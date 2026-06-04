2026年5月25日、音元出版から発売の『季刊オーディオ・アクセサリー201号』巻頭に、「ティートックレコーズ22周年特集＆CDサンプラー」が掲載。レーベル22年の軌跡の記事は必見！
株式会社ティートックレコーズ（本社：東京都渋谷区/ 代表取締役：金野貴明）は、2026年5月25日(月)、音元出版から発売の「季刊・オーディオアクセサリー201号」において、設立22周年の軌跡としてインタビュー記事が掲載されました。
高音質レーベルとして純度の高い音にこだわり続けるティートックレコーズ。
季刊誌としてオーディオ関連情報が満載の「オーディオアクセサリー」において、設立22周年を迎えたこれまでの歩み・音づくりへのこだわりについて、評論家岩井喬氏によるインタビュー記事が巻頭に掲載されています。
スタジオの創り（各ブースの広さと楽器やジャンルにおけるマイキングへの比較）、使用する機材に対する考え、独自のアイデアを活かしたオーディオアクセサリーの開発等、常に良いものへの進化を意識した「音楽」全体への取り組みが十二分に紹介されています。
さらに近年のティートックおすすめアーティストの新作品から22曲（オーディオアクセサリー史上最大曲数）を集めた豪華CDサンプルが付いています。多ジャンルを手掛ける唯一無二のティートックレコーズ作品が楽しめます。
ぜひ書店にてお求めくださいませ。
音元出版「季刊・オーディオアクセサリー201号」
発売日：2026年5月25日（月）
特集：ティートックレコーズ22周年記念
特別付録として22作品のCDサンプラー付き
詳細はこちら→https://www.phileweb.com/news/audio/202605/25/27670.html
お問い合わせ：ティートックレコーズ
担当：齋藤
TEL:03-5789-5354
URL:https://www.t-tocrecords.net/
Email:info@t-tocrecords.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351288/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社ティートックレコーズ
高音質レーベルとして純度の高い音にこだわり続けるティートックレコーズ。
季刊誌としてオーディオ関連情報が満載の「オーディオアクセサリー」において、設立22周年を迎えたこれまでの歩み・音づくりへのこだわりについて、評論家岩井喬氏によるインタビュー記事が巻頭に掲載されています。
スタジオの創り（各ブースの広さと楽器やジャンルにおけるマイキングへの比較）、使用する機材に対する考え、独自のアイデアを活かしたオーディオアクセサリーの開発等、常に良いものへの進化を意識した「音楽」全体への取り組みが十二分に紹介されています。
さらに近年のティートックおすすめアーティストの新作品から22曲（オーディオアクセサリー史上最大曲数）を集めた豪華CDサンプルが付いています。多ジャンルを手掛ける唯一無二のティートックレコーズ作品が楽しめます。
ぜひ書店にてお求めくださいませ。
発売日：2026年5月25日（月）
特集：ティートックレコーズ22周年記念
特別付録として22作品のCDサンプラー付き
詳細はこちら→https://www.phileweb.com/news/audio/202605/25/27670.html
お問い合わせ：ティートックレコーズ
担当：齋藤
TEL:03-5789-5354
URL:https://www.t-tocrecords.net/
Email:info@t-tocrecords.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351288/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社ティートックレコーズ
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