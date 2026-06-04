業界リーダーが結集、CXL技術でAIメモリボトルネックに挑む

グローバルパートナーと高性能計算の第一人者・松岡聡教授が、日本における実用的な大規模展開への道筋を示す

【東京 2026年6月4日B2PRESS】 - AIファクトリープラットフォームカンパニーであるPenguin Solutions（Inc.）は、BCN株式会社との共催により、東京にてCXL (R) テクノロジーセミナーを開催しました。本セミナーには、システムインテグレーター、クラウドオペレーター、テクノロジーベンダーが一堂に会し、CXL導入に向けた実践的なアプローチを探求しました。参加したエコシステムパートナーは、Pegatron Corporation、Liqid、Tekwind、Intel、Astera Labsの5社であり、シリコン接続性からシステムレベルの展開まで、フルスタックにわたるソリューションを代表しています。品川ビジョンセンターにて開催された本イベントには、半導体、AI・HPCインフラ、クラウドサービスオペレーター、通信など、さまざまな産業分野から多数の参加者が集まりました。

日本のAI・HPCインフラは、コンピューティング性能ではなく、メモリ容量において深刻なボトルネックに直面しています。DRAMコストの上昇とメモリスケーリングの制約により、従来のアーキテクチャでは容易に対処できない課題が生じています。Compute Express Link (R)（CXL）は、ダイナミックなメモリプーリング、クロスノード共有、そして従来のハードウェアスケーリング手法に比べて高いコスト効率での大規模拡張を可能にする、注目のアプローチとして台頭しています。

「クラウド・ネオクラウドプロバイダーからエンタープライズデータセンターに至るまで、今日のAI・HPC環境全体において、メモリウォールは共通の課題であり続けています」と、Penguin Solutionsのアジア太平洋地域ビジネス開発ディレクター、Vincent Hungは述べています。「私たちがパートナーと共に構築しているのは、この障壁を産業横断的に克服するための強固なCXLエコシステムです。実際の運用環境に即応した、実用的でスケーラブルなソリューションを提供してまいります。」

高性能計算の第一人者によるエキスパートの見解

理化学研究所計算科学研究センター長であり、日本の次世代スーパーコンピュータ「富岳NEXT」プロジェクトを率いる松岡聡教授は、AI for Scienceおよび高性能コンピューティングの最前線について示唆に富む講演を行い、その中で「今日のAIプラットフォームはエネルギーおよびコストの両面でますます大きな圧力に直面しており、主要なボトルネックはコンピューティングからメモリへと移行しつつある。そのためGPUを単純に増設し続けるだけでは長期的に持続可能な戦略とは言えない。今後の高性能コンピューティングにおいては、メモリとコンピューティングをいかに統合的に設計するかが重要となり、CXLのようなメモリ技術がエコシステムに新たな価値をもたらす可能性がある」と指摘しました。

ソリューション概要と主な特長

－ペンギンソリューションズ

ペンギンソリューションズは、SMART製CXL 8-DIMM Add-in-Cardを搭載した完全なCXLベースのAIシステムソリューションを展示し、LLM推論におけるKVキャッシュのボトルネック解消への取り組みを紹介しました。「AI推論におけるメモリウォールは、すでに顧客が直面している現実の課題です」と、ペンギンソリューションズ株式会社事業開発部部長 香月千成子は述べました。「CXLを活用すれば、既存のインフラを一から作り直すことなく、この壁を突破することができます。」

ペンギンソリューションズは、Redisのベンチマーク結果とともにIntegrated Memory CXL add-in-cardおよびE3.Sメモリモジュールを発表し、各種ワークロードにわたる強化された安定したパフォーマンスを実証しました。「CXLは、メモリのアーキテクチャと展開方法における根本的な転換を意味します」と、ペンギンソリューションズのJapanビジネスデベロップメントディレクター、駿河一成は述べました。「市場が必要とするすべての要件に対応するポートフォリオの拡充に注力してまいります。」

－ Pegatron

Pegatron Corporationは、CXLを統合したサーバー設計とCXL 3.xコンポーザブルロードマップを発表し、AIインフラにおけるメモリスケーラビリティの向上と総所有コスト（TCO）の削減を強調しました。「AIワークロードのスケールアップに伴い、顧客はコスト・複雑性・運用負荷を過度に増大させることなく、メモリ容量を拡張する実用的な方法を求めています」と、Pegatronのセールス上級副社長、Howard Pan氏は述べました。「PCIe Gen5 x16 / CXL 2.0上でSMART CXL DDR5 Add In Cardモジュールを使用したCXLベースのモジュール拡張により、ワークロード全体のメモリ利用率を改善しながら、予測可能でサービス性の高い方法で容量と帯域幅を拡張し、TCO全体を削減します。また、このモジュラーアプローチはCXL 3.xとPCIe 6.0に対応した次世代ファブリックアーキテクチャへの明確なアップグレードパスを提供するものであり、将来の変化に備えながら、今日から自信を持って投資することができます。」

－Liqid

Liqidは、1ホストあたり最大100TB、32サーバー間での共有メモリプールを実現するコンポーザブルCXLメモリインフラを展示し、共有環境全体のインフラパフォーマンス・俊敏性・効率性の向上を示しました。「業界は長年、プーリング・共有・スケーリングのためのdisaggregatedメモリについて議論を続けてきましたが、Liqidは今日、本番スケールでそれを実現しています」と、Liqidの創業者、Sumit Puri氏は述べました。「エコシステムパートナーと連携し、企業がより効率的にAIをスケールできるよう支援してまいります。」

－Intel / Tekwind

Intelは、Intel Xeon (R) 6プロセッサーにおけるIntel (R) Flat Memory Modeを紹介し、DRAMとCXLメモリをOSへの統合アドレス空間として提示しました。続いてTekwindが、AICベースのCXL設定のハンズオンウォークスルーを実施しました。「お客様はもはやCXLが有効かどうかを問うのではなく、いかに展開するかを問うようになっています」と、TEKWINDのチーフエンジニア、土谷瑞希氏は述べました。「ペンギンソリューションズとのパートナーシップにより、そのニーズに応える強固な体制を整えています。」

－Astera Labs

Astera Labsも参加し、メモリ拡張・プーリング・共有向けのLeo CXL (R) Smart Memory Controllersを紹介しました。「CXLを本番環境対応にするには、シリコンから始まり、ソフトウェア、そしてクラウドサーバーおよびAIアプリケーションに特化したセキュリティへと展開することが重要です」と、製品管理のDistinguished Engineer、Sandeep Dattaprasadは述べました。「Leo CXL Smart Memory Controllersは、日本のAI・HPCオペレーターがメモリウォールを突破するための実証済みの基盤を提供します。ペンギンソリューションズとの協業により、メモリ容量を最大3.6倍に拡張し、お客様のAIアプリケーションがより長いコンテキストウィンドウを処理してより豊かで正確な応答を実現できる、完全な検証済みCXLソリューションをお届けします。」

日本のAIインフラの今後

AIおよびHPCの需要が高まる中、日本におけるCXL普及は加速することが予想されます。エコシステムの成熟と導入障壁の低下により、CXLはメモリ効率の向上、TCOの最適化、そして次世代ワークロードに必要なスケーラビリティの確保において、ますます重要なテクノロジーとなっています。

CXLベースのソリューションの詳細については、ウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせください。

ペンギンソリューションズについて

最も変革的な技術の進歩は、多くの場合、展開と最適化が最も困難です。AIファクトリープラットフォームカンパニーであるPenguin Solutionsは、お客様のAIの目標を現実のものとするために必要な革新的な技術、スキル、経験、そしてパートナーシップを備えています。

AIケイパビリティに加え、ペンギンソリューションズは幅広い高性能・特殊用途アプリケーション向けにメモリおよびLEDソリューションも提供しています。

詳細については、https://www.penguinsolutions.com/ja-jp をご覧ください。

ソース：Penguin Solutions Inc.

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