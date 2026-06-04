車載カメラ市場、2035年に476.8億米ドル規模へ｜CAGR 5.58％で拡大する次世代ADAS需要 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
車載カメラ市場は、2025年に277億米ドルと評価され、2035年には476億8000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は5.58％と見込まれています。車載カメラは、車両の周囲の状況を常時撮影し、ドライバーにリアルタイム映像を提供することで、運転判断をサポートし、安全性を向上させる重要なシステムです。用途に応じて車内外に設置され、乗用車・商用車双方の需要を押し上げています。
規制強化と市場成長の連動
市場を牽引する最大の要因は、ADAS（先進運転支援システム）に関連する政府規制の義務化です。自動緊急ブレーキ（AEB）用前方カメラや居眠り検知のドライバーモニタリングシステムは新型車の標準装備となり、全車種へのカメラ搭載率を事実上保証しています。この規制変化により、OEMは高度なイメージング技術の導入を余儀なくされ、サプライヤーは安定的な需要を享受できる構造的成長要因が生まれています。
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半導体サプライチェーンの制約
一方で、市場拡大を制約する要因として、半導体サプライチェーンの変動性とコストの複雑性が挙げられます。高解像度ADASカメラは、CMOSセンサーやイメージシグナルプロセッサに依存しており、少数サプライヤーに生産が集中していることから、地政学リスクや自然災害、物流混乱の影響を受けやすい状況です。さらに、車載認証プロセスの厳格さが切替コストを押し上げ、予測期間中の価格不安定要因となっています。
車内モニタリングと健康技術の融合
車載カメラ市場には、ドライバーモニタリングシステム（DMS）と健康管理技術の統合による新たな成長機会があります。非接触方式の遠隔光電脈波測定（rPPG）による乗員のバイタル監視や、子供の存在検知は、安全性向上だけでなく、ウェルネスアプリやパーソナライズドインフォテインメントの提供にも活用可能です。AI解析機能を組み込むことで、車両メーカーは差別化を図り、ユーザー体験の向上と新たな収益源の開拓が可能となります。
主要企業のリスト：
● Continental AG
● Magna International
● Robert Bosch GmbH
● Valeo S.A.
● Denso Corporation
● Mobileye (Intel)
● ZF Friedrichshafen AG
● Aptiv PLC
● Sony Group
● onsemi
● OmniVision Technologies
● Gentex Corporation
● Hyundai Mobis
● Panasonic Holdings
● Samsung Electro-Mechanics
● Autoliv Inc.
技術別市場セグメントの展望
技術別では、デジタルカメラが市場を牽引すると予測されます。ドライブレコーダー、車線維持支援、死角検知など、ADAS機能をサポートする用途での採用が増加しており、EVや自動運転技術との統合により、リアルタイムの危険検知や車両管理が可能となります。特にAI搭載の画像処理は、乗員の安全性と快適性の両立を促進し、デジタルカメラ市場の拡大に寄与しています。
地域別市場動向
アジア太平洋地域は、2025年における収益面で市場をリードしています。中国・日本を中心とした自動車生産台数の増加、可処分所得の上昇、安全機能への関心の高まりが、需要を押し上げています。さらに、政府によるスマート交通ソリューションの推進と、デンソー・ソニーなど主要企業の技術革新が、地域内での競争優位性を高めています。この環境下で、車載カメラ技術の進化は急速に進んでいます。
規制強化と市場成長の連動
市場を牽引する最大の要因は、ADAS（先進運転支援システム）に関連する政府規制の義務化です。自動緊急ブレーキ（AEB）用前方カメラや居眠り検知のドライバーモニタリングシステムは新型車の標準装備となり、全車種へのカメラ搭載率を事実上保証しています。この規制変化により、OEMは高度なイメージング技術の導入を余儀なくされ、サプライヤーは安定的な需要を享受できる構造的成長要因が生まれています。
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半導体サプライチェーンの制約
一方で、市場拡大を制約する要因として、半導体サプライチェーンの変動性とコストの複雑性が挙げられます。高解像度ADASカメラは、CMOSセンサーやイメージシグナルプロセッサに依存しており、少数サプライヤーに生産が集中していることから、地政学リスクや自然災害、物流混乱の影響を受けやすい状況です。さらに、車載認証プロセスの厳格さが切替コストを押し上げ、予測期間中の価格不安定要因となっています。
車内モニタリングと健康技術の融合
車載カメラ市場には、ドライバーモニタリングシステム（DMS）と健康管理技術の統合による新たな成長機会があります。非接触方式の遠隔光電脈波測定（rPPG）による乗員のバイタル監視や、子供の存在検知は、安全性向上だけでなく、ウェルネスアプリやパーソナライズドインフォテインメントの提供にも活用可能です。AI解析機能を組み込むことで、車両メーカーは差別化を図り、ユーザー体験の向上と新たな収益源の開拓が可能となります。
主要企業のリスト：
● Continental AG
● Magna International
● Robert Bosch GmbH
● Valeo S.A.
● Denso Corporation
● Mobileye (Intel)
● ZF Friedrichshafen AG
● Aptiv PLC
● Sony Group
● onsemi
● OmniVision Technologies
● Gentex Corporation
● Hyundai Mobis
● Panasonic Holdings
● Samsung Electro-Mechanics
● Autoliv Inc.
技術別市場セグメントの展望
技術別では、デジタルカメラが市場を牽引すると予測されます。ドライブレコーダー、車線維持支援、死角検知など、ADAS機能をサポートする用途での採用が増加しており、EVや自動運転技術との統合により、リアルタイムの危険検知や車両管理が可能となります。特にAI搭載の画像処理は、乗員の安全性と快適性の両立を促進し、デジタルカメラ市場の拡大に寄与しています。
地域別市場動向
アジア太平洋地域は、2025年における収益面で市場をリードしています。中国・日本を中心とした自動車生産台数の増加、可処分所得の上昇、安全機能への関心の高まりが、需要を押し上げています。さらに、政府によるスマート交通ソリューションの推進と、デンソー・ソニーなど主要企業の技術革新が、地域内での競争優位性を高めています。この環境下で、車載カメラ技術の進化は急速に進んでいます。