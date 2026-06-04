【調査】ヨガ継続の鍵はコスパ！退会理由トップ「コストの壁」を打破し顧客満足度7冠※1獲得のロイブ

【2026年最新・ホットヨガ市場調査】物価高時代の継続の鍵は「価格と体験のバランス」！退会理由トップの“コストの壁”を打破し、顧客満足度7冠※1 を獲得した「ロイブ」の取り組みとは



～ 入会障壁・退会理由1位の「料金」に対し、利用者が本当に求めるのは低価格ではなく“タイパ・コスパ”の最大化。GMOリサーチ&AI調査で全7項目No.1※1 の背景を公開～

※1…2026年 GMO顧客満足度 ランキング ホットヨガ

東証グロース上場の株式会社LOIVE（本社：北海道札幌市、代表取締役：前川 彩香）は、生活者1,100名を対象に「ホットヨガ市場に関する意識調査」を実施しました（※2） 。

本調査の結果、ホットヨガの入会障壁および退会理由の第1位はいずれも「料金・コスパ」であり、物価高騰を背景に消費者の目がよりシビアになっている実態が浮き彫りになりました 。 本リリースでは、市場調査から見えた利用者のリアルな本音をQ&A形式で紐解くとともに、ロイブが実践している「長く通い続けていただくためのサービスづくり」についてご紹介します 。

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■1. 【市場調査Q&A】データで見る、フィットネス継続の壁と成功の鍵

Q. ホットヨガを辞めてしまう（始められない）一番の要因は何ですか？

A. 最大の要因は「コスト（料金）」の壁です。

調査によると、ホットヨガ未経験者が抱く不安の第1位は「料金・コスパ（29.1%）」でした。ホットヨガ経験者の退会理由においても「料金の負担（36.2%）」が最多となり、2位の「通う時間の不足（26.0%）」を大きく上回っています。物価高騰等の背景もあり、「コスト」がフィットネス参加の最大の障壁となっている実態が浮き彫りになりました。









Q. 長く通い続けている人が最も重視していることは何ですか？



A. 単なる安さではなく、「価格と体験価値のバランス（コスパ）」です。 「ホットヨガを始める・続ける上で最も重要だと思うポイント」の1位が「料金（31.5%）」であるのに対し、現在継続している利用者が「続ける決め手」としている要素の1位は「価格とのバランス（25.5%）」であることが判明しました。利用者は低価格だけを求めているのではなく、「支払った対価に対して、どれだけ満足感と楽しさが得られたか」という体験価値の最大化を重視しています。





■2. 評価指標全7項目でNo.1。ホットヨガロイブの「高付加価値×納得感」のサービス提供

GMOリサーチ&AIによる調査※1において、ホットヨガロイブは以下の7項目すべてで1位を獲得しました。アンケート調査で明らかになった「価格と体験のバランス」という市場ニーズに対し、真摯に向き合う当社の取り組みが評価される結果となりました。

コストパフォーマンス（1位）： 設備・プログラム品質と価格のベストバランスを追求。

総合満足度（1位）： 顧客体験（CX）を重視した店舗運営。

インストラクターの質（1位）： 全店直営、ほぼ全員が正社員であり、徹底した技術研修（220時間以上）と接客マナーを修得したインストラクターがレッスンを担当。

スタジオの清潔さ（1位） ：徹底した衛生管理と、アメニティの充実など女性目線にこだわった空間設計。

入会のしやすさ（1位） ：利便性、コスパ、スタッフやスタジオの質が入会障壁を下げています。

アクセスのしやすさ（1位）： 駅チカ・利便性の高い立地で全国69店舗のネットワークによる通いやすさの提供。

スタッフ対応（1位） ：ホスピタリティを最重視した丁寧な接客。

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■ 各種調査概要

※1【GMO顧客満足度ランキング調査概要】

調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

調査方法：オンライン調査

調査期間：2025年9月24日～2025年12月23日

有効回答数：1,162名（規定人数：50名以上）

調査対象：過去3年以内にホットヨガのサービスを利用し、3ヶ月以上継続して利用したことがある人

比較対象企業：9社

URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/hotyoga_2026

※2【市場調査概要（クエスタント）】

調査主体：株式会社LOIVE

調査方法：インターネット調査（Questant）

調査対象：全国の20代～60代の女性

有効回答数：1,100名

調査期間：2026年1月21日～2026年1月28日

【ホットヨガスタジオロイブについて】

「わたしを好きになる」をテーマにした女性専用ホットヨガスタジオ。ホットヨガを通じて、自分自身のココロとカラダにゆっくりと向き合える時間をご提供しています。定番のヨガはもちろん今話題の「ピラティス」や暗闇エクササイズ「Beat Drum Diet」や相撲の動きを取り入れた「SUMO YOGA」など、楽しくカラダを動かせるプログラムが充実しています。全国69店舗展開。（2026年5月時点）

ホットヨガスタジオ「ロイブ」公式サイト： https://www.hotyoga-loive.com/

・2026年 GMO顧客満足度ランキング ホットヨガ 評価項目全7項目 第1位

GMOリサーチ&AI株式会社が実施した「GMO顧客満足度ランキング」において、評価項目となった

全7項目において第1位を獲得いたしました。

【会社概要】

会社名：株式会社LOIVE

代表取締役：前川 彩香

本社所在地：北海道札幌市

企業スローガン：人生を愛そう。

事業内容：「自分を愛し、輝く女性を創る。」をミッションに、ホットヨガ「loIve」やマシンピラティス「pilates K」など、女性専用フィットネスを全国展開。従業員の女性比率99.9%（※）を誇る東証グロース上場企業として、当事者ならではの気づきを活かし、女性のウェルビーイング実現を目指しています。（※2026年4月時点）

運営店舗数：全国200店舗以上（2026年5月時点）

コーポレートサイト：https://loive.co.jp/

【メディア関係者様向け：取材・体験・画像提供のご案内】

スタジオへの体験取材・撮影、インストラクターへのインタビュー等を随時受付けております。 ぜひお気軽にお問い合わせください。