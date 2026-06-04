株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、6月3日(水)より限定ユニットを獲得できる期間限定レイドイベント「剣士と魂の迷宮」などをお知らせいたします。 ▼公式サイト https://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=Ub9YABOaFSU

――――――――――――――――――――――― ▼イベント概要 イベント名：「剣士と魂の迷宮」 開催期間 ：2026年6月3日 (水) メンテナンス後 ～ 6月17日 (水) 10:59 ストーリー：凜子は、最愛の人とともにバージンロードを歩く。注がれる祝福、誓いのキス。そして、その先は――？

【電霊花嫁】トレイシー 米連に突如現れ人気を博するバーチャルアイドル。 電気を介して自在に移動でき、特定のパーツとディスプレイがあれば数時間ほど実体化することもできる。 また最近、新たな機能として『リモートご奉仕』が追加される予定だという。 これはスマホなどの端末を通して人間を癒すというもの。 「これで、いつでもどこでもみんなを幸せにできるね！」とやる気満々のトレイシーであった。

▼期間限定ピックアッププレミアムガチャが開催！ 「【花嫁御寮】秋山 凜子」が排出されるガチャが同時に開催されます。

【花嫁御寮】秋山 凜子 忍の里に代々伝わる剣術『逸刀流』の皆伝で、対魔忍の中で最強と謳われる剣士。 人呼んで“斬鬼の対魔忍”。 そんな凜子も年頃の女性。ウェディングドレスに身を包めば、凛々しく美しい花嫁姿となるのだった。

その他、アップデートの詳細につきましては、ゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。 ▼公式サイト https://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/ ▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg) https://x.com/taimanin_rpg ▼公式対魔忍RPGチャンネル https://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw

注意事項 ・キャンペーン、イベントの仕様、日程については予告なく変更する場合があります。 ・本イベントは今後、再度開催する可能性があります。 ▼製品概要 タイトル ：対魔忍RPG プラットフォーム：DMM GAMES／DMM GAMESストア 権利表記 ：(C)2018 LILITH.ALL Rights reserved. ＜対応環境＞ Windows OS：Windows 11(64bit) 以上 【推奨ブラウザ】 Google Chrome(64bit) Microsoft Edge(Chromium版)(64bit) ※バージョン記載のないものは最新バージョンとなります。 ※上記は推奨環境となり、動作を保証するものではありません。 ※掲載内容は予告なく変更される場合があります。 ■会社概要 名称 ：株式会社インフィニブレイン 所在地 ：［大阪本社］ 〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-3-5 第18松屋ビル8F ［東京支社］ 〒108-0014 東京都港区芝5-1-13 MAビル三田Ⅱ 2F 代表 ：代表取締役 武山 英治 事業内容：ゲーム・アニメの企画・販売、ゲームパブリッシング事業、 グッズの企画・開発・販売 URL ：https://www.infini-brain.co.jp/