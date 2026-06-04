三重県菰野町のアウトドア企画「OUTSIDE」は、2026年7月11日（土）に、鈴鹿山脈の美しいロケーション「ブナ清水」を目指し、大自然の中でワンバーナーを用いた調理を楽しむ体験型イベント「TRAIL COOKING JAM」を開催いたします。開催に先立ちまして、参加申し込みの受付を開始いたしました。













「山を歩く理由は、山頂に立つことだけじゃない。」をテーマに掲げる本イベントは、山頂を目指す過酷なピークハントではなく、心地よい風の抜ける場所で湯を沸かし、空を見上げ、外で食べるというシンプルかつ贅沢な「過ごす時間」の豊かさを体験していただくアウトドア企画です。

会場となる「ブナ清水」は、木漏れ日や沢の音が心地よく響き、静かで穏やかな空気が流れる鈴鹿の隠れた名スポット。当日は、OUTSIDEのナビゲーター「ズミ」と「ウラ」が同行し、肩肘張らずに自然とつながる感覚や、豊かな時間を味わうヒントを参加者の皆さまに提案いたします。お気に入りのギアをお持ちの方はもちろん、アウトドアの新しいスタイルに興味がある方ならどなたでも楽しめる内容となっています。

開催概要

開催日：2026年7月11日（土）

集合時間・場所：8:00 朝明渓谷有料駐車場（三重県三重郡菰野町）

※駐車場代500円は各自負担となります。

会場：ブナ清水（駐車場から登山道を約2時間半／15:00頃下山予定）

定員：10名程度

参加料：3,000円（税込） ※当日現金支払いのみ（お釣りのないようご用意ください）

参加資格：20歳以上、往復5時間程度の登山が可能な体力のある方、OUTSIDEの想いに共感していただける方

持ち物

・ワンバーナー（貸出あり・要相談）

・調理に必要な道具・お好みの食材

・行動食・水分（調理用および飲料用）

・ゴミ袋、ティッシュ

・登山に適した服装、カッパ（雨具）、ヘッドライト など

ブナ清水に到着後、各自が持参した食材をワンバーナーでボイルしたり、焼いたりして自由なランチタイムを過ごします。「ソーセージを茹でるだけ」「カップ麺のお湯を沸かすだけ」でも大歓迎。自然の中でひと手間を加える、シンプルだからこそ格別な美味しさを味わいます。※ワンバーナーの貸出も相談可能です。

申し込み方法

以下の専用フォームより必要事項をご記入の上、お申し込みください。

申込フォームURL： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8vwWI1Ylt9x3oNS-eGkXWK1DoMRVKsDDZHAQxLqoYsmPRGQ/viewform

【問い合わせ】

OUTSIDE Instagram：https://www.instagram.com/outside_2025/?hl=ja

菰野町観光協会：059-394-0050 （9:00～17:00）

詳しくはこちら

https://www.kanko-komono.com/news/4680/