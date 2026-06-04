日本タンパク質治療薬市場収益予測 2034 | 5.96%のCAGRで成長し、54.2 十億米ドルに達すると予測されています。

日本タンパク質治療薬市場収益予測 2034 | 5.96%のCAGRで成長し、54.2 十億米ドルに達すると予測されています。