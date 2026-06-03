夏前に知っておきたい「虫の侵入経路」を解説するコラムを公開

東洋アルミエコープロダクツ株式会社（本社：大阪市）は、公式ホームページ内『暮らしのアイデア』にて、「夏前にやっておきたい！貼るだけでかんたん虫の侵入対策」コラムを2026年6月に公開しました。 6月4日は「虫の日」。夏本番を迎える前に、住まいの中で虫対策を見直すきっかけの日です。 本コラムでは、窓やドア以外にも、通気口や換気扇などの住まいにある“空気の通り道”が虫の侵入経路になり得る点に着目。虫が室内に入り込む仕組みとあわせて、薬剤は使わず貼るだけでできる手軽な侵入対策アイテムを紹介しています。 URL:https://www.toyoalumi-ekco.jp/column/10470/

本格的なシーズン前に考えたい"侵入させない"虫対策

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暖かくなるにつれ、過ごしやすさと同時に気になり始めるのが虫の存在です。 特に、「窓は開けていないのに、いつの間にか虫が室内にいる」と感じた経験をお持ちの方もおられるのではないでしょうか。

6月4日は「虫の日」。 本コラムでは、これをきっかけに、殺虫や忌避だけではなく、虫を室内に侵入させにくくする"予防視点"の対策としてご紹介しています。

虫はどこから入ってくる？

換気設備が増えた現代住宅ならではの注意点

2003年以降に建てられた住宅では、24時間換気システムの設置が義務化されており、 ・通気口（空気の入口） ・換気扇（空気の出口） を通じて、常に外気が出入りしています。

本コラムでは、 こうした住まいの構造上、空気と一緒に虫が侵入する可能性がある場所を解説し、対策が必要な具体的な場所を紹介しています。

貼るだけでできる「フィルたん」シリーズの活用法を紹介

コラム内では、通気口や換気扇にシールのように貼るだけでピタッとカバーできる「フィルたん」シリーズを活用した対策方法を掲載。

本コラムでは、通気性を保ちながら虫の侵入を物理的に抑制できる点や、薬剤を使用していないため小さなお子様やペットのいる家庭でも取り入れやすいこと、 さらにホコリや空気中の汚れをキャッチすることで、日常の掃除負担を軽減できることなど、フィルターの特長を生活シーン別に分かりやすく紹介しています。

コラムで紹介している主な対策ポイント

https://www.toyoalumi-ekco.jp/products-cat/non_woven_filter/

通気口（屋外・室内） トイレ・脱衣所の換気扇 キッチンの換気扇（レンジフード） 洗濯機の排水口

それぞれの場所について、虫が侵入しやすい理由と、フィルターを貼ることで得られる効果を解説しています。

夏を迎える前に、住まいの"空気の通り道"を見直す

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虫は特殊なすき間だけでなく、空気が通る場所から自然と室内へ入り込むことがあります。フィルターを貼るだけの手軽な対策なら、 無理なく日常生活に取り入れることが可能です。

6月4日の「虫の日」をきっかけに、これからの季節を快適に過ごすための住まい対策を始めてみてはいかがでしょうか。

暮らしのアイデア

『暮らしのアイデア』は、東洋アルミエコープロダクツ公式ホームページ内で展開するコラムです。 家事や住まいにまつわる悩みや工夫を切り口に、暮らしを快適にするヒントを発信しています。

会社概要

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商号 ：東洋アルミエコープロダクツ株式会社 代表者：代表取締役社⻑ 酒井大典 本社所在地：⼤阪市⻄区⻄本町１丁⽬4-1 設⽴：1969年11⽉1⽇ URL：https://www.toyoalumi-ekco.jp/