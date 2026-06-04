「半導体知的財産（IP）市場規模、シェア、動向、予測、2026-2034年」出版・販売開始のご案内
セマビズはのIMARC Groupの英文調査報告書「半導体知的財産（IP）市場規模、シェア、動向、予測、2026-2034年 - Semiconductor Intellectual Property (IP) Market Report」販売を2026年6月3日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZ（セマビズ）はIMARC Groupの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
詳細資料・サンプルは下記よりご請求ください
https://semabiz.co.jp/imarc-semiconductor-intellectual-property/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351323/images/bodyimage1】
世界の半導体知的財産（IP）市場は2025年に62億米ドル規模となり、2026年から2034年に平均成長率（CAGR）4.35%で成長し、2034年までに91億米ドルに達するとIMARC Groupでは予測しています。
IMARC Group「半導体知的財産（IP）市場レポート : IPタイプ（プロセッサIP、インターフェースIP、メモリIP、その他）、収益源（ロイヤルティ、ライセンス、サービス）、IPコア（ソフトコア、ハードコア）、アプリケーション（IDM企業、ファウンドリ、ファブレス企業、その他）、エンドユース産業（家電、通信、自動車、ヘルスケア、その他）、および地域別 2026-2034年 - Semiconductor Intellectual Property (IP) Market Report by IP Type (Processor IP, Interface IP, Memory IP, and Others), Revenue Source (Royalty, Licensing, Services), IP Core (Soft Cores, Hard Cores), Application (IDM Firms, Foundries, Fabless Firms, and Others), End Use Industry (Consumer Electronics, Telecom, Automotive, Healthcare, and Others), and Region 2026-2034」は半導体IPの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
知的財産（IP）種類
● プロセッサIP
● インターフェースIP
● メモリーIP
● その他
収益源
● 使用料（ロイヤルティ）
● ライセンス付与
● サービス
IPコア
● ソフトコア
● ハードコア
用途
● IDM（垂直統合型デバイスメーカー）
● ファウンドリ
● ファブレス企業
● その他
エンドユース産業
● 家電
● 電気通信
● 自動車
● 医療
● その他
地域
北米
● 米国
● カナダ
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● オーストラリア
● インドネシア
● その他
欧州
● ドイツ
● フランス
● 英国
● イタリア
● スペイン
● ロシア
● その他
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他
中東＆アフリカ
レポート概要
半導体知的財産（IP）市場レポート : IPタイプ（プロセッサIP、インターフェースIP、メモリIP、その他）、収益源（ロイヤルティ、ライセンス、サービス）、IPコア（ソフトコア、ハードコア）、アプリケーション（IDM企業、ファウンドリ、ファブレス企業、その他）、エンドユース産業（家電、通信、自動車、ヘルスケア、その他）、および地域別 2026-2034年
Semiconductor Intellectual Property (IP) Market Report by IP Type (Processor IP, Interface IP, Memory IP, and Others), Revenue Source (Royalty, Licensing, Services), IP Core (Soft Cores, Hard Cores), Application (IDM Firms, Foundries, Fabless Firms, and Others), End Use Industry (Consumer Electronics, Telecom, Automotive, Healthcare, and Others), and Region 2026-2034
出版：IMARC Group
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/imarc-semiconductor-intellectual-property/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
IMARC Group正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
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IMARC Group 出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/imarc-group/imarc-group-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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世界の半導体知的財産（IP）市場は2025年に62億米ドル規模となり、2026年から2034年に平均成長率（CAGR）4.35%で成長し、2034年までに91億米ドルに達するとIMARC Groupでは予測しています。
IMARC Group「半導体知的財産（IP）市場レポート : IPタイプ（プロセッサIP、インターフェースIP、メモリIP、その他）、収益源（ロイヤルティ、ライセンス、サービス）、IPコア（ソフトコア、ハードコア）、アプリケーション（IDM企業、ファウンドリ、ファブレス企業、その他）、エンドユース産業（家電、通信、自動車、ヘルスケア、その他）、および地域別 2026-2034年 - Semiconductor Intellectual Property (IP) Market Report by IP Type (Processor IP, Interface IP, Memory IP, and Others), Revenue Source (Royalty, Licensing, Services), IP Core (Soft Cores, Hard Cores), Application (IDM Firms, Foundries, Fabless Firms, and Others), End Use Industry (Consumer Electronics, Telecom, Automotive, Healthcare, and Others), and Region 2026-2034」は半導体IPの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
知的財産（IP）種類
● プロセッサIP
● インターフェースIP
● メモリーIP
● その他
収益源
● 使用料（ロイヤルティ）
● ライセンス付与
● サービス
IPコア
● ソフトコア
● ハードコア
用途
● IDM（垂直統合型デバイスメーカー）
● ファウンドリ
● ファブレス企業
● その他
エンドユース産業
● 家電
● 電気通信
● 自動車
● 医療
● その他
地域
北米
● 米国
● カナダ
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● オーストラリア
● インドネシア
● その他
欧州
● ドイツ
● フランス
● 英国
● イタリア
● スペイン
● ロシア
● その他
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他
中東＆アフリカ
レポート概要
半導体知的財産（IP）市場レポート : IPタイプ（プロセッサIP、インターフェースIP、メモリIP、その他）、収益源（ロイヤルティ、ライセンス、サービス）、IPコア（ソフトコア、ハードコア）、アプリケーション（IDM企業、ファウンドリ、ファブレス企業、その他）、エンドユース産業（家電、通信、自動車、ヘルスケア、その他）、および地域別 2026-2034年
Semiconductor Intellectual Property (IP) Market Report by IP Type (Processor IP, Interface IP, Memory IP, and Others), Revenue Source (Royalty, Licensing, Services), IP Core (Soft Cores, Hard Cores), Application (IDM Firms, Foundries, Fabless Firms, and Others), End Use Industry (Consumer Electronics, Telecom, Automotive, Healthcare, and Others), and Region 2026-2034
出版：IMARC Group
出版年月：2026年05月
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