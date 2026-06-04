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タスク管理から「能力」を可視化する新時代へ。リベンリ秋田、『the-next-tasks』にAIスキル分析＆マイルストーン自動生成の新機能を搭載
〜タスクの消化状況から担当者のスキルを可視化し、組織の適材適所な人員配置を強力にサポート〜
株式会社リベンリ秋田（本社：秋田県、代表取締役：[代表者名]）は、提供するタスク管理ツール『the-next-tasks（ザ・ネクスト・タスクス）』において、タスクの消化状況や割り当て内容から担当者の獲得スキルを分析する「スキル分析機能」、およびタスク登録時に必要な工程を自動補完する「マイルストーン自動生成機能」を新たに追加したことをお知らせいたします。
■ 新機能開発の背景
労働人口の減少や働き方の多様化が進む現代において、企業が持続的に成長するためには「従業員の個々の能力（スキル）を正確に把握し、最適な配置を行うこと（適材適所）」が不可欠です。しかし、多くの現場では「誰がどのようなスキルを持っているか」が属人化しており、客観的なデータに基づいた人員配置が難しいという課題がありました。
そこで『the-next-tasks』は、日々の業務（タスク）のデータそのものを活用し、個人のスキルや組織の強みを自動で可視化・分析できるアップデートを実施いたしました。
■ 新機能の特長
1. タスクデータから個人の強みを導き出す「スキル分析機能」
日々のタスクの消化状況、期限の達成率、割り当てられた業務内容などを多角的に分析。その担当者が「今どのようなスキルを身につけているか」「どういった領域に強みがあるか」を自動でデータ化します。
2. 組織全体の状況を俯瞰できる「組織分析マネジメント」
個人単位だけでなく、チームや組織全体でのスキルバランスを可視化します。これにより、プロジェクト発足時の「最適なメンバー選定」や、部署異動における「適材適所の人員配置」をデータに基づいて迅速に判断できるようになります。
3. タスクの抜け漏れを防ぎ、細かな作業まで補完する「マイルストーン自動生成機能」
タスクを追加する際、その業務を遂行するにあたって発生する「成果物」「打ち合わせ」「報告」などの細かなマイルストーンをシステムが自動的に作成・補完します。これにより、業務の「次にやるべきこと（the next tasks）」が明確になり、経験の浅いメンバーでも迷わず業務を遂行できるようになります。
■ 期待される効果
人事・経営層： 勘や経験に頼らない、客観的なデータに基づく「適材適所」の人員配置の実現
マネージャー層： メンバーの得意・不得意の早期把握と、それに応じた的確な育成・フォロー
現場の従業員： 日々のタスクをこなすだけで自身のスキルが可視化され、成長実感が得られる環境の構築
■ 『the-next-tasks』について
『the-next-tasks』は、チームの業務効率化と「次にすべき行動」の明確化を追求したタスクマネジメントツールです。シンプルな操作性と、業務のコンテキストを捉えたサポート機能で、企業の生産性向上を支援しています。
■ 株式会社リベンリ秋田について
2023年3月の創業以来、「地方のDXを加速させる」をミッションに掲げ、AIを駆使した自社クラウドツールの開発や、企業のAI導入支援サービスを展開しています。秋田から全国へ、テクノロジーによる社会課題の解決を提案し続けているほか、仙北市の移住体験業務支援により移住を検討している方への情報発信や、現地案内など地域に根ざした活動を行っております。2026年4月には、秋田県で実績を上げたクマ出没情報共有システム「クマダス」を「くまログあおもり」として青森県へ展開。県外販売第1号を達成しました。
【会社概要】
会社名： 株式会社リベンリ秋田
設立： 2023年3月
代表取締役： 櫻井 誠
所在地： 秋田県仙北市
URL：https://www.won-to-x.works
本件に関するお問合わせ先
広報部
関連リンク
The Next Tasks
https://the-next-tasks.won-to-x.works/
株式会社リベンリ秋田（本社：秋田県、代表取締役：[代表者名]）は、提供するタスク管理ツール『the-next-tasks（ザ・ネクスト・タスクス）』において、タスクの消化状況や割り当て内容から担当者の獲得スキルを分析する「スキル分析機能」、およびタスク登録時に必要な工程を自動補完する「マイルストーン自動生成機能」を新たに追加したことをお知らせいたします。
労働人口の減少や働き方の多様化が進む現代において、企業が持続的に成長するためには「従業員の個々の能力（スキル）を正確に把握し、最適な配置を行うこと（適材適所）」が不可欠です。しかし、多くの現場では「誰がどのようなスキルを持っているか」が属人化しており、客観的なデータに基づいた人員配置が難しいという課題がありました。
そこで『the-next-tasks』は、日々の業務（タスク）のデータそのものを活用し、個人のスキルや組織の強みを自動で可視化・分析できるアップデートを実施いたしました。
■ 新機能の特長
1. タスクデータから個人の強みを導き出す「スキル分析機能」
日々のタスクの消化状況、期限の達成率、割り当てられた業務内容などを多角的に分析。その担当者が「今どのようなスキルを身につけているか」「どういった領域に強みがあるか」を自動でデータ化します。
2. 組織全体の状況を俯瞰できる「組織分析マネジメント」
個人単位だけでなく、チームや組織全体でのスキルバランスを可視化します。これにより、プロジェクト発足時の「最適なメンバー選定」や、部署異動における「適材適所の人員配置」をデータに基づいて迅速に判断できるようになります。
3. タスクの抜け漏れを防ぎ、細かな作業まで補完する「マイルストーン自動生成機能」
タスクを追加する際、その業務を遂行するにあたって発生する「成果物」「打ち合わせ」「報告」などの細かなマイルストーンをシステムが自動的に作成・補完します。これにより、業務の「次にやるべきこと（the next tasks）」が明確になり、経験の浅いメンバーでも迷わず業務を遂行できるようになります。
■ 期待される効果
人事・経営層： 勘や経験に頼らない、客観的なデータに基づく「適材適所」の人員配置の実現
マネージャー層： メンバーの得意・不得意の早期把握と、それに応じた的確な育成・フォロー
現場の従業員： 日々のタスクをこなすだけで自身のスキルが可視化され、成長実感が得られる環境の構築
■ 『the-next-tasks』について
『the-next-tasks』は、チームの業務効率化と「次にすべき行動」の明確化を追求したタスクマネジメントツールです。シンプルな操作性と、業務のコンテキストを捉えたサポート機能で、企業の生産性向上を支援しています。
■ 株式会社リベンリ秋田について
2023年3月の創業以来、「地方のDXを加速させる」をミッションに掲げ、AIを駆使した自社クラウドツールの開発や、企業のAI導入支援サービスを展開しています。秋田から全国へ、テクノロジーによる社会課題の解決を提案し続けているほか、仙北市の移住体験業務支援により移住を検討している方への情報発信や、現地案内など地域に根ざした活動を行っております。2026年4月には、秋田県で実績を上げたクマ出没情報共有システム「クマダス」を「くまログあおもり」として青森県へ展開。県外販売第1号を達成しました。
【会社概要】
会社名： 株式会社リベンリ秋田
設立： 2023年3月
代表取締役： 櫻井 誠
所在地： 秋田県仙北市
URL：https://www.won-to-x.works
本件に関するお問合わせ先
広報部
関連リンク
The Next Tasks
https://the-next-tasks.won-to-x.works/