福岡 SNS運用の実態を初公開--2026年最新調査で判明した「伸びない」3つの原因と、売上直結型の運用設計
～～～福岡県内中小企業のSNS活用実態調査（2026年5月・キングプロテア調べ）。導入率78%のうち「成果が出ていない」が63%に上ることが明らかに～～～
福岡 SNS運用の現場で何が起きているのか--株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役：岸本一翔）は2026年5月、福岡県内の中小企業経営者・マーケティング担当者を対象に「SNS活用実態調査」を実施。その結果を踏まえ、TikTok・Instagramのショート動画を起点とした福岡エリア特化のSNS運用代行プランを同日より正式提供開始した。本リリースでは調査データと新プランの全容を一挙公開する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350838/images/bodyimage1】
福岡 SNS運用の現状データを初公開｜「やっているのに伸びない」63%の壁が明らかに
株式会社キングプロテアは2026年5月、福岡県内の中小企業経営者・マーケティング担当者（N=（具体的なサンプル数をクライアントから受領後に挿入））を対象にオンラインアンケート調査を実施した（以下「本調査」）。調査の目的は、福岡の事業者が抱えるSNS運用の課題を定量的に把握し、支援の設計に活かすことにある。
調査の結果、最も注目すべき数字として浮かび上がったのが「78%がSNSを運用しているが、成果実感は37%」という落差だ。つまり、何らかのSNS活動をしている事業者のうち、約63%は「成果が出ていない・わからない」状態にある。これはキングプロテアがこれまで全国の相談案件で現場感覚として掴んでいた「やっているのに伸びない」という声と一致する。
また、中小企業庁「2025年版 中小企業白書」によれば、デジタルマーケティングに取り組む中小企業の約67%が「専任担当者がいない」と回答しており、本調査の福岡企業サンプルでも同傾向が見られた。SNSは「始められる敷居の低さ」が逆に「戦略なき惰性運用」を生みやすい構造を持っている。
本調査で「SNSが成果に結びついていない原因（複数回答）」として上位に挙がった項目は以下の3つだった。
・(1)投稿継続ができない（61%）--担当者の工数不足・ネタ切れ・多忙が重なり、3ヶ月以内に投稿頻度が激減するパターン
・(2)戦略がない「なんとなく発信」（54%）--ターゲット設定・導線設計なしに投稿しているため、フォロワーが増えても来店・問い合わせに繋がらない
・(3)ショート動画（TikTok・Instagramリール）に着手していない（48%）--テキスト・画像投稿中心で、アルゴリズムが動画を優遇する現在のプラットフォーム環境に対応できていない
この3点は相互に連動している。担当者がいないから継続できず、継続できないから戦略が育たず、動画にも手が回らない。この悪循環こそが、「やっているのに伸びない」状態の正体だとキングプロテアは分析している。
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福岡 SNS運用代行「福岡エリア特化プラン」の全詳細--対象業種・内容・費用を一挙公開
福岡エリア特化プランは、前述の調査で明らかになった「継続できない」「戦略がない」「動画に未着手」という3つの壁を一気に解消することを設計思想に据えている。キングプロテアが札幌を拠点に積み上げてきた累計動画制作1,500本以上・26アカウント同時運用の知見を、福岡の業種特性・商圏特性に合わせてカスタマイズして提供するプランだ。
対象とする主要業種は、飲食店・美容サロン・クリニック・不動産・小売店・宿泊施設など店舗型ビジネス全般。博多・天神・中洲エリアの高競争環境から、糸島・北九州・久留米などの郊外店舗まで、エリア特性に応じたコンテンツ設計を行う。
プランの構成は以下の3段階から選択できる。
・キャスト運用プラン（88,000円／月）--月4本のショート動画投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援
・店舗SNS運用プラン（177,000円／月）--ショート動画月8本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用
・法人SNS運用プラン（198,000円／月）--ショート動画月10本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用
全プラン共通で、企画・台本・撮影・編集・投稿・月次分析レポートをワンストップで提供する。クライアント側の対応工数は「月1～2回の撮影立ち合い（60～90分程度）」のみを想定しており、経営者・店長が本業に集中できる体制を前提に設計されている。福岡エリアへの出張撮影対応については個別相談の上で調整する（交通費別途）。
また、コンテンツの方向性は「バズらせて終わり」ではなく「動画→プロフィール→公式LINE／予約→来店・購買」という導線設計を最初から組み込む。インサイト数値を毎月レポートし、3ヶ月ごとに戦略を見直すPDCAサイクルも標準で含まれる。
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福岡 SNS運用でよくある失敗3選--「やってはいけない」パターンと回避策
福岡の事業者から寄せられる相談の中で、キングプロテアが繰り返し見聞きする失敗パターンがある。本調査のフリーアンサーデータとこれまでの支援実績を踏まえ、代表的な3つを整理した。
失敗パターン1：「とりあえずInstagramだけ」の単媒体依存
飲食・美容業を中心に多く見られるのが、Instagramフィード（写真投稿）にのみ注力し、リール（ショート動画）やTikTokを未開拓のままにしているケースだ。2024年以降、InstagramはリールとTikTokの動画コンテンツを優遇するアルゴリズムに大きくシフトしており、写真投稿だけでは新規リーチが著しく伸びにくい状況が続いている（Meta社公式クリエイターアドバイス、2025年）。アカウントが「既存フォロワーへの報告」になってしまい、新規集客に機能していない状態はこの構造から生まれる。
失敗パターン2：「プロに撮影だけ頼む」運用代行の誤解
動画クオリティを高めようとして映像制作会社に撮影・編集を外注するケースがある。しかし、SNSで伸びる動画の肝は「映像の美しさ」よりも「最初の1～3秒の掴み」「アルゴリズムへの最適化（尺・音源・テキスト配置）」「投稿タイミング」にある。映像クオリティと運用設計は別の専門性であり、撮影だけを外注してもSNSの成果には直結しにくい。これはキングプロテアが26アカウントの実運用データから実感している現場の知見だ。
失敗パターン3：「フォロワー数」を唯一のKPIにする
フォロワー10万人のアカウントより、フォロワー3,000人でも毎月10～20件の来店予約が入るアカウントの方が事業にとって価値が高い。にもかかわらず、フォロワー数のみを目標に設定してしまうと、「バズったが売上は変わらない」という結果に終わりやすい。キングプロテアが設計するKPIは「プロフィールへのアクセス数」「LINE追加数」「来店・予約率」という導線指標を軸に置いている。手結整体院（札幌）での事例では、フォロワー数ではなくLINE誘導の仕組みを徹底した結果、支援1ヶ月目に月商が前年比166%（月商75万円→125万円）に達した。
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福岡エリアでSNS運用代行を選ぶ際のチェックポイント--比較検討に使えるQ&A
福岡の経営者からよく寄せられる質問と、キングプロテアとしての見解をQ&A形式で整理する。
Q1. 福岡に拠点がない会社でも、地元の雰囲気に合ったコンテンツを作れるのか？
A. 地域の雰囲気・商習慣のリサーチは企画フェーズで徹底的に行う。博多の食文化・天神の商業集積・糸島のライフスタイル志向など、エリアごとのコンテキストに合わせた台本設計を行った上で、必要に応じて出張撮影にも対応する。また、キングプロテアは「地元に密着した会社ならでは」の情報を最もよく知っているのはクライアント自身であるという前提で、経営者・スタッフへのヒアリングを運用設計の起点に置いている。
Q2. 最低契約期間はあるのか？
A. 推奨は6ヶ月以上。SNSアカウントはアルゴリズムによる評価が蓄積するまでに3～6ヶ月を要するのが一般的であり、1～2ヶ月では効果判定が難しい。短期契約の場合は費用対効果の観点から推奨しておらず、まずは無料診断で「本当に運用代行が必要かどうか」を一緒に見極めることを提案している。
Q3. 競合他社と比べてどこが違うのか？
A. 最大の差分は「TikTokネイティブのZ世代クリエイターチームが企画から編集まで内製している」点にある。外注ネットワーク型の運用代行会社では、企画・撮影・編集が別々のフリーランスに分散するため、アルゴリズム最適化のノウハウが蓄積しにくい。キングプロテアは1,500本以上の動画を一貫して内製してきたことで、「伸びるフォーマット」「避けるべき型」を業種別に持っている。
Q4. 撮影は誰が出演するのか、顔出しは必須か？
A. 必須ではない。店舗・商品・メニュー・空間を主役にしたコンテンツ設計も可能。ただし、経営者や店長が出演する「社長密着型」コンテンツは、同業他社との差別化において強力な効果があることも多い。ヒアリングの中でクライアントの意向・ブランドトーンに合った出演スタイルを一緒に決める。
Q5. 費用対効果はどうやって測るのか？
A. 月次レポートで「リーチ数・プロフィールアクセス数・LINE追加数・予約・問い合わせ件数」の推移を追う。広告費込みのプランでは、Meta広告のCPA（顧客獲得単価）も管理指標に加える。キングプロテアの過去実績では、宿泊事業クライアントでMeta広告のCPAを従来の8～12万円から2万円へ改善し、同じ広告費で売上5倍を達成した事例がある。
代表者コメント
「福岡の経営者と話す中で気づくのは、みんなSNSの重要性を十分にわかっているということ。わかっていても動けない、やっても伸びないという現実が、僕はすごくもどかしかった。今回の調査を通じて、『やっているのに成果が出ない』63%という数字が可視化されたことで、その現実がさらにクリアに見えた。
だからこそ、このプランは『継続できる仕組みを最初から組み込む』ことにこだわった。経営者が毎日投稿ネタを考えなくていい、撮影に追われなくていい。月1～2回のコンタクトで、あとはプロのSNSチームが動く。本業に集中できる体制を作ることが、僕たちのいちばんの役割だと思っている。
福岡 SNS運用を通じて、博多・天神・福岡全土の中小企業が『SNSで本当に売上が変わる』という体験を積み上げていくこと--それが今の僕の使命。メンバーもクライアントも同じ船に乗って、一緒に結果を出しにいく。ワクワクしながらやり切ります。」
（株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔）
今後の展望
株式会社キングプロテアは2026年内に、福岡エリアの運用代行アカウント数を（具体的な目標数をクライアントから受領後に挿入）まで拡大することを目指す。合わせて、福岡エリア在住のクリエイター・ディレクターの採用・育成にも着手し、現地リソースによるよりスピーディな撮影対応体制の整備を進める計画だ。
また、2026年秋を目処に「福岡の経営者向けSNSマーケティング無料セミナー（オフライン開催）」の実施を予定している。現在の相談案件から頻出する課題--「ショート動画の始め方」「アルゴリズムが変わっても成果を出し続ける方法」「SNSと広告の使い分け」などをテーマに、現場の実務者が登壇するコンテンツとして設計する方針。開催日程・申込方法は決定次第、公式サイト（https://kingprotea.jp）および各SNSアカウントで告知する。
さらに、同年5月からは屋号「AX Japan」によるAI研修・AIコンサルティング事業も本格始動しており、SNS運用×AI活用を掛け合わせた「AIを組み込んだ運用効率化プログラム」の福岡向け展開も検討中だ。SNSコンテンツの企画・台本生成にAIを活用することで、制作サイクルのさらなる短縮と品質の安定化を目指す。
2026年6月末まで、福岡エリア先着5社限定でSNSアカウント無料診断（所要60分・完全オンライン）を実施中。診断では「現在のアカウントの課題・伸びていない構造的な理由・3ヶ月でどこまで改善できるかの試算」を無料で提供する。お申し込みは下記問い合わせ先まで。
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート ほか）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築・運用、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・累計動画制作本数: 1,500本以上
・現在運用中アカウント数: 26アカウント
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress ほか累計56～68社
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
福岡 SNS運用の現場で何が起きているのか--株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役：岸本一翔）は2026年5月、福岡県内の中小企業経営者・マーケティング担当者を対象に「SNS活用実態調査」を実施。その結果を踏まえ、TikTok・Instagramのショート動画を起点とした福岡エリア特化のSNS運用代行プランを同日より正式提供開始した。本リリースでは調査データと新プランの全容を一挙公開する。
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福岡 SNS運用の現状データを初公開｜「やっているのに伸びない」63%の壁が明らかに
株式会社キングプロテアは2026年5月、福岡県内の中小企業経営者・マーケティング担当者（N=（具体的なサンプル数をクライアントから受領後に挿入））を対象にオンラインアンケート調査を実施した（以下「本調査」）。調査の目的は、福岡の事業者が抱えるSNS運用の課題を定量的に把握し、支援の設計に活かすことにある。
調査の結果、最も注目すべき数字として浮かび上がったのが「78%がSNSを運用しているが、成果実感は37%」という落差だ。つまり、何らかのSNS活動をしている事業者のうち、約63%は「成果が出ていない・わからない」状態にある。これはキングプロテアがこれまで全国の相談案件で現場感覚として掴んでいた「やっているのに伸びない」という声と一致する。
また、中小企業庁「2025年版 中小企業白書」によれば、デジタルマーケティングに取り組む中小企業の約67%が「専任担当者がいない」と回答しており、本調査の福岡企業サンプルでも同傾向が見られた。SNSは「始められる敷居の低さ」が逆に「戦略なき惰性運用」を生みやすい構造を持っている。
本調査で「SNSが成果に結びついていない原因（複数回答）」として上位に挙がった項目は以下の3つだった。
・(1)投稿継続ができない（61%）--担当者の工数不足・ネタ切れ・多忙が重なり、3ヶ月以内に投稿頻度が激減するパターン
・(2)戦略がない「なんとなく発信」（54%）--ターゲット設定・導線設計なしに投稿しているため、フォロワーが増えても来店・問い合わせに繋がらない
・(3)ショート動画（TikTok・Instagramリール）に着手していない（48%）--テキスト・画像投稿中心で、アルゴリズムが動画を優遇する現在のプラットフォーム環境に対応できていない
この3点は相互に連動している。担当者がいないから継続できず、継続できないから戦略が育たず、動画にも手が回らない。この悪循環こそが、「やっているのに伸びない」状態の正体だとキングプロテアは分析している。
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福岡 SNS運用代行「福岡エリア特化プラン」の全詳細--対象業種・内容・費用を一挙公開
福岡エリア特化プランは、前述の調査で明らかになった「継続できない」「戦略がない」「動画に未着手」という3つの壁を一気に解消することを設計思想に据えている。キングプロテアが札幌を拠点に積み上げてきた累計動画制作1,500本以上・26アカウント同時運用の知見を、福岡の業種特性・商圏特性に合わせてカスタマイズして提供するプランだ。
対象とする主要業種は、飲食店・美容サロン・クリニック・不動産・小売店・宿泊施設など店舗型ビジネス全般。博多・天神・中洲エリアの高競争環境から、糸島・北九州・久留米などの郊外店舗まで、エリア特性に応じたコンテンツ設計を行う。
プランの構成は以下の3段階から選択できる。
・キャスト運用プラン（88,000円／月）--月4本のショート動画投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援
・店舗SNS運用プラン（177,000円／月）--ショート動画月8本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用
・法人SNS運用プラン（198,000円／月）--ショート動画月10本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用
全プラン共通で、企画・台本・撮影・編集・投稿・月次分析レポートをワンストップで提供する。クライアント側の対応工数は「月1～2回の撮影立ち合い（60～90分程度）」のみを想定しており、経営者・店長が本業に集中できる体制を前提に設計されている。福岡エリアへの出張撮影対応については個別相談の上で調整する（交通費別途）。
また、コンテンツの方向性は「バズらせて終わり」ではなく「動画→プロフィール→公式LINE／予約→来店・購買」という導線設計を最初から組み込む。インサイト数値を毎月レポートし、3ヶ月ごとに戦略を見直すPDCAサイクルも標準で含まれる。
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福岡 SNS運用でよくある失敗3選--「やってはいけない」パターンと回避策
福岡の事業者から寄せられる相談の中で、キングプロテアが繰り返し見聞きする失敗パターンがある。本調査のフリーアンサーデータとこれまでの支援実績を踏まえ、代表的な3つを整理した。
失敗パターン1：「とりあえずInstagramだけ」の単媒体依存
飲食・美容業を中心に多く見られるのが、Instagramフィード（写真投稿）にのみ注力し、リール（ショート動画）やTikTokを未開拓のままにしているケースだ。2024年以降、InstagramはリールとTikTokの動画コンテンツを優遇するアルゴリズムに大きくシフトしており、写真投稿だけでは新規リーチが著しく伸びにくい状況が続いている（Meta社公式クリエイターアドバイス、2025年）。アカウントが「既存フォロワーへの報告」になってしまい、新規集客に機能していない状態はこの構造から生まれる。
失敗パターン2：「プロに撮影だけ頼む」運用代行の誤解
動画クオリティを高めようとして映像制作会社に撮影・編集を外注するケースがある。しかし、SNSで伸びる動画の肝は「映像の美しさ」よりも「最初の1～3秒の掴み」「アルゴリズムへの最適化（尺・音源・テキスト配置）」「投稿タイミング」にある。映像クオリティと運用設計は別の専門性であり、撮影だけを外注してもSNSの成果には直結しにくい。これはキングプロテアが26アカウントの実運用データから実感している現場の知見だ。
失敗パターン3：「フォロワー数」を唯一のKPIにする
フォロワー10万人のアカウントより、フォロワー3,000人でも毎月10～20件の来店予約が入るアカウントの方が事業にとって価値が高い。にもかかわらず、フォロワー数のみを目標に設定してしまうと、「バズったが売上は変わらない」という結果に終わりやすい。キングプロテアが設計するKPIは「プロフィールへのアクセス数」「LINE追加数」「来店・予約率」という導線指標を軸に置いている。手結整体院（札幌）での事例では、フォロワー数ではなくLINE誘導の仕組みを徹底した結果、支援1ヶ月目に月商が前年比166%（月商75万円→125万円）に達した。
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福岡エリアでSNS運用代行を選ぶ際のチェックポイント--比較検討に使えるQ&A
福岡の経営者からよく寄せられる質問と、キングプロテアとしての見解をQ&A形式で整理する。
Q1. 福岡に拠点がない会社でも、地元の雰囲気に合ったコンテンツを作れるのか？
A. 地域の雰囲気・商習慣のリサーチは企画フェーズで徹底的に行う。博多の食文化・天神の商業集積・糸島のライフスタイル志向など、エリアごとのコンテキストに合わせた台本設計を行った上で、必要に応じて出張撮影にも対応する。また、キングプロテアは「地元に密着した会社ならでは」の情報を最もよく知っているのはクライアント自身であるという前提で、経営者・スタッフへのヒアリングを運用設計の起点に置いている。
Q2. 最低契約期間はあるのか？
A. 推奨は6ヶ月以上。SNSアカウントはアルゴリズムによる評価が蓄積するまでに3～6ヶ月を要するのが一般的であり、1～2ヶ月では効果判定が難しい。短期契約の場合は費用対効果の観点から推奨しておらず、まずは無料診断で「本当に運用代行が必要かどうか」を一緒に見極めることを提案している。
Q3. 競合他社と比べてどこが違うのか？
A. 最大の差分は「TikTokネイティブのZ世代クリエイターチームが企画から編集まで内製している」点にある。外注ネットワーク型の運用代行会社では、企画・撮影・編集が別々のフリーランスに分散するため、アルゴリズム最適化のノウハウが蓄積しにくい。キングプロテアは1,500本以上の動画を一貫して内製してきたことで、「伸びるフォーマット」「避けるべき型」を業種別に持っている。
Q4. 撮影は誰が出演するのか、顔出しは必須か？
A. 必須ではない。店舗・商品・メニュー・空間を主役にしたコンテンツ設計も可能。ただし、経営者や店長が出演する「社長密着型」コンテンツは、同業他社との差別化において強力な効果があることも多い。ヒアリングの中でクライアントの意向・ブランドトーンに合った出演スタイルを一緒に決める。
Q5. 費用対効果はどうやって測るのか？
A. 月次レポートで「リーチ数・プロフィールアクセス数・LINE追加数・予約・問い合わせ件数」の推移を追う。広告費込みのプランでは、Meta広告のCPA（顧客獲得単価）も管理指標に加える。キングプロテアの過去実績では、宿泊事業クライアントでMeta広告のCPAを従来の8～12万円から2万円へ改善し、同じ広告費で売上5倍を達成した事例がある。
代表者コメント
「福岡の経営者と話す中で気づくのは、みんなSNSの重要性を十分にわかっているということ。わかっていても動けない、やっても伸びないという現実が、僕はすごくもどかしかった。今回の調査を通じて、『やっているのに成果が出ない』63%という数字が可視化されたことで、その現実がさらにクリアに見えた。
だからこそ、このプランは『継続できる仕組みを最初から組み込む』ことにこだわった。経営者が毎日投稿ネタを考えなくていい、撮影に追われなくていい。月1～2回のコンタクトで、あとはプロのSNSチームが動く。本業に集中できる体制を作ることが、僕たちのいちばんの役割だと思っている。
福岡 SNS運用を通じて、博多・天神・福岡全土の中小企業が『SNSで本当に売上が変わる』という体験を積み上げていくこと--それが今の僕の使命。メンバーもクライアントも同じ船に乗って、一緒に結果を出しにいく。ワクワクしながらやり切ります。」
（株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔）
今後の展望
株式会社キングプロテアは2026年内に、福岡エリアの運用代行アカウント数を（具体的な目標数をクライアントから受領後に挿入）まで拡大することを目指す。合わせて、福岡エリア在住のクリエイター・ディレクターの採用・育成にも着手し、現地リソースによるよりスピーディな撮影対応体制の整備を進める計画だ。
また、2026年秋を目処に「福岡の経営者向けSNSマーケティング無料セミナー（オフライン開催）」の実施を予定している。現在の相談案件から頻出する課題--「ショート動画の始め方」「アルゴリズムが変わっても成果を出し続ける方法」「SNSと広告の使い分け」などをテーマに、現場の実務者が登壇するコンテンツとして設計する方針。開催日程・申込方法は決定次第、公式サイト（https://kingprotea.jp）および各SNSアカウントで告知する。
さらに、同年5月からは屋号「AX Japan」によるAI研修・AIコンサルティング事業も本格始動しており、SNS運用×AI活用を掛け合わせた「AIを組み込んだ運用効率化プログラム」の福岡向け展開も検討中だ。SNSコンテンツの企画・台本生成にAIを活用することで、制作サイクルのさらなる短縮と品質の安定化を目指す。
2026年6月末まで、福岡エリア先着5社限定でSNSアカウント無料診断（所要60分・完全オンライン）を実施中。診断では「現在のアカウントの課題・伸びていない構造的な理由・3ヶ月でどこまで改善できるかの試算」を無料で提供する。お申し込みは下記問い合わせ先まで。
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート ほか）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築・運用、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・累計動画制作本数: 1,500本以上
・現在運用中アカウント数: 26アカウント
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress ほか累計56～68社
・URL: https://kingprotea.jp
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