LP制作.jpを運営する株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、スマホ向け機能性着衣のLP制作実績公開数が11件となったことをお知らせします。 機能性着衣は、着用感や素材の特長、サポート機能、使用シーンなど、購入前に確認したい情報が多い商材です。そのため、スマホで閲覧するユーザーにも内容が伝わりやすい構成作成とデザイン制作が重要になります。 Ryuki Designでは、機能性着衣のLP制作において、商品の特長をわかりやすく整理し、機能性着衣 ランディングページとして視認性と理解しやすさを重視したデザイン制作に対応しています。

機能性着衣LPが求められる背景

https://rdlp.jp/portfolio?sp=1&tc=21

機能性着衣は、日常生活やスポーツ、仕事中の動作など、さまざまなシーンで着用される商品です。一般的な衣類と異なり、素材の特長、伸縮性、通気性、保温性、着圧感、姿勢や動作を支える機能など、購入前に確認したい情報が多い点が特徴です。そのため、商品画像だけでは伝わりにくい価値を整理し、ユーザーがスマホ上で理解しやすい形にまとめる機能性着衣のランディングページの重要性が高まっています。 特にスマホで商品情報を確認する場合、画面サイズが限られているため、情報の見せ方や順序が印象を大きく左右します。着用イメージ、使用シーン、機能の根拠、サイズ感、利用者が感じるメリットなどを段階的に伝えることで、商品への理解を深めやすくなります。機能性着衣 LP制作では、単にデザインを整えるだけでなく、商品の特長を直感的に把握できる構成作成が求められます。 また、機能性着衣は健康意識の高まりや快適な着心地への関心、在宅時間や運動習慣の変化などを背景に、幅広い層から注目されています。目的や使用環境によって求められる機能が異なるため、ランディングページでは「どのような悩みや用途に適しているのか」を明確に伝えることが大切です。こうした背景から、機能性着衣カテゴリでは、商品の魅力をスマホでわかりやすく伝えるLP制作の需要が広がっています。

成果を高める機能性着衣LPのポイント

機能性着衣のLPでは、まず「どのような悩みに対応する商品なのか」「どのような場面で使いやすいのか」を、スマホ画面でもすぐに把握できる構成にすることが重要です。 機能性着衣は、素材や縫製、フィット感、動きやすさ、通気性、保温性など、複数の特長を持つ商品が多いため、情報を詰め込みすぎると魅力が伝わりにくくなります。機能ごとに整理し、ユーザーが順番に理解できる流れを作ることで、商品の価値を伝えやすくなります。 また、着用感を伝えるためには、着用シーンや身体の動きに沿ったビジュアル表現が欠かせません。正面や背面の写真だけでなく、使用中のイメージ、伸縮性を示す表現、素材の質感が伝わる拡大画像などを組み合わせることで、スマホ上でも具体的な使用感を想像しやすくなります。機能性着衣のランディングページでは、見た目の印象だけでなく、着ることで得られる快適さや安心感を丁寧に伝えることが大切です。 さらに、サイズ選びや着用方法、洗濯方法など、購入前後に不安を感じやすい情報もわかりやすく掲載する必要があります。スマホ向けの機能性着衣 LP制作では、読みやすい文字量、余白の取り方、画像と文章の配置を整え、ユーザーが迷わず情報を確認できるデザイン制作が求められます。

LP制作はRyuki Designへ

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株式会社Ryuki Designは、LP制作.jpを運営するデザイン制作会社として、スマホ向けLPをはじめ、さまざまなカテゴリのランディングページ制作に対応しています。機能性着衣 LP制作においても、商品の特長や着用感、素材の魅力、使用シーンなどを整理し、ユーザーに伝わりやすいページ構成とデザイン制作を行っています。

Ryuki Designでは、案件を担当するディレクターがヒアリング内容をもとに構成作成から対応し、デザイン制作からコーディングまでを社内のデザイナー・コーダーが担当しています。下請けや外注を使わない完全内製体制により、品質を保ちながらスピーディーな制作を実現している点が強みです。 機能性着衣のように、機能や使用感を丁寧に伝える必要がある商材でも、情報を整理し、スマホで読みやすい流れに落とし込むことができます。 同社は、累計5,000本以上のLP制作実績と、累計4,000社以上の取引実績を有しています。 2009年の設立当初から培ってきた商品ページ制作の知見を活かし、現在では自社ECサイト向けLPからBtoB商材、サービス紹介、採用向けのLPまで幅広く対応しています。 機能性着衣の魅力をスマホ上でわかりやすく伝えたい企業にとって、Ryuki Designは構成作成からデザイン制作まで相談できる制作パートナーです。

会社概要

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会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン） 代表取締役：緒方隆二 設立年月：2009年9月 所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階 事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業 LP制作実績：累計5,000本以上（2025年は年間600本以上）、累計取引社数4,000社以上 ※2026年6月1日現在の実績となります

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/ 広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/ 楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/ LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/ バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/