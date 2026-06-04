旅の記憶を刻む『アトリエうちのこ』(有限会社ビッグアップルの新事業、所在地：宮城県仙台市)は、ペット同伴宿泊施設向けに、ゲストの愛犬・愛猫の写真を専属デザイナーが「線画アート」へ描き起こし、世界にひとつの記念品として提供するパートナープログラムを、2026年6月より全国10店舗限定で募集開始いたします。





記念品一例(バッグ)





■ なぜ、今このサービスが必要なのか

現在、ペットは「動物」ではなく、かけがえのない「家族(うちのこ)」として扱われています。しかし、動物たちの寿命は人間よりも短く、共に旅ができる時間は限られています。『アトリエうちのこ』は、その「今この瞬間の幸せ」を、形にして残したいという願いから生まれました。





『アトリエうちのこ』基本フロー





■ サービスの特徴：スマホの写真を「一生色褪せないアート」へ

本サービスは、単なる写真プリントではありません。





1. 専属デザイナーによる魂の描写

写真から瞳の輝きや毛並みの質感をプロが丁寧に描き起こし、洗練された「線画アート」に昇華させます。





2. 色褪せないレーザー刻印

上質なレザーやジュート素材に精密なレーザー彫刻を施すため、10年後も美しいまま、旅の記憶を呼び起こします。





3. チェックインのサプライズ

予約時に写真を預かり、宿に到着した瞬間に完成品をプレゼント。旅の始まりを「最高の感動」で演出します。





プランA

プランB





■ 宿泊施設側のメリット：集客と収益、そして絆の創出

宿泊施設様には、新たな「選ばれる理由」と収益源を提供します。





1. SNSでの強力な拡散力(UGC)

クオリティの高いカスタムグッズは、ゲストが自ら喜んでSNSに投稿するため、施設の認知向上に直結します。





2. オペレーション負担・在庫リスク「ゼロ」

受注、製作、発送、顧客対応はすべてアトリエが担当。フロントでの案内と手渡しのみで運用可能です。





3. リピート率の向上

「あの子の思い出を作った宿」という特別な絆が生まれ、高い再訪率を実現します。





宿泊施設向け窓口： https://lin.ee/ZC961Xc









■ 先着10施設限定の募集

品質を維持し、一点一点に魂を込めて制作するため、本プログラムのパートナー募集は全国で先着10施設のみとさせていただきます。

ご興味をお持ちの施設様は、LINEまたはメールにてご連絡ください。

Mail： uchinoko1961@gmail.com

LINE： https://lin.ee/7oYkA2N









■ 会社概要

会社名：有限会社ビッグアップル

所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目1-26 レインボービル513

代表者：代表取締役社長 関 欣哉

設立 ：1998年12月