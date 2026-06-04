頭皮アートメイク専門の看護師 月乃なつ。自身の経験を元に、薄毛・抜け毛に悩む人のために頭皮アートメイクに特化したクリニック「One Beauty Clinic」を、20代で設立した思い

One Beauty Clinic









アートメイクと聞くと、眉や唇というイメージが強いかもしれません。しかし、日本国内でも、薄毛や抜け毛に悩む方、治療の後遺症で抜け毛に悩まれている方に向けて、毛が生えているかのような自然な見た目を施す「頭皮アートメイク」が広がっています。その一人者である、頭皮アートメイク専門の看護師、月乃なつ（以下、月乃）は、2025年8月、頭皮アートメイクに特化したブランド「One Hair Artmake」と薄毛・抜け毛に特化したクリニック「One Beauty Clinic」を設立しました。





なぜ、クリニックの立ち上げに至ったのか？





月乃個人で年間施術843件（2024年8月～2025年7月）、毎月70～80件の施術を行うなかで、月乃は患者様の悩みにどのように寄り添っているかをお伝えします。















【月乃なつプロフィール】

看護師資格取得後、看護師として勤務。自身や家族の薄毛の悩みから頭皮アートメイクと出会い、解決策を求めて単身韓国に渡り技術を習得。帰国後も計13回にわたり短期留学を重ね、多彩な技法を習得。患者様一人ひとりの頭皮状態に合わせた最適なアプローチと自然で精緻な仕上がりを実現できる技術者として評価され、多くの支持を得ている。最新技術と医学的根拠に基づく安全性を追求し、2025年8月、頭皮アートメイクに特化したブランド「One Hair Artmake」並びに、薄毛・抜け毛に特化したクリニック「One Beauty Clinic」を20代で設立。東京・六本木を拠点に頭皮アートメイクの第一人者として活動している。





「持続性の高さ」で薄毛の悩みにアプローチ…“頭皮アートメイク”とは

頭皮アートメイクは、頭皮の表層に毛根に見立てた色素を描くことで 「薄く見せない」 ことができる医療技術です。投薬での改善が男性よりも難しいと言われる女性の髪の悩みを、3時間ほどの施術で、ダウンタイムもほぼなく改善することが可能な技術です。

美容大国の韓国で発祥し、韓国では10年以上の歴史がある技術で、その技術は、非常に精巧で、毛根や肌質を見極め、一点ずつ色素を入れる繊細な作業が求められます。





この施術の魅力は、ウィッグや育毛治療に代わる「自然な見た目」と「持続性の高さ」にあります。世代を問わず薄毛や抜け毛に悩む方、病気治療の後遺症などで髪が抜けた方の心的ストレスから救う施術として、静かに広がっています。施術は2～3回で、通常2～3年効果が持続します。











家族と自身の悩みがきっかけに……頭皮アートメイクとの出会い

月乃が頭皮アートメイクに出会ったのは、家族の薄毛の悩みがきっかけでした。薄毛の悩みを解消するには、ウィッグや育毛剤、内服薬などさまざまな方法がありますが、費用の負担はもちろん、看護師資格を持つ月乃は、副作用のデメリットも感じていました。「負担が少なく安全な施術を提供したい」そう考えるなかで出会ったのが、頭皮アートメイクです。





また、月乃自身も過度な食事制限が原因で、髪がごっそりと抜け落ちてしまい、薄毛に悩む経験をしました。女性にとって、頭皮が透けて見えることがどれほどのストレスかを実感した彼女は、頭皮アートメイクが薄毛に悩む方の大きな助けになるのではないかと確信し、本格的に技術を学ぶ決意を固めます。

頭皮アートメイク最先端の韓国へ！ 単身での留学を決めたワケ

頭皮アートメイクの学びを深めるため、月乃は頭皮アートメイク最先端である韓国への留学を決意しました。「韓国はこの技術において世界トップレベル。最新の技術を学びたかったんです」と月乃はその思いを語ります。日本での認知度が低い分、最新の技術で施術を提供することで患者様の悩みを少しでも和らげ、自信を持ってもらいたいと考えました。





韓国では、現地の講師からマンツーマンで指導を受け、みっちりと技術を学びました。1ヶ月ほどの滞在中、毎日練習を重ね技術の確立に努めました。また、韓国語が話せないため、通訳を挟んだことでの言語面の苦労もありましたが、知識や技術の奥深さに触れ、頭皮アートメイクを日本で施術することへの思いを強くしました。

「一人ひとりに寄り添った施術を」頭皮アートメイクへのこだわり

月乃は「頭皮アートメイク」の魅力について、「生えている髪の毛とのバランスを取り“自然な仕上がり”に見えること。患者様がご自身に自信を持てるようになること」と語ります。

長年悩まれてきた患者様の思いを受け止め、一緒に悩みを和らげていく。頭皮アートメイクのひとつひとつの点には、月乃の患者様への思いが詰まっています。





頭皮アートメイクは、マシンでの自動施術と手打ちでの施術がありますが、月乃はすべて手打ちで行っています。患者様それぞれの頭皮の状態や髪質、生活習慣に合わせ、ひとつひとつの点の位置・濃さ・深さを考え、より自然に見えるように打っていきます。





そのため、施術者の技量によって差が出る技術ともいえます。ですので、月乃は今も定期的に韓国に足を運び、技術や知識のアップデートを行っています。頭皮アートメイクの先進国である韓国の技術をキャッチアップし、最新の技術を提供し続けています。















患者様の笑顔がやりがいに……心に残る涙

悩みを抱えた患者様と最初に向き合うのはカウンセリングの時間。30分～1時間をかけて、患者様の生活スタイルや悩みを丁寧にお聞きし、一人ひとりに最適な施術を提案します。時には、頭皮アートメイク以外の方法が最適と判断し、他院や他の選択肢をご案内することも。患者様にとって本当に必要な治療をご提案しています。

実際、One Beauty Clinicでは、頭皮アートメイクだけでなく、育毛のための水光注射（ハイコックス）によるミノキシジルの皮内注入も行っています。頭皮アートメイクと薬による育毛の並行治療も可能です。





これまでの施術の中で、やりがいを感じた瞬間を、「患者様が施術後に鏡を見て、満面の笑みを浮かべてくれたときは、本当にやりがいを感じました」と話します。

施術後の自分の変化に涙を流して喜ぶ患者様の姿に、「頭皮アートメイクをやってきてよかった」と涙が滲んだと言います。

より多くの悩んでいる方に自信と笑顔を

クリニック開院前は、美容皮膚科クリニックの一室を借りて施術を行っており、月初に翌月の予約枠を開けると5日程度ですべての枠が埋まってしまうという状況が続きました。





「ひとりでは寄り添える人数に限界がある」。





2025年8月、チームを作り同じレベルの施術をより多くの人に提供したいと考え、頭皮アートメイクに特化したブランド「One Hair Artmake」並びに、薄毛・抜け毛に特化したクリニック「One Beauty Clinic」を立ち上げました。現在は、3人の看護師が施術を行っています。





そして、日本国内での頭皮アートメイクの施術者を増やしていくために、技術を教えるアカデミー「One Hair Academy」を運営。医師・看護師に向けて、技術を伝えています。

薄毛に悩む方に対して、頭皮アートメイクがひとつの選択肢になるように、専門の医師と提携しながら、医学的な知見を活かした丁寧なケアを提供し、患者様の心の支えになることを目指していると言います。「悩んでいる方に自信と笑顔を届けたい」、そんな活動を通して、今後も多くの方に寄り添い続けます。





頭皮アートメイクを通して、薄毛に悩む人々に新たな希望を届ける月乃。患者様一人ひとりに寄り添い、手打ちにこだわり丁寧な施術を行う姿勢には、「薄毛に悩む人を笑顔にしたい」という強い思いが込められています。















頭皮アートメイクに特化したブランド「One Hair Artmake」について

私たちは、まずは“相談”から始められる安心の体制を整え、誰もが気軽に安心して髪の悩みに話せる場所を目指しています。

「One Hair Artmake」が行うこと。

・毛髪診断士(R)（日本毛髪科学協会認定）でもある月乃なつ、吉田れいによる髪に関する相談（オンライン・面）

・頭皮アートメイク施術者の育成「One Hair Academy」

・自然な頭皮アートメイク施術の提供

代表：月乃なつ

副代表：吉田れい

Webサイト：https://onehair.jp/( https://onehair.jp/ )

薄毛・抜け毛に特化したクリニック「One Beauty Clinic」について

名称：One Beauty Clinic（読み：ワン ビューティ クリニック）

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木7丁目14-10 誠志堂ビル４階

電話番号：03-6821-2186

休診日：木曜日

診療時間：10：00 ～ 19：00（完全予約制）

アクセス：日比谷線 六本木駅 徒歩1分／都営大江戸線 六本木駅 徒歩1分

院長：髙山 桃華











頭皮アートメイクとは？

頭皮アートメイクは、薄毛や脱毛の気になる部位の頭皮の表層に対して、毛根に見立てた点を専用の色素と針で描くことで 「薄く見せない」 ことを目的とした医療技術です。投薬での改善が男性よりも難しいと言われる女性の髪の悩みを、1～2時間ほどの施術を平均2～3回受けることで、ダウンタイムもほぼなく改善することを目指した技術です。





頭皮アートメイクを正しく理解していただくために、頭皮アートメイクに関する取材、月乃への取材をお受けしております。

◾️メディア向け取材受付フォーム

https://forms.gle/334TEKcgyU4pbMFm8( https://forms.gle/334TEKcgyU4pbMFm8 )

メール：media@8-p.inc（月乃なつ広報事務局） 担当：伊藤

Webサイト：https://onehair.jp/( https://onehair.jp/ )

公式Instagram：https://www.instagram.com/artmake.smp_natsu/( https://www.instagram.com/artmake.smp_natsu/ )

代表：月乃なつプロフィール

頭皮アートメイク専門の看護師

看護師資格取得後、看護師として勤務。自身や家族の薄毛の悩みから頭皮アートメイクと出会い、解決策を求めて単身韓国に渡り技術を習得。帰国後も計11回にわたり欧州含め短期留学を重ね、多彩な技法を習得。患者一人ひとりの頭皮状態に合わせた最適なアプローチと自然で精緻な仕上がりを実現できる技術者として評価され、多くの支持を得ている。最新技術と医学的根拠に基づく安全性を追求し、東京を拠点に年間843件（2024年8月から2025年7 月実績）の施術を担当。自然な頭皮アートメイクの第一人者として活動している。また、国際大会の頭皮アートメイク部門において日本代表として審査員を務めるなど、グローバルな舞台でもその技術と知見が認められている。 国内外の患者や専門家から信頼を集めるとともに、施術者の育成や学術的発信を通じて、頭皮アートメイクの社会的認知と医療的価値の向上に尽力している。

2025年8月、頭皮アートメイクに特化したブランド「One Hair Artmake」並びに、薄毛・抜け毛に特化したクリニック「One Beauty Clinic」を設立。

公式Instagram：https://www.instagram.com/artmake.smp_natsu/( https://www.instagram.com/artmake.smp_natsu/ )

公式YouTube：https://www.youtube.com/@OneHairArtmake( https://www.youtube.com/@OneHairArtmake )























【水光注射（ハイコックス）によるミノキシジルの皮下注入】

◻︎治療内容：育毛効果のあるミノキシジルを皮内注射により注入します。

◻︎通常の治療期間：6～12ヶ月 コース終了後もメンテナンスとして年数回の施術継続をおすすめしています

◻︎通常の治療回数：6～12回

◻︎標準的な費用 ：15～30万円 ※自由診療 回数による

◻︎主なリスクや副作用：顔面の多毛、毛嚢炎などの副作用が報告されています。その他、初期脱毛が多くの方で見られますが、発毛には問題ない経過です。





水光注射機器（ハイコックス）について

※本治療に用いるハイコックスは未承認医療機器です。

※当院で使用しているハイコックスは韓国NOBAMEDI社で製造されたものを、医師の判断により個人輸入しています。個人輸入に関する注意事項は以下をご確認ください。

https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/index.html( https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/index.html )

※国内においてハイコックスと同一性能を有する承認医療機器はありません。

※ハイコックスは韓国MFDSと欧州CEにおいて薬事承認を取得しています。

※ハイコックスを用いた治療は医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。





ミノキシジルについて

※本治療に用いるミノキシジルは未承認医薬品です。

※当院で使用しているミノキシジルはイタリアのMESOTECH社で製造されたものを、医師の判断により個人輸入しています。個人輸入に関する注意事項は以下をご確認ください。

https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/index.html( https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/index.html )

※ミノキシジル成分を有する医薬品は国内で承認されていますが、承認されている効能・効果および用法用量と当院での使用目的・方法は異なります。

※ミノキシジルは外用薬としてアメリカなど世界90カ国以上で薬事承認されています。一方、内服薬は重大なリスクが明らかになっていない可能性があります。

※ミノキシジルを用いた治療は医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。





【頭皮アートメイクの概要】

◻︎治療内容：薄毛部位に対し、専用の針を用いて黒いインクを挿入することで細かい点を多く描き薄毛を目立たせなくする治療（SMP）

１.医師による診察

アートメイクを行う前に、ご記入いただいた問診票をもとに医師により健康状態やアレルギーの有無等の診察を行います。

２．カウンセリング

患者様の薄毛の程度や希望、今までの治療歴等を確認し、最適な施術プランを提案します。

３．施術

頭皮の真皮の上層部に微細な点を入れて、1点1点手動で頭皮に色素を注入します。施術時間は1～2時間半程度で行います。

４．アフターケア

施術後は紫外線対策等アフターケアの遵守のご協力をいただくことで、色素の定着を助けます。

◻︎通常の治療期間：1週間～3ヶ月

◻︎通常の治療回数：2～3回

◻︎完成までの費用 ※自由診療（施術希望範囲の広さや部位によって金額は変動します）

11万円～40万円

◻︎主なリスクや副作用

赤み・腫れ・感染・アレルギー反応・まれに使用する針や色素によるアレルギーが出現する可能性があります。

◻使用している色素〔ADVENCER〕について

KTR「韓国科学融合試験研究院」で安全確認対象の生活科学製品〔適合〕を確認済。「韓国環境産業技術員」で安全基準接合確認マークを取得。グローバル検査・認証企業「SGS」にて国際標準テスト〔適合〕判定を確認済。

安全確認対象生活化学製品表示事項〔申告番号〕FB23-20-0006

※本施術に用いる色素〔ADVENCER〕は、未承認医薬品です。

※治療に使用する色素は、韓国ADVENCER社で製造されたものを医師の判断の元、個人輸入にて手続きを行っております。

ご参考：https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/index.html( https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/index.html )

（個人輸入に関する厚生労働省の案内）

※国内においてADVENCERと同一成分や性能を有する承認医薬品はありません。

※諸外国における安全性等に係る情報については、重大なリスク・副作用などが明らかになっていない可能性があります。

※国の医薬品副作用被害救済制度の対象外となります