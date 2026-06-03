全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、新作リアル脱出ゲーム『真夜中の宇宙博物館からの脱出』を、2026年7月30日(木)よりリアル脱出ゲーム吉祥寺店にて開催します。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/space-museum/

本イベントは、命を宿した展示物たちを調査しながら、博物館に隠された秘密と地球の危機に挑む、体験型ゲーム・イベントです。 舞台は、かつて天文台だった「宇宙博物館」。この博物館の夜間警備員であるあなたは、ある夜、突然動き出した展示物たちにより、館内へ閉じ込められてしまいます。「地球規模の暴走がはじまる」と語る天文学者の絵画に導かれ、あなたは博物館内に残された情報を頼りに数々の謎を解き明かし、館内からの脱出を目指すことになります。

突然動き出す模型や絵画たち。 命が宿った展示物を調査し、暗号解読の鍵を見つけ出そう！

本イベント最大の特徴は、イベント会場に置かれた命の宿った展示物を観察したり、手に取ったりして謎を解き明かすこと。古の研究者たちの声や研究記録、天井に吊り下げられた惑星模型、不思議な文字の書かれた星座早見盤など、博物館内に残された情報を頼りに謎に挑みます。ときには、双眼鏡をのぞいて暗号の鍵を見つけ出す場面も。 なお、イベント中に登場する天体にまつわる情報は、すべて事実に基づいた内容になっています。不思議な宇宙博物館の世界に入り込み、仲間と協力して謎を解き明かす『真夜中の宇宙博物館からの脱出』に、ぜひご期待ください。

チケットは2026年6月6日(土)12:00より 少年探偵SCRAP団(FC)先行販売がスタート

2026年7月30日(木)からスタートする本イベントのチケットは、2026年6月6日(土)12:00より少年探偵SCRAP団(FC)先行販売が、2026年6月13日(土)12:00より一般販売がスタートします。 さらに、少年探偵SCRAP団(FC)限定で、制作スタッフが登壇する舞台挨拶付きイベントを、2026年8月1日(土)19:30回に開催。お席には限りがありますので、ご参加はお早めにご検討ください。 真夜中の宇宙博物館で巻き起こる胸躍る展開をお楽しみいただける本イベント。友達同士でも、ご家族でも楽しめる本イベントに、どうぞご注目ください！ ▽リアル脱出ゲームのプレイイメージ

リアル脱出ゲーム『真夜中の宇宙博物館からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/space-museum/ ◼︎ストーリー ここは「宇宙博物館」。 かつて天文台だったこの場所には、数多くの研究と記録が眠っている。 あなたは、そこの夜間警備員だ。 星たちが、異様なほど静かに瞬く不気味な夜。 誰も触れていないはずの展示物がゆっくりと動き出し、あなたを閉じ込めた。 ひとりでに回り出す惑星模型。 発射体制に入るロケットのレプリカ。 宙を漂う宇宙飛行士のマネキン。 さらに、一枚の天文学者の絵画があなたに語りかける。 「急いで展示物たちを止めなければならない。 このままでは地球規模の暴走がはじまる...！」 暴走を止める方法とは？ この博物館に眠る秘密とは？ すべての謎を解き明かし、迫りくる暴走を食い止め、この博物館から脱出せよ。

◼︎プレイ形式 ・所要時間：約110分 ・参加人数：1チーム最大4人 ・一斉スタート ・屋内イベント ◼︎開催会場、日程 【東京】リアル脱出ゲーム吉祥寺店：2026年7月30日(木)～10月25日(日) ほか全国で開催予定！ ◼︎チケット販売スケジュール 少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2026年6月6日(土)12:00～6月12日(金)23:59 一般販売：2026年6月13日(土)12:00～ 〈団員限定舞台挨拶付きイベント開催〉 開催日時：2026年8月1日(土) 19:30回 ※イベントの内容は、通常のイベントと同様となります。 ※イベント終了後、制作スタッフが登壇するトークショーを実施いたします。 ※少年探偵SCRAP団の団員のみチケット購入が可能です。(同行者は団員でなくても構いません。) ◼︎チケット料金 〈前売(平日)〉 一般：3,900円 グループチケット(1～4人)：1人あたり3,600円(合計14,400円) 〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉 一般：4,200円 グループチケット(1～4人)：1人あたり3,900円(合計15,600円) ※当日チケットは料金が異なります。チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。 ◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine