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Hospitality Marketing Limited¤Ï¡¢¶ÚÆùÎÌ¤È´ØÏ¢»ØÉ¸¤ò°ì³ç¤Ç»»½Ð¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥Äー¥ë¡Ø¶ÚÆùÎÌ·×»»¥Äー¥ë¡ÚÃËÀ¡¦½÷À¤ÎÊ¿¶ÑÈæ³Ó¡Û( https://www.edsnv.com/tools/kinniku-ryou-keisan/ )¡Ù¤ò¡¢Æü¾ï¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤ÄÌµÎÁ¥Äー¥ë½¸¡Ø¥á¥É¥Î¥¢ÌµÎÁ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Äー¥ë( https://www.edsnv.com/tools/ )¡Ù¤Ë¤Æ2026Ç¯6·î2Æü¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
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