「エタノールバス市場規模、シェア、動向、予測、2026-2034年」出版・販売開始のご案内
セマビズはのIMARC Groupの英文調査報告書「エタノールバス市場規模、シェア、動向、予測、2026-2034年 - Ethanol Bus Market Report」販売を2026年6月3日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZ（セマビズ）はIMARC Groupの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
詳細資料・サンプルは下記よりご請求ください
https://semabiz.co.jp/imarc-ethanol-bus/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351295/images/bodyimage1】
世界のエタノールバス市場は2025年に19億3,440万米ドル規模となり、2026年から2034年に8.68%で成長し、2034年までに41億8,380万米ドルに達するとIMARC Groupでは予測しています。
IMARC Group「エタノールバス市場レポート : 種類（第一世代エタノールバス、第二世代エタノールバス）、用途（学校、市街地交通、その他）、エタノール原料（トウモロコシ、サトウキビ、小麦、その他）、地域別 2026-2034年 - Ethanol Bus Market Report by Type (First-Generation Ethanol Bus, Second-Generation Ethanol Bus), Application (School, Municipal Traffic, and Others), Ethanol Source (Corn, Sugarcane, Wheat, and Others), and Region 2026-2034」はエタノールバスの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
エタノール車両の種類
● 第一世代エタノールバス
● 第二世代エタノールバス
用途
● 学校（スクールバス）
● 地域交通
● その他
エタノールの原料
● トウモロコシ
● サトウキビ
● 小麦
地域
北米
● 米国
● カナダ
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● その他
欧州
● ドイツ
● フランス
● 英国
● イタリア
● ロシア
● その他
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他
中東＆アフリカ
レポート概要
エタノールバス市場レポート : 種類（第一世代エタノールバス、第二世代エタノールバス）、用途（学校、市街地交通、その他）、エタノール原料（トウモロコシ、サトウキビ、小麦、その他）、地域別 2026-2034年
Ethanol Bus Market Report by Type (First-Generation Ethanol Bus, Second-Generation Ethanol Bus), Application (School, Municipal Traffic, and Others), Ethanol Source (Corn, Sugarcane, Wheat, and Others), and Region 2026-2034
出版：IMARC Group
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/imarc-ethanol-bus/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
IMARC Group正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
セマビズはIMARC Groupの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
IMARC Group 出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/imarc-group/imarc-group-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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IMARC Group「エタノールバス市場レポート : 種類（第一世代エタノールバス、第二世代エタノールバス）、用途（学校、市街地交通、その他）、エタノール原料（トウモロコシ、サトウキビ、小麦、その他）、地域別 2026-2034年 - Ethanol Bus Market Report by Type (First-Generation Ethanol Bus, Second-Generation Ethanol Bus), Application (School, Municipal Traffic, and Others), Ethanol Source (Corn, Sugarcane, Wheat, and Others), and Region 2026-2034」はエタノールバスの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
エタノール車両の種類
● 第一世代エタノールバス
● 第二世代エタノールバス
用途
● 学校（スクールバス）
● 地域交通
● その他
エタノールの原料
● トウモロコシ
● サトウキビ
● 小麦
地域
北米
● 米国
● カナダ
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● その他
欧州
● ドイツ
● フランス
● 英国
● イタリア
● ロシア
● その他
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他
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エタノールバス市場レポート : 種類（第一世代エタノールバス、第二世代エタノールバス）、用途（学校、市街地交通、その他）、エタノール原料（トウモロコシ、サトウキビ、小麦、その他）、地域別 2026-2034年
Ethanol Bus Market Report by Type (First-Generation Ethanol Bus, Second-Generation Ethanol Bus), Application (School, Municipal Traffic, and Others), Ethanol Source (Corn, Sugarcane, Wheat, and Others), and Region 2026-2034
出版：IMARC Group
出版年月：2026年05月
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