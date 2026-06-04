6月4日～10日は「歯と口の健康週間」。ENHYPENと一緒に、マウスウォッシュケアを毎日の新習慣へ　リステリン®が提案する、“忙しい毎日でも続けやすい”セルフケアとは

ＪＮＴＬコンシューマーヘルス株式会社

6月4日は「虫歯予防デー」、そして6月4日から10日までは「歯と口の健康週間」だ。





毎日歯みがきはしていても、忙しさのなかでマウスウォッシュケアを習慣化出来ている人は多くない。そんな現代の生活者に向けて、日本で売上No.1*1の薬用マウスウォッシュ「リステリン®」を展開するKenvue（ケンビュー）は、マウスウォッシュケアをもっと身近に、もっと続けやすくするための取り組みを進めている。

その一環として、グローバルグループ「ENHYPEN（エンハイプン）」を新アンバサダーに起用したキャンペーン第2弾、「ENHYPENと21日間チャレンジキャンペーン」を6月1日より開始した。

今回は、リステリン®ブランドマネージャー 浅沼愛里と、アソシエイトブランドマネージャー 今井田有紗に、企画の背景とそこに込めた思いを聞いた。



















■忙しい毎日に、セルフケアはどう届くか

Kenvueが2025年に全世界で行った日々のケアに関する調査（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000121730.html( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000121730.html )）では、日本では他国に比べて、必要最小限の手間やアイテムで行うルーティンケアが好まれる傾向が明らかになった。その背景には、日々の忙しさがある。仕事や家事、育児、学業、趣味などに追われるなかで、「本当はもっと自分をケアしたい」と思っていても、現実には時間も手間も限られている。オーラルケアにおいても、そうした“理想と現実のギャップ”があるのではないか？





浅沼：

私たちは、オーラルケアをもっと特別なものではなく、毎日の中で無理なく続けられるものにしたいと考えています。

忙しい日々のなかでは、どんなに良いことでも、複雑だったり手間がかかったりすると続きません。だからこそ大切なのは、生活者の毎日にフィットする“続けやすいケア”を提案することだと思っています。



















■続ける習慣を「21日間」でつくる

今回のキャンペーン名にもなっている「21日間」には、新しいことを始めるとき21日間続けることでその行動が習慣化しやすくなるという考え方がある※2。「歯と口の健康週間」をきっかけに、1日限りの啓発で終わるのではなく、日々の行動そのものを見直すきっかけにしてみてはどうだろうか。





浅沼：

お口の健康は、1日だけ頑張ればいいものではなく、毎日の積み重ねが大切です。だからこそ私たちは、“知る”だけではなく“続ける”ところまでを応援したいと思いました。21日間という期間は、オーラルケアを生活の中に組み込むための、ひとつのきっかけになると考えています。

また、若い世代には、マウスウォッシュの役割や重要性がまだ十分に伝わっていないと感じています。歯みがきはしていても、その先のケアについては「自分にはまだ関係ない」「必要性を感じにくい」と思われがちです。

だからこそ、より多くの方に自然な形で関心を持っていただける伝え方が必要でした。





■若い世代に届く、“始めたくなる”伝え方

今回、リステリン®はアンバサダーとしてENHYPENを起用した。理由は、単に高い人気や話題性があるからだけではない。グローバルに活躍し、多くのファンに支持される存在であることに加え、今回のテーマである「毎日の積み重ね」「習慣化」「チャレンジ」といったキーワードと親和性が高いことも、その大きな理由である。















今井田：

若い世代にオーラルケアの重要性を届けたいと思ったとき、情報として正しく伝えるだけでは届きにくいこともあります。だからこそ、“一緒に始めてみたくなる存在”と届けることに意味があると考えました。ENHYPENのみなさんと一緒なら、オーラルケアをもっと身近に、もっと前向きに感じてもらえるのではないかと思ったんです。

























実際、3月から展開してきたコラボレーション施策では、CM放送をはじめ、対象商品に付属するグッズがSNSでも話題となった。また、同キャンペーンは韓国でも同時開催され、現地の有名ドラッグストアで大々的に展開されるなど、大きな注目を集めた。















● Listerine × ENHYPEN Pop-up (Korea)

Dates: April 1-30, 2026

Location: Olive Young Hongdae Town, Seoul (Hongdae)

さらに、第２弾として6月1日から開始した、抽選で25名様に韓国で開催されるENHYPENとのコラボサイン会に参加できる権利が当たる企画も用意され、多くの反響を集めている。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000121730.html( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000121730.html )

■マウスウォッシュを“特別”から“毎日”のケアへ

オーラルケアというと歯みがきを思い浮かべる人が多い一方で、マウスウォッシュは「口臭が気になるときに使うもの」「プラスアルファのケア」と受け止められがちです。だからこそリステリン®が伝えたいのは、マウスウォッシュは特別な日のものではなく、毎日の口腔環境を整えるため取り入れやすいケアである、ということです。





浅沼：

オーラルケアで大切なのは、口の中の細菌や汚れをコントロールし、清潔な状態を保つことです。その意味で、マウスウォッシュは単なる補助ではなく、日々のケアを支える基本的な選択肢だと考えています。液体だからこそ口内全体に行き渡りやすく、忙しい日でも取り入れやすい点も大きな特長です。





今井田：

生活者の方には、マウスウォッシュをもっと気軽に取り入れられるものとして感じていただきたいですね。たとえば、30秒ほど口をすすいでからブラッシングするだけでも毎日のケアに取り組みやすくなります。

複雑な方法ではなくいシンプルに続けられることが習慣化には大切だと考えています。





■習慣化のカギは、“正しさ”だけでなく“続けやすさ

オーラルケアの大切さを理解していても、実際の行動に移すのは簡単ではない。忙しさのなかでは、手順が増えるだけで続けにくくなり、必要性を感じていても後回しになりやすいからだ。だからこそ、習慣化を促すには“正しさ”を伝えるだけでなく、無理なく生活に組み込める設計が欠かせない。今回の「ENHYPENとLISTERINE 21日間チャレンジ」は、そのハードルを下げ、毎日の行動につなげるための取り組みとして企画された。





今井田：

私たちが届けたいのは、単にキャンペーンへの参加ではなく、オーラルケアを見直すきっかけです。これまでマウスウォッシュを使ったことがなかった方にも、「これなら始められそう」「続けられるかもしれない」と感じていただけたらうれしいです。





■ “知る”で終わらせず、 “続ける”きっかけに

6月4日からの「歯と口の健康週間」は、オーラルケアを見直すきっかけとなる大切な節目です。ただ、情報に触れるだけでは日々の行動は変わりにくいもの。だからこそリステリンは、このタイミングを“知る “だけで終わらせず、“続けるため”の最初の一歩につなげたいと考えています。





浅沼：

お口の健康は、毎日の積み重ねで守っていくものです。だからこそ、一度に完璧を目指すのではなく、まずは無理なく続けやすい方法から始めていただくことが大切だと思っています。21日間のチャレンジが、そのきっかけになればうれしいですね。





今井田：

ENHYPENと一緒に取り組むことで、オーラルケアを少しでも前向きに、身近に感じていただけたらと思っています。「歯と口の健康週間」をきっかけに、自分にあったケアを見つめ直す21日間にしていただけたらうれしいです。















■ENHYPENと一緒に始める、「LISTERINE 21日間チャレンジ」

Kenvueが6月1日より開始した「ENHYPENとLISTERINE 21日間チャレンジ」は、6月4日の虫歯予防デー、そして「歯と口の健康週間」に合わせて、オーラルケア習慣の見直しを提案するデジタルキャンペーンである。

忙しい日々のなかでも「続けること」をテーマにした21日間のチャレンジを通じて、リステリン®はこれからも、生活者一人ひとりの毎日に寄り添うオーラルケアのあり方を提案していく。









■キャンペーン概要

・キャンペーン名： ENHYPENと21日間チャレンジキャンペーン

・期間：2026年6月1日（月）～ 7月31日（金）※賞品によって応募期間が異なります。ご注意ください。

・内容：期間中、対象商品をご購入のうえご応募いただくと、抽選で計325名様にプレゼント

A賞：LISTERINE&ENHYPENコラボサイン会 25名 【7月6日（月）まで】

B賞：メンバーオリジナルブロマイド 300名 【7月31日（金）まで】

・特設サイト： www.listerine-jp.com/campaign/enhypen2026

・関連情報： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000121730.html( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000121730.html )





■プロフィール





Kenvue リステリン® ブランド マネージャー 浅沼愛里

〈予防を日常に〉を掲げ、オーラルケアの未来にわくわくしながら向き合う。 日本のマウスウォッシュ使用率が30％弱という課題に対し、生活者のリアルな声を起点に前向きな変化や新しい習慣を生み出すことに価値を感じている。生活者の“ちょっとした前向きな変化”を大切に、インサイトに基づく価値創造と行動変容の仕組みづくりを推進。予防文化を広げ、行動変容を生む習慣づくりに挑み続けている。















Kenvue リステリン® アソシエイトブランドマネージャー 今井田有紗

生活者にとって身近で、続けやすいオーラルケアのあり方を大切にしながら、ブランド施策の企画・実行を担当。特に若い世代に向けて、正しさを伝えるだけでなく、“始めてみたくなる”きっかけづくりに価値を感じている。毎日の小さな行動変化が前向きな習慣につながると信じ、オーラルケアをもっと自然に生活に根づかせるコミュニケーションに取り組んでいる。









注釈

※1…インテージSRI+ マウスウォッシュ市場 2024年1-12月 主要シリーズ別金額シェア

※2…「21日間の法則」に関する表現は一般的な習慣化の考え方に基づくもの

※本ページの情報は掲載時点のもの











■リステリン®

「リステリン®」は、1895年に世界初の口内洗浄液として発売されました。以来、さまざまな研究者や専門家によって基礎研究や臨床試験が行われてきました。現在では殺菌作用による、歯垢沈着予防や歯肉炎予防などの効果のある商品をお届けしています。マウスウォッシュのパイオニアとして135年以上の歴史を誇る「リステリン®」は、現在では世界50カ国以上で愛用されています。日本でも売上No1のブランド*２となっており、たくさんの方にご愛用いただいています。

リステリン®WEBサイト https://www.listerine-jp.com/( https://www.listerine-jp.com/ )



