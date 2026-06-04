鈴与シンワート株式会社（代表取締役 社長執行役員 紱田 康行、本社所在地：東京都港区、以下「鈴与シンワート」）は、2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される、バックオフィス向け製品・サービスの総合展「【東京】総務・人事・経理Week」内で開催される「第18回 HR EXPO【東京】」にブースを出展します。

第18回 HR EXPO【東京】バナー

■鈴与シンワートが提供するサービスについて

鈴与シンワートでは従業員規模や機能性によって選べる人事・給与・就業・会計システム、自社オリジナルの「人事・給与業務アウトソーシングサービス」、「奉行クラウドと基幹システムの自動連携」などを展示いたします。

鈴与シンワートの人事給与ソリューションは、500名以上の人事給与業務に特化した専任部隊が、システムの導入から運用・保守、アウトソーシングまでワンストップでご提供いたします。

例えば、以下のような課題を解決します。

・バラバラなシステムを利用しているため、システム間連携ができていない

・属人化された人事業務を可視化したい

・社内リソースではシステム導入が難しい

・人事・会計業務を効率化するためにはどのサービスを選べばいいのかわからない

お客様特有の課題やご要望にお応えいたします。

サービス説明やデモンストレーションなどを実施しますので、是非ご来場ください。

鈴与シンワートが提供するサービスは以下URLをご覧ください。

https://s-paycial.shinwart.co.jp/solution/

■「第18回 HR EXPO【東京】」出展概要について

鈴与シンワートの展示ブース

■総務・人事・経理 Weekについて

総務・人事・経理・法務・広報といったバックオフィス・経営者の方向けのサービスが一同に集結した展示会です。「働き方改革」「健康経営」「HR」など、バックオフィスに特化した9つの展示会で構成されています。

展示会ブースでの商談・相談・情報収集などが可能です。

https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp.html

■鈴与シンワート株式会社

鈴与シンワートは、鈴与グループ唯一の上場企業として大規模情報システムの開発、ビジネスITコンサルティングサービス、人事・給与・会計などの業務ソリューション及びアウトソーシングの提供、そしてデータセンター＆クラウドサービスを展開しております。

https://www.shinwart.co.jp/

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