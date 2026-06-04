日本の製造用ロボット市場、2025年の13,600台から2034年には51,300台へと急拡大へ――フィジカルAIの統合、人手不足、政府補助金が年平均成長率（CAGR）15.89%を牽引
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日本の製造業向けロボット市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の製造業向けロボット市場：コンポーネント別、タイプ別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の製造ロボット市場は2025年に13,600台に達し、2034年には51,300台に達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）15.89%で拡大すると見込まれている。
日本の製造業向けロボット市場は、世界の産業情勢において他に類を見ないほど強力な地位を占めている。日本は世界の産業用ロボット製造量の46%を生産しており、世界最大のロボットメーカー4社のうち2社（ファナックと安川電機）が拠点を構え、1970年代から工場における自動化を進めてきた。現在、真に革新的なのは、様々な分野への導入の広がりと、物理AIの急速な統合であり、これによりロボットは動的な生産環境にインテリジェントに適応できるようになった。2026年度、東京都は、より広範な1兆2300億円のAI・半導体パッケージの中で、物理AIと国内AIインフラに3873億円を計上し、2040年までに世界の物理AI市場の30%を獲得するという目標を掲げている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-robotics-in-manufacturing-market/requestsample
主要な市場推進要因
深刻な労働力不足と高齢化社会日本は世界で最も深刻な人口危機に直面している。2030年までに人口の30%が65歳以上となり、120万件もの求人が埋まらないと予測されている。この労働力不足により、製造業、物流業、医療、食品サービス業などあらゆる分野で自動化の積極的な導入が求められており、日本は世界で最もロボット導入に適した市場の一つとなっている。自動車、エレクトロニクス、航空宇宙、食品・飲料などの製造業においては、産業用ロボットや協働ロボットの導入はもはや選択肢ではなく、生産能力と国際競争力を直接左右する中核的な事業継続戦略となっている。
物理AI統合と次世代ロボット機能安川電機の2026システムは、実演を通して作業を学習できます。熟練した職人がロボットを操作して動作を指示すると、AIが抵抗や摩擦を感知して動作を洗練させていきます。溶接や研磨といった精密作業において、これは本来であれば作業員の退職とともに失われてしまう専門知識を継承することを可能にします。AI、機械学習、そして高度なロボットハードウェアの融合は、製造ロボットの可能性を根本的に高め、あらゆる主要産業における複雑な組立、品質検査、そして適応型生産ラインへの応用を可能にしています。
政府投資と社会5.0戦略2026年3月、日本政府はバッテリーやアクチュエーターといった重要部品への投資を優先することで、AIロボット生産における世界シェア30%超を目指す政策を発表した。Society 5.0の国家的な枠組みや経済産業省による継続的なスマート製造補助金と相まって、日本の政策環境は、大企業から中小製造業者まで、全国規模で次世代製造ロボットの導入を積極的に加速させている。
特別価格で完全版レポートを入手できます。 https://www.imarcgroup.com/checkout?id=36704&method=3605
最近の市場動向
2026年3月、ファナックはNVIDIAと提携し、ロボットが音声コマンドに応答し、Pythonコードを自動生成できるようにした。これにより、オペレーターが音声で指示を与えるだけで、プログラマーを介さずにロボットが生産プロセスを調整できるようになり、熟練技術者の少ない工場現場にとって大きな業務変革となる。
日本の製造業向けロボット市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の製造業向けロボット市場：コンポーネント別、タイプ別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の製造ロボット市場は2025年に13,600台に達し、2034年には51,300台に達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）15.89%で拡大すると見込まれている。
日本の製造業向けロボット市場は、世界の産業情勢において他に類を見ないほど強力な地位を占めている。日本は世界の産業用ロボット製造量の46%を生産しており、世界最大のロボットメーカー4社のうち2社（ファナックと安川電機）が拠点を構え、1970年代から工場における自動化を進めてきた。現在、真に革新的なのは、様々な分野への導入の広がりと、物理AIの急速な統合であり、これによりロボットは動的な生産環境にインテリジェントに適応できるようになった。2026年度、東京都は、より広範な1兆2300億円のAI・半導体パッケージの中で、物理AIと国内AIインフラに3873億円を計上し、2040年までに世界の物理AI市場の30%を獲得するという目標を掲げている。
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主要な市場推進要因
深刻な労働力不足と高齢化社会日本は世界で最も深刻な人口危機に直面している。2030年までに人口の30%が65歳以上となり、120万件もの求人が埋まらないと予測されている。この労働力不足により、製造業、物流業、医療、食品サービス業などあらゆる分野で自動化の積極的な導入が求められており、日本は世界で最もロボット導入に適した市場の一つとなっている。自動車、エレクトロニクス、航空宇宙、食品・飲料などの製造業においては、産業用ロボットや協働ロボットの導入はもはや選択肢ではなく、生産能力と国際競争力を直接左右する中核的な事業継続戦略となっている。
物理AI統合と次世代ロボット機能安川電機の2026システムは、実演を通して作業を学習できます。熟練した職人がロボットを操作して動作を指示すると、AIが抵抗や摩擦を感知して動作を洗練させていきます。溶接や研磨といった精密作業において、これは本来であれば作業員の退職とともに失われてしまう専門知識を継承することを可能にします。AI、機械学習、そして高度なロボットハードウェアの融合は、製造ロボットの可能性を根本的に高め、あらゆる主要産業における複雑な組立、品質検査、そして適応型生産ラインへの応用を可能にしています。
政府投資と社会5.0戦略2026年3月、日本政府はバッテリーやアクチュエーターといった重要部品への投資を優先することで、AIロボット生産における世界シェア30%超を目指す政策を発表した。Society 5.0の国家的な枠組みや経済産業省による継続的なスマート製造補助金と相まって、日本の政策環境は、大企業から中小製造業者まで、全国規模で次世代製造ロボットの導入を積極的に加速させている。
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最近の市場動向
2026年3月、ファナックはNVIDIAと提携し、ロボットが音声コマンドに応答し、Pythonコードを自動生成できるようにした。これにより、オペレーターが音声で指示を与えるだけで、プログラマーを介さずにロボットが生産プロセスを調整できるようになり、熟練技術者の少ない工場現場にとって大きな業務変革となる。