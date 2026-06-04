～ 佐賀に工場を構える三省製薬、佐賀県工業技術センターと美容成分を共同開発 ～

佐賀県のブランドいちご「いちごさん」の若葉から抽出した 「イチゴ若葉エキス」を配合

毛穴の悩みに着目した「デルメッド 毛穴クリアオイル」 ２０２６年７月６日（月） 新発売 ‼

水溶性の美容成分をオイル製剤に溶かし込む独自技術を確立、 計４種の美容成分配合を実現



美容成分と化粧品の開発・製造・販売を推進する三省（さんしょう）製薬株式会社（本社：福岡県大野城市、代表取締役：陣内 宏行）では、オリジナルブランド「デルメッド」から、毛穴の悩みに着目したディープクレンジングオイル「デルメッド 毛穴クリアオイル」を、2026年7月6日（月）より新発売します。

佐賀県工業技術センターと共同開発した新成分「イチゴ若葉エキス」など計４種の美容成分を配合した、皮脂や古い角質、角栓になじみやすいオイルです。

毛穴汚れを落とし、毛穴の汚れ・詰まり・黒ずみ・開きが気になる肌を、つるんとなめらかに洗い上げます。３日に１回程度、普段のクレンジングに置き換えてお使いいただけます。

デルメッド 毛穴クリアオイル

「イチゴ若葉エキス」は、当社工場が立地する佐賀県産の素材を活用した化粧品原料の開発を目指す中で生まれた美容成分です。

濃く鮮やかな赤色が果肉の内部まで広がる美しい外観と、やさしい甘味と適度な酸味のバランスに優れた、佐賀県が誇るブランドいちご「いちごさん」の若葉を活用しています。

「いちごさん」の30cm以下の若葉に抗酸化作用の高いポリフェノールが多く含まれていることに着目し、これまで廃棄されていた若葉を活用して開発しました。

佐賀県工業技術センターと当社の実験では、「イチゴ若葉エキス」は皮脂の主成分であるトリグリセリドの産生を抑制することを確認しています（*1）。

また、処方においては、一般的に難しい水溶性の美容成分をオイル製剤に溶かし込む独自技術「オイルエッセンス フュージョン テクノロジー」の確立に成功しました。

これにより、「イチゴ若葉エキス」の他、古い角質に着目した「ゼニアオイエキス（*2）」、肌をすこやかに保つ「ドクダミエキス（*3）」、皮脂の酸化に着目した「油溶性ヨクイニン抽出液（*4）」の計４つの美容成分の配合を実現しました。

「デルメッド 毛穴クリアオイル」は、デルメッド公式オンラインショップや直営店「Sansho Beauty Plaza」（福岡市）でお買い求めいただけます。（https://www.dermed.jp/store/）

*1：実験データは以下の「トリグリセリド産生量」グラフをご参照ください。

*2：ゼニアオイエキスの詳細 https://www.sansho-pharma.com/lab/86 （三省製薬による実験）

*3：ドクダミエキスの詳細 https://www.sansho-pharma.com/lab/40 （三省製薬による実験）

*4：油溶性ヨクイニン抽出液の詳細 https://www.sansho-pharma.com/lab/36 （三省製薬による実験）

「デルメッド 毛穴クリアオイル」の特徴

佐賀県産のブランドいちご「いちごさん」の“30cm以下の若葉”にこだわって開発した新成分「イチゴ若葉エキス」を配合





素材開発部 水元康裕

毛穴が目立つのは、体内で作られた皮脂が毛穴にたまり、酸化することによって、黒ずんで見えることが原因の一つです。そのため、皮脂に着目した美容成分を開発すべく取り組みました。





佐賀県工業技術センターとともに、佐賀県産の様々な自然素材を試した結果、たどり着いたのは、佐賀県産の甘みたっぷりのブランドいちご「いちごさん」でした。

「いちごさん」は７年もの歳月をかけて、約15,000株の中から選び抜かれた品種で、佐賀県が自信を持ってお勧めしている新しいブランドいちごです。

ただし、美容成分に使用したのはいちごの実ではなく、葉の部分です。

葉といっても全てではなく、“30cm以下の若葉”のみを活用することにこだわりました。

30cm以下の若葉には、抗酸化作用の高いポリフェノールである「エラグタンニン」が多く含まれていることがわかったためです。

この若葉から抽出した「イチゴ若葉エキス」を添加した場合と、エキスを添加せず溶媒のみとした場合で、皮脂の主成分である「トリグリセリド」の産生量を調べたところ、「イチゴ若葉エキス」を添加した場合に、産生量が低下することを確認しました。（2026年、佐賀県工業技術センターと三省製薬による実験）

抽出時の溶媒を様々に工夫する苦労がありましたが、普段は廃棄されているいちごの若葉から、「イチゴ若葉エキス」という新たな価値を生み出せたことに、大きな喜びを感じました。

特に小鼻まわりの黒ずみやざらつきは、俗に“いちご鼻”と呼ばれたりしますが、「デルメッド 毛穴クリアオイル」は、イチゴの若葉から生まれた美容成分で、毛穴ケアに向き合いました。

「イチゴ若葉エキス」も含め、毛穴の悩みにアプローチする4つの美容成分を配合。

「毛穴クリアオイル」には、「イチゴ若葉エキス」の他にも、毛穴の悩みにアプローチする美容成分を配合しています。

ヨーロッパ原産の多年草で、アントシアニンやタンニンを多く含み、サラダやハーブティーとしても使われる「ゼニアオイ」から抽出した「ゼニアオイエキス」、生薬やお茶などにも使われる「ドクダミ」を原料とした「ドクダミエキス」、はとむぎの殻を除いて乾燥した「ヨクイニン」を活用した「油溶性ヨクイニン抽出液」を配合しました。これらもすべて、当社が開発した美容成分です。





水溶性の美容成分をオイル製剤に溶かし込む独自技術「オイルエッセンス フュージョン テクノロジー」を確立。





製品開発部 野中咲希

クレンジングオイルは、皮脂や角栓になじみやすい一方、水溶性の美容成分を配合しにくいという課題があります。

今回配合した美容成分も、水に溶けやすいものが多く、そのままオイルに入れると白く濁ったり、安定性や見た目の面で課題が出たりと、処方設計は簡単ではありませんでした。

当初は、水相と油相に分かれた２層タイプも検討しました。水相に美容成分を配合できるメリットはありましたが、使用するたびに容器を振る手間がかかります。

毛穴ケアは続けていただくことが大切だからこそ、できるだけ手間をかけず、心地よく使える一層タイプにしたいと考えました。

そこで確立したのが、水溶性の美容成分を特殊な膜で包み、オイルの中に溶かし込む独自技術「オイルエッセンス フュージョン テクノロジー」です。

この技術により、オイルのなじみのよさを生かしながら、「イチゴ若葉エキス」をはじめとする美容成分を配合することができました。





毛穴汚れを落とすだけで終わらせず、当社が培ってきた美容成分の開発力・配合技術をクレンジングオイルにも生かしたい。

そんな思いから生まれた処方です。

3日に1回程度、普段のクレンジングに置き換えて毛穴汚れをすっきりオフ。

毛穴の汚れや詰まりは、余分な皮脂や古い角質、角栓などが毛穴に残ることで目立ちやすくなります。

そこで「デルメッド 毛穴クリアオイル」は、皮脂や角栓になじみやすいオイルクレンジングにこだわりました。

乾いた手と顔に使用し、顔全体のメイクとなじませた後、毛穴のざらつきが気になる部分を指の腹でやさしくくるくると30秒程度なじませます。

その後、水またはぬるま湯で洗い流し、洗顔料を使用して通常のスキンケアを行います。

毎日のクレンジングをすべて置き換えるのではなく、３日に１回程度、普段のクレンジングに置き換えて取り入れることで、毛穴汚れが気になる肌へのスペシャルケアとしてお使いいただけます。





（2026年、三省製薬による実験）

継続使用による、肌状態の変化も確認。

「デルメッド 毛穴クリアオイル」を継続して使用した際の肌状態についても確認しました。

４週間使用後のマイクロスコープ画像では、黒ずみ汚れが気になる毛穴まわりに変化が見られました。





また、毛穴まわりの肌状態を見る目安の一つとして、ポルフィリンのスコアも測定しました。

ポルフィリンとは、毛穴に皮脂がたまることで増えやすいアクネ菌の代謝物です。酸化すると皮脂が固くなったり、炎症が発生して毛穴が目立ちやすくなるため、肌状態を確認する一つの指標になります。

当社が実施した試験では、初期（使用前）のポルフィリンスコアを100とした場合、２週間後に90.4、４週間後に84.1となり、約15ポイントのスコア低下が確認されました。

さらに、肌のキメについても測定しました。

きめスコアとは、肌画像解析システムにより肌の凹凸の個数や深さ・大きさ・面積などを加味し、規則性を分析してスコア化したものです。

初期のきめスコアを100とした場合、２週間後に94.3、４週間後に93.2となり、4週間後には6.8ポイントの改善が見られました。（いずれも2026年、三省製薬による実験）

肌に優しい処方にも配慮。

「デルメッド 毛穴クリアオイル」は、シリコンフリー、着色料フリー、防腐剤フリー（*5）の処方で、アレルギーテスト済み（*6）、ノンコメドジェニックテスト済み（*7）です。

毛穴汚れを落とすだけでなく、肌への使い心地にも配慮しました。

リラックス感のあるニュウコウの香りも特徴です。

*5：防腐剤フリーとは、製品の腐敗を防ぐための防腐剤を配合していないことを指します。

*6：すべての方にアレルギーが起きないということではありません。

*7：すべての方にコメドが生じないということではありません。

「デルメッド 毛穴クリアオイル」 商品概要

～ 毛穴用ディープクレンジング （ニュウコウの香り）

40mL 4,400円（税込）

（約1.5ヶ月分）

三省製薬株式会社 会社概要

■社 名 三省製薬株式会社（Sansho Pharmaceutical Co.,Ltd.）

■創 業 1960年3月

■代表取締役社長 陣内 宏行

■資本金 8,767万円

■売上高 23億8,179万円 （2025年3月期）

■事業所 ＜本社＞

〒816-8550 福岡県大野城市大池2丁目26番7号

＜佐賀工場＞

化粧品原料製造および化粧品製造業者としてCOSMOS認証取得工場、

ISO9001、ISO22716（化粧品GMP）取得工場

〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町5番1

■事業内容 化粧品原料の開発、製造、販売

医薬部外品・化粧品の開発、製造、販売 （自社ブランド・OEM)

■従業員数 102人

■URL https://www.sansho-pharma.com

https://www.dermed.jp

https:// www.iroiku.jp

https://yamekaguya.com