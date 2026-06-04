手のひらサイズのバッグシリーズ「NANOPLUS」を展開する株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）は、2026年6月9日(火)より6月23日(火)までの期間、NEWoMan新宿エキナカのイベントスペースにて開催される、ライフスタイル雑貨セレクトショップ『Editorial』の期間限定ショップ内でNANOPLUSを販売いたします。

開催の背景

5月31日(日)まで横浜赤レンガ倉庫にて開催されたポップアップでは、多くのお客様にNANOPLUSの商品を実際に手に取っていただき、ご好評をいただきました。海外からのお客様や、複数点をご購入いただくお客様も多く、ブランドとして新たな可能性を感じる機会となりました。 また、全国で展開するライフスタイル雑貨セレクトショップ「Editorial」での販売も好調に推移しており、このたびNEWoMan新宿 エキナカで開催される期間限定ショップでの展開が決定いたしました。 今回も、実際に商品を手に取りながら、NANOPLUSならではのデザイン性や使い心地、質感を直接感じていただける機会になればと考えております。

開催概要

名称： 「Editorial」期間限定ショップ 期間： 2026年6月9日(火)～6月23日(火) 営業時間： 8:00-20:30 (日,祝 8:00-20:00) ※最終日は19:00閉店 場所： ニュウマン新宿エキナカ イベントスペース 住所： 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55

ライフスタイル雑貨セレクトショップ「Editorial」

上質なライフスタイル雑貨を取り揃えるセレクトショップ。季節に合わせた雑貨やギフトに最適なアイテムをご用意しています。手にした瞬間、日々の暮らしがほんの少しだけ特別な彩りに満たされる。そんな「日常の幸せ」を届けることを大切にしています。 ・札幌ステラプレイス 北海道札幌市中央区北5条西2丁目5番地 札幌ステラプレイス CENTER B1F ・MIYASHITAPARK STORE 東京都渋谷区神宮前6丁目20－10 MIYASHITAPARK 南館2F ・GRAND GREEN OSAKA 大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館2F ・阪神梅田本店 大阪市北区梅田1-13-13 2F 婦人雑貨 ・minamoa ※2026年6月28日で営業終了 広島県広島市南区松原町2－37 ミナモア西3F ・ONE FUKUOKA BLDG. 福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG.3F

「NANOPLUS（ナノプラス）」の製品概要

https://the-editorial.com/

「NANOPLUS（ナノプラス）」は、軽量・コンパクト・丈夫な日本のバッグブランドです。 その始まりは、たった25gのエコバッグ。ハンカチ１枚と同じくらいの軽さで手のひらに収まるサイズ感でありながら、見た目以上の19L※の収納力を実現しました(※NANOPLUS STANDARDの仕様）。厚さ0.05mmの耐久性の高いリップストップナイロンを使用しており、この生地は縦横に太めの強化糸が格子状に配置され、軽量ながら丈夫です。毎日の買い物はもちろん、さまざまなシーンで活躍します。 ■商品概要 ・NANOPLUSシリーズ （税込 2,400円～／サイズ展開：MICRO・STANDARD・XL・XXL） ・NANOPLUS POCKET シリーズ （税込 2,400円～） ・NANOPLUS FITシリーズ （税込 4,600円～） 素材：リップストップナイロン ※価格はサイズや無地・柄によって異なります。

株式会社Cycleについて

https://nano-plus.jp/ https://pluslf.jp/

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更 所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２ 設立： 平成29年3月1日 代表： 飯田 航 資本金：5,000,000円 事業内容：海外スポーツ・健康・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/