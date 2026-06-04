株式会社三陽プレシジョン（本社：東京都品川区西品川1-10-2、代表：小島裕司）は、2026年6月10日より、ケーブルタイ（結束バンド）を手首に巻いて携帯・収納できる作業用ホルダー「タイリスト」の販売を開始します。

もう腰袋・腰ベルトは要らない

腰ベルトや腰袋を使わず、手首に巻いて結束バンドを携帯できる「タイリスト」。 結束バンドを収納したベルト方式でリストに取り付けて使用するため、腰回りにこれ以上道具を増やす必要がありません。 手元で直視しながら不要な結束バンドを落とすことなく、１本づつ簡単に取り出せます。

安全に作業ができる

作業現場では天井裏や壁裏など見えにくい場所で結束バンドを使うことが多々あります。そのため、梯子や脚立などの事故を起こしやすい危険な足場での作業になります。 「タイリスト」は腰に手を回さずに手元の動作だけで作業するため、バランスを崩しにくく事故を大幅に軽減します。

時短で作業効率が大幅にアップ！

「タイリスト」を手首に装着して使うと、結束バンドが湾曲形状に歪み癖がつきます。通常の結束バンドは直線形状で、対象ケーブルに巻きつけるのに手間取ります。 でも、「タイリスト」を使用すると結束バンドが湾曲しているので、手元で触れる感覚を伴って巻きつけ操作が簡単にできます。これにより、作業時間の短縮にもつながり、作業効率が大幅に向上します。 使わないときにベルトを丸めておくだけでも、結束バンドの歪み癖になります。

パーツ単独でも使える

タイリストを構成するタイリストバンドとシリコンバンドはそれぞれ単独でも使えます。 ケーブルタイを使わない時はそれぞれ外して単独で使えます。