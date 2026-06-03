2026年5月26日、SDKI Inc.（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Azoxystrobin Market(アゾキシストロビン市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/azoxystrobin-market/590642321 調査結果公表日：2026年5月26日 調査担当：SDKI Inc. 調査対象範囲：当社の分析担当者が、532社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査230件、オンライン調査302件 調査期間：2026年3月－2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Azoxystrobin Market(アゾキシストロビン市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Inc.による分析によると、Azoxystrobin Market(アゾキシストロビン市場)は、2025年には約13億米ドル、2035年には約29億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約9.4%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI Inc.によるAzoxystrobin Market(アゾキシストロビン市場)の研究と分析によると、同市場は今後、主に気候変動、高湿度、および不規則な降雨パターンに起因する、トウモロコシ、大豆、小麦、米、果物、野菜といった主要作物における真菌性疾患の発生頻度の上昇に伴い、拡大していくと予測されています。 国連食糧農業機関（FAO）のデータベースに登録された2024年の研究では、アジア大豆さび病（Phakopsora pachyrhizi）が、大豆作物に被害をもたらす主要な病害の一つであることが指摘されています。複数の研究者が行った評価によれば、アゾキシストロビンを含む殺菌剤の併用処理は、病害の進行（拡大）を54～60%、病害の深刻度を82～100%抑制する効果があることが示されています。 こうした背景から、農場主や作物生産者の間では、栽培における深刻な収量減を未然に防ぐため、アゾキシストロビンを主成分とする殺菌剤プログラムへの依存度が高まっています。 さらに、穀物、米、大豆、ブドウ、トマト、ベリー類、ウリ科作物、ナッツ類、ジャガイモ、葉物野菜などの集約的な農業および園芸生産が急速に拡大していることも市場を牽引しています。この殺菌剤は、葉緑素活性の維持、ストレスによる被害の軽減、登熟期間（穀粒の肥大と充実期）の延長、そして収穫品質の向上に寄与します。

最新ニュース

当社の調査によると、Azoxystrobin Market(アゾキシストロビン市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2026年5月、Atul Limitedは、インドの農家向けに「Mylonis（ミロニス）」「Salix Gold（サリックスゴールド）」「Tikdas（ティクダス）」を含む3つの革新的な作物保護製品の発売を発表しました。MylonisおよびTikdasにはアゾキシストロビンが配合されており、作物にとって最も深刻な病害への対処を可能にします。 • 2025年7月、Sipcam Nichinoはブラジルにおいてアゾキシストロビン系殺菌剤を発売する計画を発表しました。

市場セグメンテーション

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当社のAzoxystrobin Market(アゾキシストロビン市場)調査では、市場を機能別に基づいて、殺菌剤、種子処理、その他に分割されています。これらのうち、予測期間においては殺菌剤セグメントが市場全体の65%を占めると予測されています。この成長は、世界的な農作物の真菌性病害の発生増加、収量確保に向けた需要の高まり、そして予防的な作物保護を支援する政府の取り組みによってもたらされたものです。 米国農務省は、ダイズさび病、コムギさび病、およびト

地域概要

Azoxystrobin Market(アゾキシストロビン市場)に関する当社の分析によると、アジア太平洋地域は予測期間において、市場全体の34%という主要なシェアを占め、かつ9.8%という最速の成長率を記録すると見込まれています。これは、インド、中国、および韓国における米や穀物の生産拡大が背景にあるためです。 経済協力開発機構（OECD）および国連食糧農業機関（FAO）による『農業アウトルック2024ー2033』によれば、アジア地域は今後も世界最大の米生産地域であり続け、中でもインドと中国が世界の米生産を牽引していくと予測されています。こうした状況が、いもち病、紋枯病、さび病、葉枯病、およびうどんこ病といった病害への対策としてのアゾキシストロビンの需要を押し上げています。 同様に、日本市場も2026ー2035年の間に急速な拡大が見込まれています。その要因としては、堅調な米作の継続、真菌性病害の発生を助長しやすい日本の高湿度な気候条件、そして先進的な農業技術の導入が進んでいる点が挙げられます。さらに、農業従事者の高齢化に伴い、アゾキシストロビンを含む効率的な作物保護ソリューションへのニーズが高まっていることも、市場の成長を後押ししています。

Azoxystrobin Market(アゾキシストロビン市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のAzoxystrobin Market(アゾキシストロビン市場)における主要企業は以下の通りです: • Syngenta AG • BASF SE • Bayer AG • Corteva Agriscience • Dow AgroSciences さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Sumitomo Chemical Co., Ltd. • Nihon Nohyaku Co., Ltd. • Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. • Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. • OAT Agrio Co., Ltd.

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