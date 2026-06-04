銀価格急騰の影響を受けている「導電性インク市場」では、どのようは変革が起こっているのでしょうか？市場概要、代替えインク要件、今後の見通しを解説する無料ウェビナーをIDTechExが開催します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『銀価格高騰の圧力：導電性インク市場はどう変わるのか』と題したウェビナーを、2026年6月18日（木）に開催します。
銀価格の急騰と変動は、導電性インク市場にますます大きな圧力をかけています。この市場では、導電性と信頼性の高さから、依然として銀が主流の選択肢となっています。太陽光発電のような既存市場に加え、プリンテッド＆フレキシブルエレクトロニクスといった新興分野での需要が加速する中、メーカーはコストの急激な上昇に直面しています。価格の不確実性は現在、業界内に大きな変革をもたらしており、企業はコスト削減と長期的な供給安定性を確保するため、銅、カーボン、導電性ポリマーインクなど、low-silverやsilver-freeの代替品の開発を加速させています。
IDTechExは10年以上にわたり、プリンテッドエレクトロニクスおよび導電性インク業界を注視し、市場全体の技術的進歩と商業的動向を調査しています。
本ウェビナーでは、IDTechExのプリンシパルテクノロジーアナリストのDr Conor O'Brienが最新調査結果をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『銀価格高騰の圧力：導電性インク市場はどう変わるのか』
（The Silver Squeeze: How Rising Costs Are Reshaping the Conductive Inks Market）
開催日時： 2026年6月18日(木） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/ConductiveInkWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351290/images/bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- 導電性インク市場概要(インクタイプ/用途別)
- 「シルバー・スクイーズ（銀不足）」の原因、タイムライン、サプライチェーンの対応
- 各用途分野需要を満たす代替えインク要件
- 15用途分野の導電性インク市場の10年見通し
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを5月に発行しました。
『導電性インク市場 2026-2036年：技術、用途、有力企業』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/conductive-inks-market/1157
太陽電池、EMIシールド、プリンテッドエレクトロニクス、フレキシブルハイブリッドエレクトロニクス、ウェアラブルエレクトロニクス、e-テキスタイル、3Dエレクトロニクスの各種インク（フレーク系、ナノ粒子、無粒子、銅、ストレッチャブル、熱成形用ナノワイヤー）
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
銀価格の急騰と変動は、導電性インク市場にますます大きな圧力をかけています。この市場では、導電性と信頼性の高さから、依然として銀が主流の選択肢となっています。太陽光発電のような既存市場に加え、プリンテッド＆フレキシブルエレクトロニクスといった新興分野での需要が加速する中、メーカーはコストの急激な上昇に直面しています。価格の不確実性は現在、業界内に大きな変革をもたらしており、企業はコスト削減と長期的な供給安定性を確保するため、銅、カーボン、導電性ポリマーインクなど、low-silverやsilver-freeの代替品の開発を加速させています。
IDTechExは10年以上にわたり、プリンテッドエレクトロニクスおよび導電性インク業界を注視し、市場全体の技術的進歩と商業的動向を調査しています。
本ウェビナーでは、IDTechExのプリンシパルテクノロジーアナリストのDr Conor O'Brienが最新調査結果をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『銀価格高騰の圧力：導電性インク市場はどう変わるのか』
（The Silver Squeeze: How Rising Costs Are Reshaping the Conductive Inks Market）
開催日時： 2026年6月18日(木） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/ConductiveInkWebinar
当日カバーする内容（予定）
- 導電性インク市場概要(インクタイプ/用途別)
- 「シルバー・スクイーズ（銀不足）」の原因、タイムライン、サプライチェーンの対応
- 各用途分野需要を満たす代替えインク要件
- 15用途分野の導電性インク市場の10年見通し
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを5月に発行しました。
『導電性インク市場 2026-2036年：技術、用途、有力企業』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/conductive-inks-market/1157
太陽電池、EMIシールド、プリンテッドエレクトロニクス、フレキシブルハイブリッドエレクトロニクス、ウェアラブルエレクトロニクス、e-テキスタイル、3Dエレクトロニクスの各種インク（フレーク系、ナノ粒子、無粒子、銅、ストレッチャブル、熱成形用ナノワイヤー）
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
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アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
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