうちごはんを最高にスマートに
株式会社出前館は、運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」において、株式会社すかいらーくレストランツが運営する「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」による3ブランド同時の「半額祭」を、2026年6月4日（木）から6月10日（水）までの1週間限定で実施することをお知らせいたします
【バーミヤン】油淋鶏（ユーリンジー）
通常価格 1,040円 ⇒ キャンペーン価格 520円
一枚一枚丁寧に衣をつけて揚げた大判の鶏肉に甘酢タレが絶妙なバーミヤンの看板メニュー。おかずにも、おつまみにも最適です。
※バーミヤンの一部店舗は対象外になります。
【ジョナサン】やみつきミートのJonathan'sスープパスタ
通常価格 1,390円 ⇒ キャンペーン価格 690円
しっかりトマトが効いたスープ仕立てのミートソースパスタ。きのこ×チーズの濃厚な旨みが後を引く一皿。パスタは自家製生パスタを使用しております。おうちで手軽にファミレス気分を味わえます。
※ジョナサンの一部店舗は対象外になります。
■ 「半額祭」 詳細
・期間：2026年6月4日（木）〜2026年6月10日（水）
・内容：「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」それぞれの対象商品が50%オフで注文可能。
※バーミヤン、ジョナサンの一部店舗は対象外になります。
・詳細：https://demae-can.com/link/cam/lp/skylark50off260604
【キャンペーンについて】
・キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がございます。詳細ページをご確認ください。
・同時期に行われている他のキャンペーンとの併用ができない場合がございます。
・記載の内容はニュースリリース公開日時点での情報となります。
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者：代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp
株式会社出前館は、運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」において、株式会社すかいらーくレストランツが運営する「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」による3ブランド同時の「半額祭」を、2026年6月4日（木）から6月10日（水）までの1週間限定で実施することをお知らせいたします
■ 出前館史上初！「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」の人気メニューが同時に半額
本格的な梅雨の到来によって外出が億劫になり、ご家庭での献立づくりや自炊に疲れを感じやすくなるこの時期。ユーザーのみなさまへデリバリーならではのワクワク感と満足度をお届けするため、すかいらーくブランドの垣根を越えた夢の「半額祭」を開催いたします。
対象商品は、各ブランドを代表あるいはリピート率の高い大人気メニュー。1週間の期間中、対象メニューが通常価格から半額の50%OFFという衝撃価格で、ご自宅やおオフィスへご注文できます。
雨の日の買い出しや、キッチンに立つ手間に悩まされる梅雨の時期。出前館を開くだけで、すかいらーくグループを代表するファミレスの味が圧倒的なおトクさで食卓に並びます。「今日はガスト、明日はバーミヤン、週末はジョナサン」といった、贅沢なファミレスのハシゴ体験をするもよし、昼食や夕食の追加の1品にするもよし。さまざまなシーンで気軽にお店の味をお楽しみいただける機会ですので、ぜひご利用ください。
【対象商品】
【ガスト】チーズINハンバーグ弁当
通常価格 1,090円 ⇒ キャンペーン価格 540円
※店舗により価格が異なります。
ガスト不動の人気No.1メニュー！ハンバーグの中からとろーりチーズがたまらない、ガスト一推しのハンバーグ弁当！ 今だけ驚きの価格で楽しめます。
本格的な梅雨の到来によって外出が億劫になり、ご家庭での献立づくりや自炊に疲れを感じやすくなるこの時期。ユーザーのみなさまへデリバリーならではのワクワク感と満足度をお届けするため、すかいらーくブランドの垣根を越えた夢の「半額祭」を開催いたします。
対象商品は、各ブランドを代表あるいはリピート率の高い大人気メニュー。1週間の期間中、対象メニューが通常価格から半額の50%OFFという衝撃価格で、ご自宅やおオフィスへご注文できます。
雨の日の買い出しや、キッチンに立つ手間に悩まされる梅雨の時期。出前館を開くだけで、すかいらーくグループを代表するファミレスの味が圧倒的なおトクさで食卓に並びます。「今日はガスト、明日はバーミヤン、週末はジョナサン」といった、贅沢なファミレスのハシゴ体験をするもよし、昼食や夕食の追加の1品にするもよし。さまざまなシーンで気軽にお店の味をお楽しみいただける機会ですので、ぜひご利用ください。
【対象商品】
【ガスト】チーズINハンバーグ弁当
通常価格 1,090円 ⇒ キャンペーン価格 540円
※店舗により価格が異なります。
ガスト不動の人気No.1メニュー！ハンバーグの中からとろーりチーズがたまらない、ガスト一推しのハンバーグ弁当！ 今だけ驚きの価格で楽しめます。
【バーミヤン】油淋鶏（ユーリンジー）
通常価格 1,040円 ⇒ キャンペーン価格 520円
一枚一枚丁寧に衣をつけて揚げた大判の鶏肉に甘酢タレが絶妙なバーミヤンの看板メニュー。おかずにも、おつまみにも最適です。
※バーミヤンの一部店舗は対象外になります。
【ジョナサン】やみつきミートのJonathan'sスープパスタ
通常価格 1,390円 ⇒ キャンペーン価格 690円
しっかりトマトが効いたスープ仕立てのミートソースパスタ。きのこ×チーズの濃厚な旨みが後を引く一皿。パスタは自家製生パスタを使用しております。おうちで手軽にファミレス気分を味わえます。
※ジョナサンの一部店舗は対象外になります。
■ 「半額祭」 詳細
・期間：2026年6月4日（木）〜2026年6月10日（水）
・内容：「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」それぞれの対象商品が50%オフで注文可能。
※バーミヤン、ジョナサンの一部店舗は対象外になります。
・詳細：https://demae-can.com/link/cam/lp/skylark50off260604
【キャンペーンについて】
・キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がございます。詳細ページをご確認ください。
・同時期に行われている他のキャンペーンとの併用ができない場合がございます。
・記載の内容はニュースリリース公開日時点での情報となります。
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者：代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp