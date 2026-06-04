父の日ギフト需要に備える価格自動管理--PriceChangerが土日・夜間も最安値を維持 ゴルフ用品・家電のギフト商戦。週末の競合値下げに手動では追いつけない
idea株式会社（所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1、代表取締役：清野秀之）は、EC事業者向け価格自動更新SaaS「PriceChanger」において、PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年6月）を実施することをお知らせいたします。
2026年の父の日は6月21日（日）です。ゴルフ用品・家電・PC周辺機器などは父の日ギフト需要により、価格.comへの流入が年間最大のピークを迎える時期の一つです。
父の日のギフト購入者は値切りません。しかし、最安値の店からしか買いません。この72時間に最安値を維持できなかった店舗が受け取る注文はゼロです。手動で価格更新を行っている事業者にとって、週末をはさむ父の日のピークへの対応は構造的に困難です。
■ 週末の価格.com最激戦区に手動で勝てない理由
父の日前後の土日は、価格.comの流入と注文が急増します。この時間帯の問題点は以下の通りです。
・土曜日に競合が値下げしても、月曜日まで気づかない
・家族が「父の日に何を買おうか」と検索するのは土日の夜が最多
・手動更新担当者が休日のため、72時間以上最安値を外し続けるケースも
・ゴルフ用品は複数ブランド・型番が多く、手動更新の工数が膨大
■ PriceChangerで父の日ピークの72時間を自動で制す
PriceChangerは、担当者が休日でも24時間365日稼働し、競合の価格変動に即座に追従します。
・土日・深夜問わず競合価格を自動取得・即時更新
・ゴルフ用品・家電など複数カテゴリの商品を一括自動管理
・下限価格設定で過剰な値下げを防ぎながら最安値を維持
・初期設定代行付きなので、申し込み後すぐに父の日商戦に間に合う
・2013年サービス開始以来、導入企業のべ100社以上・5年継続利用率90%
＜キャンペーン概要＞
【キャンペーン名】PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年6月）
【キャンペーン期間】2026年5月7日（木）～2026年7月31日まで（トライアル開始期限）
【対象】価格.com出店中のEC事業者（法人・個人事業主）
【キャンペーン内容】
・15日間無料トライアル（全機能利用可）
・初期費用 通常66,000円（税込）→ 無料
・初期設定代行 無料（弊社担当者が価格.com連携・下限価格設定を代行）
・本契約移行で翌月分の月額料金を無料
※ 2026年7月31日（金）までにトライアルを開始された方が対象です。
【お申し込み・詳細】
▼ 15日間無料トライアルはこちら
https://www.price-changer.com/
▼ PriceChanger サービスサイト
https://www.price-changer.com/
────────────────────────────────────────
【会社概要】
会社名 ：idea株式会社
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者 ：代表取締役 清野秀之
設立 ：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新SaaS「PriceChanger」の開発・提供、不動産業
URL ：https://www.i-dea.co.jp/
サービス：https://www.price-changer.com/
配信元企業：idea株式会社
2026年の父の日は6月21日（日）です。ゴルフ用品・家電・PC周辺機器などは父の日ギフト需要により、価格.comへの流入が年間最大のピークを迎える時期の一つです。
父の日のギフト購入者は値切りません。しかし、最安値の店からしか買いません。この72時間に最安値を維持できなかった店舗が受け取る注文はゼロです。手動で価格更新を行っている事業者にとって、週末をはさむ父の日のピークへの対応は構造的に困難です。
■ 週末の価格.com最激戦区に手動で勝てない理由
父の日前後の土日は、価格.comの流入と注文が急増します。この時間帯の問題点は以下の通りです。
・土曜日に競合が値下げしても、月曜日まで気づかない
・家族が「父の日に何を買おうか」と検索するのは土日の夜が最多
・手動更新担当者が休日のため、72時間以上最安値を外し続けるケースも
・ゴルフ用品は複数ブランド・型番が多く、手動更新の工数が膨大
■ PriceChangerで父の日ピークの72時間を自動で制す
PriceChangerは、担当者が休日でも24時間365日稼働し、競合の価格変動に即座に追従します。
・土日・深夜問わず競合価格を自動取得・即時更新
・ゴルフ用品・家電など複数カテゴリの商品を一括自動管理
・下限価格設定で過剰な値下げを防ぎながら最安値を維持
・初期設定代行付きなので、申し込み後すぐに父の日商戦に間に合う
・2013年サービス開始以来、導入企業のべ100社以上・5年継続利用率90%
＜キャンペーン概要＞
【キャンペーン名】PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年6月）
【キャンペーン期間】2026年5月7日（木）～2026年7月31日まで（トライアル開始期限）
【対象】価格.com出店中のEC事業者（法人・個人事業主）
【キャンペーン内容】
・15日間無料トライアル（全機能利用可）
・初期費用 通常66,000円（税込）→ 無料
・初期設定代行 無料（弊社担当者が価格.com連携・下限価格設定を代行）
・本契約移行で翌月分の月額料金を無料
※ 2026年7月31日（金）までにトライアルを開始された方が対象です。
【お申し込み・詳細】
▼ 15日間無料トライアルはこちら
https://www.price-changer.com/
▼ PriceChanger サービスサイト
https://www.price-changer.com/
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【会社概要】
会社名 ：idea株式会社
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者 ：代表取締役 清野秀之
設立 ：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新SaaS「PriceChanger」の開発・提供、不動産業
URL ：https://www.i-dea.co.jp/
サービス：https://www.price-changer.com/
配信元企業：idea株式会社
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