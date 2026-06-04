株式会社World mapが運営するStudio Root/B（場所：大阪府高槻市、代表：馬渕颯太）は、中小企業・個人ブランド向けのBrand Podcast制作サービス「Root/B Video Podcast Studio（ルートビー ビデオポッドキャストスタジオ）」を【2026年6月5日】より提供開始します。月額20万円（税別）からの3プランで、経営者・事業者の“声”や“想い”を映像と音声で記録し、採用・営業・広報・SNSに活用できる「ブランド資産」へ変換する月額制サービスです。SHURE MV7+・RODE RODECaster Pro II等のプロ仕様機材を備えた専用スタジオ（大阪府高槻市）に加え、全国対応の出張収録にも対応します。

サービス開始の背景

「Webサイトは会社の情報。Video Podcastは会社の温度。」

近年、SNS・Webサイト・パンフレットだけでは伝えきれない「代表の考え」「スタッフの人柄」「サービスが生まれた背景」といった“ブランドの温度”が、採用・営業・顧客形成の意思決定軸として重視される傾向が強まっています。一方で、短尺動画は「知ってもらう」ためのメディアであり、価値観や仕事への姿勢、人柄まで伝えるには対話形式のまとまったコンテンツが必要です。 欧米を中心に経営者・事業者のブランディング手段として急速に普及するVideo Podcast（映像ポッドキャスト）は、音声として「ながら聴き」できる一方、表情・間・空気感まで映像で伝えられる、現代の信頼形成に最適なメディア形式です。当社はこのフォーマットを「単なる発信コンテンツ」ではなく「企業の“声”でつくるオウンドメディア＝Brand Podcast」として再定義し、新サービスとして提供します。

大手と編集代行の“すき間”を埋める新カテゴリ

国内のBrand Podcast制作市場は、企画・編集・配信・運用まで一括対応する大手制作（数百万円規模）と、録音・編集に特化した編集代行（安価だがブランド活用までは伴走しない）に二極化しています。中小企業や個人ブランドにとって、前者は予算的に届かず、後者では「コンテンツ資産化」までは設計されません。 Root/B Video Podcast Studioは、この市場ギャップを埋める「中小企業・個人ブランドが始めやすく、ブランド活用まで設計されたVideo Podcast制作サービス」として提供します。

サービス概要

Root/B Video Podcast Studioは、企画・台本設計・収録・編集・SNS二次利用までを一気通貫で支援する月額制のBrand Podcast制作サービスです。Podcast未経験の企業でも始められるよう、収録テーマの設計から納品後の活用提案まで伴走します。

想定する5つの番組タイプ

1. 経営者Podcast：代表者の考え、創業ストーリー、事業への想いを伝える 2. 採用広報Podcast：社内文化、働く人、仕事のやりがいを伝える 3. ブランドストーリーPodcast：商品・サービスの背景、こだわりを伝える 4. 専門家・教育Podcast：知識やノウハウを、信頼感ある形で届ける 5. 地域・観光Podcast：地域の人、場所、文化の魅力を深く届ける

一度の収録から多用途への展開

1回の収録から、本編Podcast（YouTube等の長尺コンテンツ）、ショート動画（TikTok・Instagramリール）、サムネイル、SNS投稿文、採用ページ用素材、営業資料用ダイジェスト、Web掲載用コンテンツ、社内共有資料など、複数フォーマットへの展開を設計します。

料金プラン

・最短契約期間：3ヶ月（初期パートナー価格）／ 推奨契約期間：12ヶ月 ・納品目安：2～3週間 ・各種追加オプション（追加収録・SEO対策本文作成補助・同日写真撮影など）にも対応

専用スタジオ・収録設備

本サービスは、大阪府高槻市の専用スタジオでの収録に加え、機材を持ち込んでの全国出張収録にも対応します。

・マイク：SHURE MV7+（ポッドキャスト向けダイナミックマイク／OBS認証／単一指向性）×3本 ・ミキサー：RODE RODECaster Pro II（ポッドキャスト制作向けフラッグシップオーディオミキサー）×1台 ・モニターヘッドフォン：SONY MDR-7506（業界定番スタジオモニターヘッドフォン）×3台 ・ヘッドフォンアンプ：Fosi Audio PH04（4チャンネルヘッドホンアンプ）×1台 ・マイクスタンド：Shure by Gator SH-BROADCAST2（放送業務用ブロードキャストアーム）×3本

音声収録機材（プロ仕様）

映像収録

・4Kマルチカメラ収録対応 ・写真・映像制作の知見を活かしたライティング・画づくり

対応形式

・最大3名同時収録（対談・座談会・インタビュー形式に対応） ・スタジオ収録／出張収録の両対応 ※ その他、ご希望ご要望はできる限り叶えさせていただきます。どんなご相談でもお気軽にどうぞ。

導入の流れ

体験収録（初回トライアル）

「何を話せばよいか分からない」「続けられるか不安」という企業向けに、30～60分の収録体験を用意。簡易トークテーマ設計／収録風景の確認／簡易デモ編集／継続した場合の番組提案まで対応し、本契約前にサービス価値を実感いただけます。 ※Studio Root/B での収録限定。体験収録は予告なく終了する可能性もございます。

本契約後の制作プロセス

ヒアリング → 番組コンセプト設計 → トークテーマ作成 → スタジオ収録 → 編集 → 納品 → 活用提案 → 次回改善

ファーストエピソードを公開中

サービス開始にあたり、Studio Root/BスタッフのSOTA・MUSASHIが出演する初回エピソード「なぜフォトスタジオがPodcastを始めるのか」を公開中です。Brand Podcastを取り巻く現状と、Root/B Video Podcast Studioが目指す方向性について語っています。今後はゲストを招いた経営者・事業者対談シリーズを順次公開予定です。

サービス・運営会社概要

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=Aqf3wdpsbOA

サービス名：Root/B Video Podcast Studio（ルートビー ビデオポッドキャストスタジオ） コンセプト：話すことで、ブランドの温度が伝わる。 スタジオ所在地：〒569-0803 大阪府高槻市高槻町9-17 2F アクセス：JR「高槻」駅・阪急「高槻市」駅 徒歩4分 運営会社：株式会社World map 代表：馬渕颯太（Studio Root/B 代表） 関連事業：Studio Root/B（白ホリ撮影スタジオ／人物撮影・家族写真・動物撮影・プロフィール撮影・映像制作） 公式サイト：https://www.studio-rootb.com/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/studio_rootb/

本件に関するお問い合わせ

担当：馬渕颯太 メール：studio.rootb@gmail.com 公式LINEやInstagramDMからでもお気軽にどうぞ