現役ケアマネが教える“介護未満”のリアル
―新刊書籍『ベテラン・ケアマネジャーに聞く 介護未満の離れて暮らすひとり親とのつきあい方』（著者：田中克典）６月１日（月）発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351301/images/bodyimage1】
■内容紹介
離れて暮らす親を持つ40～60代の子世代がいま直面しているのは、介護でも元気でもない“介護未満”のグレーゾーン。本書は、この時期に起きる変化やリスクを、現役ケアマネジャーがわかりやすくアドバイスします。
著者は、これまでに約500人の高齢者を担当してきたベテランケアマネ。
マザー・テレサ氏の施設での介護経験を持ち、現在も家族支援の最前線に立ち続けています。
・親をさりげなく気づかう言葉のかけ方
・食事、トイレ、入浴、お出かけの対策
・認知症予防、自然災害、緊急時の備え
などなど
親も子も、お互いに安心できる暮らしのノウハウを提案します。
■商品情報
書名：ベテラン・ケアマネジャーに聞く
介護未満の離れて暮らすひとり親とのつきあい方
著者：田中克典
定価：1540円（税込）
ISBNコード：978-4-7807-2283-3
発売日：2026年６月1日（月）
本の泉社HP https://honnoizumi.co.jp/book/2026/0524.html
Amazon.co.jp : ベテラン・ケアマネジャーに聞く 離れて暮らすひとり親とのつきあい方
■著者：田中克典（たなか かつのり）
1962年、埼玉県生まれ。日本福祉教育専門学校卒業後、福祉系の出版業務を経て、東京都の清瀬療護園（重度身体障害者入所施設）、清瀬市障害者福祉センター（デイサービス、ショートステイ）などで介護体験を積む。1984年にはインド・コルカタの故マザー・テレサ氏の運営する施設で介護を体験し、テレサ氏とも懇談する。
2000年、介護保険制度発足と同時にケアマネジャーの実務に就き、これまでに約500人の高齢者を担当した。現在、埼玉県川越市の株式会社スタートラインで、現役ケアマネジャーとして約30人を担当している。
著書多数、TV出演など多方面で活躍中。
配信元企業：株式会社本の泉社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351301/images/bodyimage1】
■内容紹介
離れて暮らす親を持つ40～60代の子世代がいま直面しているのは、介護でも元気でもない“介護未満”のグレーゾーン。本書は、この時期に起きる変化やリスクを、現役ケアマネジャーがわかりやすくアドバイスします。
著者は、これまでに約500人の高齢者を担当してきたベテランケアマネ。
マザー・テレサ氏の施設での介護経験を持ち、現在も家族支援の最前線に立ち続けています。
・親をさりげなく気づかう言葉のかけ方
・食事、トイレ、入浴、お出かけの対策
・認知症予防、自然災害、緊急時の備え
などなど
親も子も、お互いに安心できる暮らしのノウハウを提案します。
■商品情報
書名：ベテラン・ケアマネジャーに聞く
介護未満の離れて暮らすひとり親とのつきあい方
著者：田中克典
定価：1540円（税込）
ISBNコード：978-4-7807-2283-3
発売日：2026年６月1日（月）
本の泉社HP https://honnoizumi.co.jp/book/2026/0524.html
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■著者：田中克典（たなか かつのり）
1962年、埼玉県生まれ。日本福祉教育専門学校卒業後、福祉系の出版業務を経て、東京都の清瀬療護園（重度身体障害者入所施設）、清瀬市障害者福祉センター（デイサービス、ショートステイ）などで介護体験を積む。1984年にはインド・コルカタの故マザー・テレサ氏の運営する施設で介護を体験し、テレサ氏とも懇談する。
2000年、介護保険制度発足と同時にケアマネジャーの実務に就き、これまでに約500人の高齢者を担当した。現在、埼玉県川越市の株式会社スタートラインで、現役ケアマネジャーとして約30人を担当している。
著書多数、TV出演など多方面で活躍中。
配信元企業：株式会社本の泉社
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