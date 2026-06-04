元アームレスリング日本王者 アクション俳優・大東賢がパワー系アクションで存在感 映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』にも注目
元アームレスリング日本王者として活躍し、現在はアクション俳優として活動する大東賢が、「パワー系アクション俳優」として注目を集めている。
アクション俳優には、スピードや華麗な技を持ち味とする俳優が多い中、アクション俳優・大東賢はアームレスリングで培ったパワーを活かし、相手に技の重みや衝撃を感じさせる「効かせるアクション」を追求している。
近年は、国際派アクション俳優・倉田保昭主演映画『夢物語』への出演でも話題となり、その存在感が高く評価されている。
また、アクション俳優・大東賢が監督・主演を務めるアクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、特別声優として藤岡弘、と堀田眞三が参加。まだまだ、作品への期待も高まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351321/images/bodyimage1】
アクション俳優・大東賢はこれまで、元阪神タイガースの掛布雅之やプロレスラーのスペル・デルフィンらともテレビ番組で共演しており、スポーツ界やエンターテインメント界との幅広い交流も持つ。
アームレスリング日本王者として培った肉体と精神力を武器に、「パワー系アクション俳優」という新たなジャンルの確立を目指すアクション俳優・大東賢の今後の活躍に注目が集まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351321/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351321/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351321/images/bodyimage4】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
アクション俳優には、スピードや華麗な技を持ち味とする俳優が多い中、アクション俳優・大東賢はアームレスリングで培ったパワーを活かし、相手に技の重みや衝撃を感じさせる「効かせるアクション」を追求している。
近年は、国際派アクション俳優・倉田保昭主演映画『夢物語』への出演でも話題となり、その存在感が高く評価されている。
また、アクション俳優・大東賢が監督・主演を務めるアクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、特別声優として藤岡弘、と堀田眞三が参加。まだまだ、作品への期待も高まっている。
アクション俳優・大東賢はこれまで、元阪神タイガースの掛布雅之やプロレスラーのスペル・デルフィンらともテレビ番組で共演しており、スポーツ界やエンターテインメント界との幅広い交流も持つ。
アームレスリング日本王者として培った肉体と精神力を武器に、「パワー系アクション俳優」という新たなジャンルの確立を目指すアクション俳優・大東賢の今後の活躍に注目が集まっている。
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
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