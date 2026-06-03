¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú6/23³«ºÅ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÛËÉÇú¥¨¥ê¥¢¤ÎÅÀ¸¡¶ÈÌ³¤Ç¡¢°ÂÁ´¤È¾Ê¿Í²½¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿Ê¤áÊý
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351141/images/bodyimage1¡Û
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ËÉÇú¤Îµ¬³Ê²òÀâ¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ÂÌ³¤Ç¸ú²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤ÂÇ¤Á¼ê¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£±ó³Ö»Ù±ç¤È¼«Æ°ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ç¡¢½ä²ó¡¦Î©²ñ¤¤¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯6·î23Æü(²Ð)¡¡14:00～14:45
³«ºÅ·Á¼°¡§Webinar·Á¼°¡ÊZoomÍøÍÑ¡Ë
ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¢£¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ
ËÉÇú¥¨¥ê¥¢¤ÎDX¤Ï¡¢µ¡´ïÁªÄê¤À¤±¤Ç¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢±ó³Ö»Ù±ç¤ä¼«Æ°ÆÉ¤ß¼è¤ê¤ò³èÍÑ¤·¡¢ ½ä²ó¡¦Î©²ñ¤¤¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¿Ê¤áÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡Û
¡¦ËÉÇú¥¨¥ê¥¢¤ÎÅÀ¸¡¤¬¡¢»æ¡¦ÌÜ»ë¡¦Î©²ñ¤¤Ãæ¿´¤ÇÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤Êý
¡¦ÀßÈ÷ÊÝÁ´¡Êµ¡³£¡¿ÅÅµ¤¡¿·×Áõ¡Ë¡¢¹©Ì³¡¢À¸»ºµ»½Ñ¡¢¹©¾ìDX¿ä¿Ê¤ÎÊý
¡¦°ÂÁ´±ÒÀ¸¡¦EHS¡¦ÊÝ°Â¡Ê»ý¹þµ¬Äø¡¿ºî¶Èµö²Ä¡¿´Æºº¡Ë¤ÎÃ´Åö¼Ô
¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÄÌ¿®¡¿Ã¼Ëö´ÉÍý¡¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë¤ÎÃ´Åö¼Ô
¢£¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://zoom.us/webinar/register/WN_IzcjRcBtReWDVhB7IDJFkg#/registration
¢£¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://dx.nsw.co.jp/information/seminar/12391/
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
NSW³ô¼°²ñ¼Ò
¥µー¥Ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô
±Ä¶ÈÅý³çÉô
TEL¡§03-3770-0096
E-mail¡§ml-dx@ml.nsw.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§NSW³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ËÉÇú¤Îµ¬³Ê²òÀâ¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ÂÌ³¤Ç¸ú²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤ÂÇ¤Á¼ê¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£±ó³Ö»Ù±ç¤È¼«Æ°ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ç¡¢½ä²ó¡¦Î©²ñ¤¤¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯6·î23Æü(²Ð)¡¡14:00～14:45
³«ºÅ·Á¼°¡§Webinar·Á¼°¡ÊZoomÍøÍÑ¡Ë
ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¢£¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ
ËÉÇú¥¨¥ê¥¢¤ÎDX¤Ï¡¢µ¡´ïÁªÄê¤À¤±¤Ç¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢±ó³Ö»Ù±ç¤ä¼«Æ°ÆÉ¤ß¼è¤ê¤ò³èÍÑ¤·¡¢ ½ä²ó¡¦Î©²ñ¤¤¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¿Ê¤áÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡Û
¡¦ËÉÇú¥¨¥ê¥¢¤ÎÅÀ¸¡¤¬¡¢»æ¡¦ÌÜ»ë¡¦Î©²ñ¤¤Ãæ¿´¤ÇÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤Êý
¡¦ÀßÈ÷ÊÝÁ´¡Êµ¡³£¡¿ÅÅµ¤¡¿·×Áõ¡Ë¡¢¹©Ì³¡¢À¸»ºµ»½Ñ¡¢¹©¾ìDX¿ä¿Ê¤ÎÊý
¡¦°ÂÁ´±ÒÀ¸¡¦EHS¡¦ÊÝ°Â¡Ê»ý¹þµ¬Äø¡¿ºî¶Èµö²Ä¡¿´Æºº¡Ë¤ÎÃ´Åö¼Ô
¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÄÌ¿®¡¿Ã¼Ëö´ÉÍý¡¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë¤ÎÃ´Åö¼Ô
¢£¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://zoom.us/webinar/register/WN_IzcjRcBtReWDVhB7IDJFkg#/registration
¢£¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://dx.nsw.co.jp/information/seminar/12391/
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
NSW³ô¼°²ñ¼Ò
¥µー¥Ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô
±Ä¶ÈÅý³çÉô
TEL¡§03-3770-0096
E-mail¡§ml-dx@ml.nsw.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§NSW³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø