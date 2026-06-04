森ノ宮医療大学（大阪市住之江区、学長：青木元邦）は、5月15日（金）に、本学の2025年度の取り組みをまとめた広報誌「Beyond ―一歩先の未来へ― vol.3」を発刊しました。

広報誌「Beyond ―一歩先の未来へ― vol.3」に込めた「進化」のシカケ

https://edu.career-tasu.jp/p/digital_pamph/frame.aspx?id=7467300-3-1&FL=0

本誌「Beyond―一歩先の未来へ―」は、学生をはじめ、そのご家族、卒業生、本学周辺地域にお住まいの方、実習先や連携協定を締結している病院・企業、就職先など、本学に関係するすべてのステークホルダーの方に向けて、本学の教育・研究・社会活動等の取り組みを分かりやすくお届けするだけでなく、本学が目指す未来やそこに込められた想いを共有することを目的として制作しています。 今回制作したvol.3では、本学がこれまで積み重ねてきた教育・研究・社会貢献活動が新たなステージへと進化していく姿に焦点を当てました。医療を取り巻く環境や社会のニーズが大きく変化する中、本学ではそういった変化に対応しながら、より実践的で質の高い学びの提供と、地域社会や医療現場に貢献する取り組みを推進しています。教育、研究、社会貢献。それぞれの分野で歩みを止めることなく発展を続ける本学の姿と、その先にある未来の医療への想いを、ぜひ誌面から感じ取ってください。

「進化」のシカケ！3つの注目ポイント

1．チーム医療教育がさらに進化！T-MICの全貌を大公開！

本学独自の「チーム医療」教育をさらに進化させるシミュレーションセンター（T-MIC）。医療現場をリアルに再現した環境の中、多職種が連携しながら学ぶことで、知識や技術だけでなく、判断力やコミュニケーション力など、現場で求められる実践力を養います。本誌では、T-MICの全貌やT-MICを活用した授業・演習の様子を紹介。学科の垣根を超えて学び合う学生たちの姿から、より実践的で質の高い教育へと進化を続ける本学の取り組みをご覧いただけます。

2．大阪・関西万博に出展！未来の医療を世界へ発信！

2025年に開催された大阪・関西万博。本学も様々な形で出展・参加し、未来の健康・医療・ウェルビーイングの実現に向けた取り組みを国内外へ発信しました。来場者との交流を通じて、本学が推進する教育・研究活動や地域社会との連携の成果を紹介し、未来の医療について考えていただく機会となりました。本誌では、万博出展の様子をレポートしています。学生や教員が一丸となって取り組んだプロジェクトの軌跡と、その活動に込められた想いをご紹介します。万博出展を通じて、社会とのつながりをさらに広げる本学の進化にもご注目ください。

3．専門家が本気で考える！森ノ宮的医療考察

医療や健康を取り巻く課題は、時代とともに変化し続けています。本学教員がそれぞれの専門分野から社会や暮らしとの関わりを考察する「森ノ宮的医療考察」では、専門知識を分かりやすく発信し、医療について考えるきっかけを提供しています。研究者や教育者としての視点だけでなく、その背景にある価値観や想いにも触れることで、医療をより身近に感じていただける内容となっています。教員一人ひとりの専門性と人間力にもぜひご注目いただき、本学の知の発信の進化を感じてください。

広報誌「Beyond ―一歩先の未来へ― vol.3」の概要

〈概要〉 タイトル：「Beyond ―一歩先の未来へ― vol.3」 仕 様：B5 フルカラー 36ページ 〈目次〉 P01～02 新時代の健康を支えるためアップデートを重ねて進化はつづく。 P03～08 【特集】探偵モリノが行くT-MICの謎に迫れ P09～10 森ノ宮医療大学 未来の医療を発信 P11～12 【大阪・関西万博】EXPO2025×MORINOMIYA P13～14 【連載企画】森ノ宮的医療考察 vol.2「看護の未来」 P15～16 研究者紹介 P17～18 研究活動レポート P19～22 【森ノ宮医療新聞】社会のために大学の知識・技術を提供 P23～24 【学食紹介】MORINOMIYA FOOD BATTLE P25～26 【News ＆ Topics】PLAY BACK 2025.04-2026.03 P27～28 【実録】現場で活躍する卒業生 P29～30 数字で見る森ノ宮医療大学 P31～32 Like M～みんなの知らない先生のMな個性～

森ノ宮医療大学について

森ノ宮医療大学は、多岐にわたる医療系専門職養成学科を擁する西日本最大級の医療系総合大学です。各学部・各学科・専攻科・大学院はそれぞれ高度な医学教育・研究を展開しており、また専門領域の垣根を超えた横断的医療教育プログラムにより魅力的な多職種連携チーム医療教育を実践していきます。 ■看護学部：看護学科 ■総合リハビリテーション学部：理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科 ■医療技術学部：臨床検査学科、臨床工学科、診療放射線学科、鍼灸学科 ■大学院 保健医療学研究科 ■助産学専攻科 ■森ノ宮医療大学附属 大阪ベイクリニック ■森ノ宮医療大学附属 鍼灸臨床センター 【関連リンク】 ・森ノ宮医療大学公式WEBサイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/ ・森ノ宮医療大学 高校生・受験生専用サイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/port/ ・医療知見に基づいたお役立ちコラム「セラピア」 https://therapia.morinomiya-u.ac.jp/ ・森ノ宮医療大学公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCt7ftrbBgNtGP0lqYRKc32Q ・森ノ宮医療大学公式X https://twitter.com/morinomiya_univ ・森ノ宮医療大学公式Instagram https://www.instagram.com/morinomiya_mums/

【お問い合わせ先】 担当：森ノ宮医療大学 学長室企画課 電話番号：06-6616-6911 E-mail：kikaku@morinomiya-u.ac.jp