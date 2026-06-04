日本の製造用ロボット市場、2025年の13,600台から2034年には51,300台へと急拡大へ――フィジカルAIの統合、人手不足、政府補助金が年平均成長率（CAGR）15.89%を牽引

日本の製造用ロボット市場、2025年の13,600台から2034年には51,300台へと急拡大へ――フィジカルAIの統合、人手不足、政府補助金が年平均成長率（CAGR）15.89%を牽引