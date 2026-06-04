idea株式会社、アパート・一棟マンション等の収益物件オーナー向けAI査定サービスの提供を開始
「売り時の判断に毎回不動産会社へ相談している」--収益物件の参考価格と相場変動をAIが自動モニタリング。首都圏エリアに無料対応。
登録不要・約60秒で参考価格を表示
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、アパートや一棟マンション等の収益物件を保有するオーナー向けに、参考価格の即時算出と相場変動の継続監視を行う「AI不動産査定」の無料提供を開始しました。
■ 収益物件オーナーが直面する「情報収集コスト」
収益物件を複数保有するオーナーにとって、各物件の売却タイミングを見極めることは重要な経営判断です。しかし現状では、最新の売却参考価格を把握するには不動産会社への個別相談が必要であり、相談のたびに時間とコストが発生します。
また、不動産会社への相談は「本気で売却を検討している」という意思表示でもあるため、「まだ売るかどうか決めていないが相場だけ知りたい」という段階では相談しにくいという声もあります。
■ AI不動産査定で収益物件の参考価格を自分で把握
AI不動産査定は、収益物件（種別：収益物件）に対応しており、住所入力だけで参考価格を表示します。
● 不動産会社への相談不要。自分のペースで相場を把握できる
● 国土交通省の実取引データをAIが分析。恣意的な価格設定なし
● 複数物件も住所を変えて何度でも利用可能（登録不要）
● 査定後に相場変動アラートを設定し、エリアの動向を継続把握
■ 「今が出口戦略を実行するタイミングか」をデータで判断
不動産投資における出口戦略の実行には、市場の過熱タイミングを見極めることが重要です。相場変動アラートは、エリアの相場が3%以上変動した際にメールで通知するため、「上昇局面で売却を検討する」という意思決定の起点として活用できます。
■ サービスURL
▼ AI不動産査定（収益物件対応）
https://i-dea.co.jp/assess/ai.html
【会社概要】
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：不動産業
URL：https://i-dea.co.jp/
配信元企業：idea株式会社
登録不要・約60秒で参考価格を表示
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、アパートや一棟マンション等の収益物件を保有するオーナー向けに、参考価格の即時算出と相場変動の継続監視を行う「AI不動産査定」の無料提供を開始しました。
■ 収益物件オーナーが直面する「情報収集コスト」
収益物件を複数保有するオーナーにとって、各物件の売却タイミングを見極めることは重要な経営判断です。しかし現状では、最新の売却参考価格を把握するには不動産会社への個別相談が必要であり、相談のたびに時間とコストが発生します。
また、不動産会社への相談は「本気で売却を検討している」という意思表示でもあるため、「まだ売るかどうか決めていないが相場だけ知りたい」という段階では相談しにくいという声もあります。
■ AI不動産査定で収益物件の参考価格を自分で把握
AI不動産査定は、収益物件（種別：収益物件）に対応しており、住所入力だけで参考価格を表示します。
● 不動産会社への相談不要。自分のペースで相場を把握できる
● 国土交通省の実取引データをAIが分析。恣意的な価格設定なし
● 複数物件も住所を変えて何度でも利用可能（登録不要）
● 査定後に相場変動アラートを設定し、エリアの動向を継続把握
■ 「今が出口戦略を実行するタイミングか」をデータで判断
不動産投資における出口戦略の実行には、市場の過熱タイミングを見極めることが重要です。相場変動アラートは、エリアの相場が3%以上変動した際にメールで通知するため、「上昇局面で売却を検討する」という意思決定の起点として活用できます。
■ サービスURL
▼ AI不動産査定（収益物件対応）
https://i-dea.co.jp/assess/ai.html
【会社概要】
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：不動産業
URL：https://i-dea.co.jp/
配信元企業：idea株式会社
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