『ヒューマノイドロボット用材料』の技術、有力企業、10年間の詳細予測を掲載した調査レポートの販売をIDTechExが開始しました。
2026年6月4日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「ヒューマノイドロボット用材料 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年5月28日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「ヒューマノイドロボット用材料 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Materials for Humanoid Robots 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 261
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-humanoid-robots/1160
IDTechExでは、2026-2027年はパイロット試験から量産準備、小規模展開の段階へと移行する企業が増加することから、ヒューマノイドロボティクス市場にとって重要な転換期になるとは見ています。現在の市場成長段階は、高性能材料や部品サプライヤーに数多くの機会をもたらしています。本調査レポートでは、金属合金（鉄鋼、アルミニウム、マグネシウム）、希土類永久磁石、エンジニアリングプラスチック・ポリマー（PEEK、PC-ABS、ポリウレタン、ポリアミド、エラストマー）、複合材、相変化材料、セラミックなど、ヒューマノイドロボットの重要部品を支える多数の材料を詳細に評価しています。アクチュエータ、構造部材（骨格、外殻・パネル、スキン）、熱管理、触覚センサーなど、ヒューマノイドロボットの主要部品について、材料要件、課題、ボトルネックを徹底分析し、サプライチェーン、業界参入企業を詳細に分析しています。アクチュエータについては年間需要量（台数）で、合金鋼、アルミニウム合金、マグネシウム合金、希土類永久磁石、エンジニアリングプラスチックについては重量ベースの需要で市場予測を出しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351233/images/bodyimage1】
「ヒューマノイドロボット用材料 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ ヒューマノイド用部品・材料の紹介
■ アクチュエータ・構造部材・熱管理
□ 材料要件
□ 材料と課題
□ サプライチェーン/バリューチェーン
□ 先進材料と代替材料
□ ベンチマーク評価と分析
■ 触覚センサー
□ ヒューマノイド触覚センサー概要
□ 材料要件
□ サプライチェーンと地域別分析
□ 主な結論
■ IMU（慣性計測装置）
□ IMU概要
□ 材料要件とサプライチェーン
■ バッテリー
■ 予測
□ アクチュエータと構造部材の10年間材料需要予測
（部品別、材料構成比別に分類）
■ 企業概要
□ 27社の企業概要
「ヒューマノイドロボット用材料 2026-2036年」は以下の情報を提供します
■ 部品設計と仕様の市場トレンド概要
- 50種類を超えるヒューマノイドロボットとプロトタイプを収録するIDTechExデータベースを活用
■ 材料要件
- 主な不足点やボトルネックも特定
■ 材料の徹底分析
- 技術ベンチマーク、特性比較、SWOT分析を含む
■ ヒューマノイドロボティクスと隣接市場の相互関係の特定
- 参入企業動向とサプライチェーンの分析に基づく
■ 先進材料・代替材料の分析
- 材料イノベーションの重点分野を特定
■ 短・中・長期の各機会を踏まえたヒューマノイドロボット用材料のロードマップ
■ ヒューマノイド用部品と関連材料の分析に基づく一般的ヒューマノイドロボットの材料構成比（部品別）
■ 主要材料10年間詳細予測
- 合金鋼、アルミニウム合金、マグネシウム合金、希土類永久磁石、エンジニアリングプラスチックなど
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-humanoid-robots/1160
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「ヒューマノイドロボット用材料 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年5月28日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「ヒューマノイドロボット用材料 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Materials for Humanoid Robots 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 261
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-humanoid-robots/1160
IDTechExでは、2026-2027年はパイロット試験から量産準備、小規模展開の段階へと移行する企業が増加することから、ヒューマノイドロボティクス市場にとって重要な転換期になるとは見ています。現在の市場成長段階は、高性能材料や部品サプライヤーに数多くの機会をもたらしています。本調査レポートでは、金属合金（鉄鋼、アルミニウム、マグネシウム）、希土類永久磁石、エンジニアリングプラスチック・ポリマー（PEEK、PC-ABS、ポリウレタン、ポリアミド、エラストマー）、複合材、相変化材料、セラミックなど、ヒューマノイドロボットの重要部品を支える多数の材料を詳細に評価しています。アクチュエータ、構造部材（骨格、外殻・パネル、スキン）、熱管理、触覚センサーなど、ヒューマノイドロボットの主要部品について、材料要件、課題、ボトルネックを徹底分析し、サプライチェーン、業界参入企業を詳細に分析しています。アクチュエータについては年間需要量（台数）で、合金鋼、アルミニウム合金、マグネシウム合金、希土類永久磁石、エンジニアリングプラスチックについては重量ベースの需要で市場予測を出しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351233/images/bodyimage1】
「ヒューマノイドロボット用材料 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ ヒューマノイド用部品・材料の紹介
■ アクチュエータ・構造部材・熱管理
□ 材料要件
□ 材料と課題
□ サプライチェーン/バリューチェーン
□ 先進材料と代替材料
□ ベンチマーク評価と分析
■ 触覚センサー
□ ヒューマノイド触覚センサー概要
□ 材料要件
□ サプライチェーンと地域別分析
□ 主な結論
■ IMU（慣性計測装置）
□ IMU概要
□ 材料要件とサプライチェーン
■ バッテリー
■ 予測
□ アクチュエータと構造部材の10年間材料需要予測
（部品別、材料構成比別に分類）
■ 企業概要
□ 27社の企業概要
「ヒューマノイドロボット用材料 2026-2036年」は以下の情報を提供します
■ 部品設計と仕様の市場トレンド概要
- 50種類を超えるヒューマノイドロボットとプロトタイプを収録するIDTechExデータベースを活用
■ 材料要件
- 主な不足点やボトルネックも特定
■ 材料の徹底分析
- 技術ベンチマーク、特性比較、SWOT分析を含む
■ ヒューマノイドロボティクスと隣接市場の相互関係の特定
- 参入企業動向とサプライチェーンの分析に基づく
■ 先進材料・代替材料の分析
- 材料イノベーションの重点分野を特定
■ 短・中・長期の各機会を踏まえたヒューマノイドロボット用材料のロードマップ
■ ヒューマノイド用部品と関連材料の分析に基づく一般的ヒューマノイドロボットの材料構成比（部品別）
■ 主要材料10年間詳細予測
- 合金鋼、アルミニウム合金、マグネシウム合金、希土類永久磁石、エンジニアリングプラスチックなど
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-humanoid-robots/1160
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
プレスリリース詳細へ