外国たばこの輸入・販売を行うインターコンチネンタル商事合同会社(本社：東京都港区、CEO：ハディ・スリョ)は、爽やかなサワーフレーバーカプセル入り紙巻たばこで人気を博しているブラックジャック・スパサワシリーズから「ブラックジャック・スパサワ・ブルーベリー5」を2026年6月8日(月)より全国のたばこ販売店にて順次発売いたします。





ブラックジャック・スパサワ・ブルーベリー5





■スパサワのコンセプト

蒸留酒に炭酸とレモンを加えて作られた「サワー」。1960年代、東京の居酒屋で誕生した後、全国的な広がりを見せ、今日でも高い人気を誇る「サワー」にインスピレーションを受け、その美味しさをそのままカプセルに閉じ込めたシガレットです。爽やかなサワーテイストをお楽しみいただけます。





サワー(イメージ)





■スパサワのここが面白い！

・フィルターにほのかな甘みを加え、よりフルーツサワーに近い味を再現。

・日本初の香りゾーンは、パック上部の香りゾーンを擦るとトロピカルな香りがします。





香りゾーン





■新商品概要





ブラックジャック・スパサワ・ブルーベリー5





商品名 ：ブラックジャック・スパサワ・ブルーベリー5 ※1

商品特長 ：カプセルを潰すとふわっと広がるブルーベリーの香りと

メンソールの清涼感が調和した、クリアに楽しめる一本。

価格・入数：500円(税込) 20本入り

サイズ ：キングサイズ

フィルター：メンソール＋ブルーベリーフレーバーカプセル入り

タール値 ：5mg

ニコチン値：0.4mg

製造国 ：韓国









■既存7銘柄も好評販売中





既存商品





※1：本製品中に果実や果汁、アルコールは含まれていません。





ブラックジャック・スパサワは今後も、成人喫煙者の多様なスタイルや気分に寄り添うラインアップを展開してまいります。





健康注意文言





＜商品に関するお問い合わせ先＞

インターコンチネンタル商事合同会社 シガー＆シガレット事業本部

TEL：0120-09-6711