日本の電源管理IC市場インテリジェンスレポート2036：売上高予測、市場シェア、および戦略的展開
Survey Reportsは、「日本の電源管理IC市場分析、動向、市場機会および予測（2026年～2036年）」と題する市場調査レポートを発行したことを発表しました。本調査レポートには、最新の市場動向および将来の成長機会に関する詳細な分析が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うことを支援します。本レポートでは、研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、および各社の市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
日本の電源管理IC市場：デジタル社会を支える精密電力制御
日本の電源管理集積回路（PMIC）市場は、自動車用電子機器、民生用電子機器、産業オートメーション分野における日本の強みを背景に、堅調な成長を続けています。PMICは、スマートフォンから電気自動車（EV）に至るまで、あらゆる電子機器において電圧制御、電源シーケンス管理、およびエネルギー効率最適化を担う重要な半導体部品です。そのため、日本の技術エコシステムを支える不可欠な基盤技術として位置付けられています。世界有数の半導体サプライチェーンと国内半導体生産を強化する政府の積極的な施策を背景に、市場は2035年まで安定した成長を続けると予測されています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038502
市場規模と成長見通し
日本の電源管理IC市場は、2025年に18億6,500万米ドルと評価されました。市場は2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）9.2％で拡大すると予想されており、2036年末までに43億2,500万米ドルを超える見込みです。
市場セグメンテーション
日本のPMIC（電源管理IC）市場は、技術的特性やエンドユーザーのニーズを反映した複数の重要な分類軸に基づいてセグメント化することができます。
製品タイプ別
市場は、多様な電圧制御および電力管理ニーズに対応するさまざまなPMIC製品カテゴリで構成されています。
スイッチングレギュレータ
2024年に最大の市場シェアを獲得し、予測期間中も高いCAGRで成長すると見込まれています。
発熱を最小限に抑えながら電力変換を行うため、小型機器や厳しい省エネルギー要件に不可欠です。
GaN（窒化ガリウム）やSiC（炭化ケイ素）などの先進材料の統合により、省エネ用途向け性能が継続的に向上しています。
DC-DCコンバータ
高い汎用性と幅広い用途により市場を牽引しています。
電圧を効率的に制御し、安定した電力供給を実現するため、民生機器から産業機器まで幅広く利用されています。
技術進歩によって性能がさらに向上しています。
リニアレギュレータ
一部の調査では最も収益性の高い製品セグメントとされ、予測期間中に最も高い成長率を示すとされています。
電力効率と機器の信頼性向上への需要に対応しています。
LEDドライバ
一部の分析によると、2024年に最大の売上高を生み出した製品セグメントです。
省エネルギー照明やスマート照明、IoT対応デバイス市場の拡大によって需要が高まっています。
その他の製品
バッテリー管理IC（BMIC）
電源IC
リセットIC
電圧リファレンス
電源管理ASIC／ASSP
エンドユース産業別
民生用電子機器（最大市場）
スマートフォン、タブレット、ノートPC、ウェアラブル機器、スマートホーム機器、家電製品などを含みます。
日本の電源管理IC市場：デジタル社会を支える精密電力制御
日本の電源管理集積回路（PMIC）市場は、自動車用電子機器、民生用電子機器、産業オートメーション分野における日本の強みを背景に、堅調な成長を続けています。PMICは、スマートフォンから電気自動車（EV）に至るまで、あらゆる電子機器において電圧制御、電源シーケンス管理、およびエネルギー効率最適化を担う重要な半導体部品です。そのため、日本の技術エコシステムを支える不可欠な基盤技術として位置付けられています。世界有数の半導体サプライチェーンと国内半導体生産を強化する政府の積極的な施策を背景に、市場は2035年まで安定した成長を続けると予測されています。
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市場規模と成長見通し
日本の電源管理IC市場は、2025年に18億6,500万米ドルと評価されました。市場は2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）9.2％で拡大すると予想されており、2036年末までに43億2,500万米ドルを超える見込みです。
市場セグメンテーション
日本のPMIC（電源管理IC）市場は、技術的特性やエンドユーザーのニーズを反映した複数の重要な分類軸に基づいてセグメント化することができます。
製品タイプ別
市場は、多様な電圧制御および電力管理ニーズに対応するさまざまなPMIC製品カテゴリで構成されています。
スイッチングレギュレータ
2024年に最大の市場シェアを獲得し、予測期間中も高いCAGRで成長すると見込まれています。
発熱を最小限に抑えながら電力変換を行うため、小型機器や厳しい省エネルギー要件に不可欠です。
GaN（窒化ガリウム）やSiC（炭化ケイ素）などの先進材料の統合により、省エネ用途向け性能が継続的に向上しています。
DC-DCコンバータ
高い汎用性と幅広い用途により市場を牽引しています。
電圧を効率的に制御し、安定した電力供給を実現するため、民生機器から産業機器まで幅広く利用されています。
技術進歩によって性能がさらに向上しています。
リニアレギュレータ
一部の調査では最も収益性の高い製品セグメントとされ、予測期間中に最も高い成長率を示すとされています。
電力効率と機器の信頼性向上への需要に対応しています。
LEDドライバ
一部の分析によると、2024年に最大の売上高を生み出した製品セグメントです。
省エネルギー照明やスマート照明、IoT対応デバイス市場の拡大によって需要が高まっています。
その他の製品
バッテリー管理IC（BMIC）
電源IC
リセットIC
電圧リファレンス
電源管理ASIC／ASSP
エンドユース産業別
民生用電子機器（最大市場）
スマートフォン、タブレット、ノートPC、ウェアラブル機器、スマートホーム機器、家電製品などを含みます。