神栖ワールドユースフットボールへようこそ

私たちは、U18年代の若きサッカー選手たちが世界レベルの競技環境で挑戦し、成長できる舞台を作ります。第3回目となる神栖ワールドユースフットボールは、海外と日本全国から集まった24チームが3日間にわたり、予選リーグと順位決定トーナメントで熱い戦いを繰り広げる大会です。

このプロジェクトが生まれた理由

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=avV-7FAcvpc

U18年代は、選手たちの人生において最も大切な時期です。自分の将来を真剣に考え始め、本気で海外サッカーへの挑戦を夢見る時代。 しかし現実は、海外サッカーへの挑戦はまだまだ遠く、自分たちが本当に挑戦できるのか、通用するのかを試すチャンスはほとんどありません。 そこで、少しでも多くのユース年代選手に **海外選手と対戦する機会** を提供したいという想いが、この大会の始まりでした。

選手たちの成長と変化

海外選手と対戦することで、選手たちは自分の課題を見つけ、それを克服しようとする姿勢を身につけます。 強みをさらに伸ばすことで、海外でもやれそうだと自信をつける。 そうした成長の瞬間を目の当たりにするたび、いつかこの大会で出会った選手たちが海外で羽ばたいてくれるといいなと思わずにはいられません。 負傷を乗り越えてピッチに立ち、次の大会でのメンバー入りを目指してアピールする選手。第1回大会でメンバー入りできたから、この大会は自分にとって大きな意味を持つと話してくれた選手。そうした選手たちの本気の姿が、私たちのモチベーションになっています。

仲間とのつながりが、大会を実現した

第1回大会の立ち上げは、決して簡単なものではありませんでした。無名の大会に強豪チームを招くことは大きな課題でしたが、サッカー人生で出会った仲間たちの力が全てを変えました。国内有数の強豪クラブで指導する仲間が二つ返事で参加を表明してくれ、その輪が広がることで、多くの強豪チームがご参加いただけました。 この経験を通じて、 **仲間の存在の大きさ、そしてサッカーがつなぐ絆の素晴らしさ** を改めて実感しています。そして最も強く感じていることは、ユース年代の選手たちにも将来、同じように仲間とのつながりを大切にしながら、最高の人生を築いていってほしいということです。

海外との交流で、世界を身近に

この大会の大きな特徴は、 **海外クラブとの国際交流** にあります。昨年はスペインのヘタフェCFと中国の江蘇省選抜を招聘し、選手たちが直接対戦する機会を実現しました。 試合だけにとどまりません。地元の高校での書道体験、チーム混成のフットサル大会など、 **多文化交流の場** を通じて、選手たちは言葉や文化の違いを超えたつながりを経験します。さらに、ヘタフェのプロコーチによる小学生向けの無料のサッカークリニックを開催し、地域全体で次世代の才能を育てる挑戦を行いました。

地域の皆さんと一緒に、次世代を応援する

このプロジェクトは、出身校の後輩や知り合いの活躍を間近で感じたい保護者やサッカーファンの皆さん、そして地域のイベントを盛り上げたい、若い選手たちの成長を後押ししたいと考える皆さんのための大会でもあります。 地域の中学校のサッカー部員がボールボーイとして参加し、運営を支える。観戦を通じて、地元の若き才能の輝きを目撃し、地域全体で選手たちを応援する。そんな一体感が、神栖ワールドユースフットボール大会の大きな魅力です。

世界で戦える選手を育てる

U18年代は、選手たちの人生において最も大切な時期です。技術面だけでなく、多様なチームとの対戦を通じて、異なるスタイルやアプローチに触れることで、視野が広がります。 予選リーグから順位決定トーナメントまで、すべての試合が選手たちの成長を促す貴重な機会となり、 **全国や世界で挑戦できるきっかけ** になると考えています。

大会開催にあたって

質の高い大会を実現するには、海外チームの招聘、グラウンド確保、運営スタッフ、審判員手配、救急体制など、多くの準備が必要です。また、選手たちが最高のコンディションで競技できる環境づくりも欠かせません。これらすべてを実現するための開催費用を、皆さまのご支援でまかないたいと考えています。

支援いただく皆さまへ

このプロジェクトへのご支援は、単に大会開催を応援するだけではなく、 **次世代のサッカー選手たちの夢と人材育成を応援すること** になります。出身校の後輩たちや知人の活躍を応援し、地域のイベントを盛り上げながら、選手たちが世界で戦える力を身につけ、新しいつながりを手に入れるために、私たちと一緒に歩んでいただけませんか。

実施スケジュール

7/18～20の大会開催に向けて、現在準備を進めています。 皆さまからのご支援をいただいた後、速やかに開催準備を加速させ、選手たちが最高のパフォーマンスを発揮できる環境を整えます。

最後に

神栖ワールドユースフットボール大会は、ただの試合ではなく、選手たちの人生を変える出会いの場です。いつの日か、「そういえばこの大会で闘ったよな」と笑いあいながら繋がり、その繋がりが更にサッカー界を盛り上げるような、そんな大会になってくれることを願っています。 **つながりの連鎖** によって、若き才能たちの成長と社会貢献につながっていくことを信じています。 世界へ羽ばたく若き才能たちを応援していただけることを、心からお願いしています。一緒に、素晴らしい大会を作り上げましょう。

クラウドファンディングに挑戦中！

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