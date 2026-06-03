¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È¶È³¦Ä´ºº¡§È¯Å¸¸«ÄÌ¤·¡Ü¥·¥§¥¢¡ÜÆ°¸þÊ¬ÀÏ
2026Ç¯6·î¡¢LP Information³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡ÖÀ¤³¦¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È»Ô¾ìÀ®Ä¹Í½Â¬¥ì¥Ýー¥È¡Ê2026-2032Ç¯¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£ËÜ¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Çー¥¿½¸·×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¿¼¤¤Æ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¡¢¶¥¹ç´ë¶È¥Þ¥Ã¥×¡¢¼ý±×¥·¥§¥¢¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢¶È³¦¤ÎM&A³èÆ°¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´µå¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎ¹½Â¤¤È¼çÍ×¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´µå¥êー¥Àー´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥óÀïÎ¬¡¢µ»½ÑÎÏ¡¢»Ô¾ì»²ÆþÀïÎ¬¡¢¶¥Áè¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢ÃÏÍýÅªÊ¬ÉÛ¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÆÈ¼«¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÈÀïÎ¬Åªº¹°Û¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹µ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢¼çÍ×´ë¶ÈÊÌ¡¢¼çÍ×ÃÏ°è¡¦¹ñÊÌ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊñ³çÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§Positive Photoresists¡¢ Negative Photoresists
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§Semiconductor Photoresists¡¢ LCD Photoresists¡¢ PCB Photoresists
¼ç¤Ê»²²Ã¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡§TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. (TOK)¡¢ JSR¡¢ Shin-Etsu Chemical¡¢ Qnity¡¢ Fujifilm¡¢ Sumitomo Chemical¡¢ Dongjin Semichem¡¢ Merck KGaA (AZ)¡¢ Allresist GmbH¡¢ Futurrex¡¢ KemLabTM Inc¡¢ YCCHEM Co., Ltd¡¢ SK Materials Performance (SKMP)¡¢ Everlight Chemical¡¢ Red Avenue¡¢ Crystal Clear Electronic Material¡¢ Xuzhou B & C Chemical¡¢ Xiamen Hengkun New Material Technology¡¢ Jiangsu Aisen Semiconductor Material¡¢ Zhuhai Cornerstone Technologies¡¢ Shanghai Sinyang Semiconductor Materials¡¢ ShenZhen RongDa Photosensitive Science & Technology¡¢ SINEVA¡¢ Guoke Tianji¡¢ Jiangsu Nata Opto-electronic Material¡¢ PhiChem¡¢ NIPPON STEEL Chemical & Material¡¢ Jiangsu Yoke Technology¡¢ DNP Fine Chemicals¡¢ Chimei¡¢ Daxin Materials¡¢ Jiangsu Kuangshun¡¢ Eternal Material Technology¡¢ Samsung SDI¡¢ Taiyo Ink MFG¡¢ Asahi Kasei¡¢ Eternal Materials¡¢ Resonac¡¢ Chang Chun Group¡¢ Kolon Industries¡¢ Mitsubishi Paper Mills Limited¡¢ SAN-EI KAGAKU¡¢ Huntsman¡¢ Onstatic Technology¡¢ Hunan Initial New Materials¡¢ Hangzhou First Applied Material¡¢ Hubei Dinglong Holding¡¢ Lam Research¡¢ Tianjin Jiuri New Material¡¢ Zeon Corporation
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Ë¤â»Ô¾ì¤òÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤ë¡§¥¢¥á¥ê¥«½£¡ÊÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¡¢APAC¡ÊÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¡¢²¤½£¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥í¥·¥¢¡Ë¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ê¥¨¥¸¥×¥È¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥È¥ë¥³¡¢GCC½ô¹ñ¡Ë
ËÜÊó¹ð½ñ¤Î¼ç¤Ê·ëÏÀ¡§
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤Î¡ÖÀ¤³¦¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2026～2032¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/593001/photoresists¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤Î71.42²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï107.62²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï6.2¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351241/images/bodyimage1¡Û
¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È¥ì¥Ýー¥È²ò¼á¥¬¥¤¥É¡§
°ì¡¢ ¸¦µæ´ðÈ×¤ÈÊýË¡ (Âè1¾Ï)
ËÜ¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È¥ì¥Ýー¥È¤ÎÊ¬ÀÏÈÏ°Ï¡Ê2021～2032Ç¯¡Ë¡¢¸¦µæÌÜÅª¡¢¥Çー¥¿¥½ー¥¹¡¢ÊýË¡ÏÀ¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¤Ê²¾Äê¤òÌÀ³Î¤ËÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¤Î¸¢°ÒÀ¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÜ¾Ï¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥Ýー¥È¤ÎÉÊ¼Á¤È¿®ÍêÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹µ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢¼çÍ×´ë¶ÈÊÌ¡¢¼çÍ×ÃÏ°è¡¦¹ñÊÌ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊñ³çÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§Positive Photoresists¡¢ Negative Photoresists
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§Semiconductor Photoresists¡¢ LCD Photoresists¡¢ PCB Photoresists
¼ç¤Ê»²²Ã¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡§TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. (TOK)¡¢ JSR¡¢ Shin-Etsu Chemical¡¢ Qnity¡¢ Fujifilm¡¢ Sumitomo Chemical¡¢ Dongjin Semichem¡¢ Merck KGaA (AZ)¡¢ Allresist GmbH¡¢ Futurrex¡¢ KemLabTM Inc¡¢ YCCHEM Co., Ltd¡¢ SK Materials Performance (SKMP)¡¢ Everlight Chemical¡¢ Red Avenue¡¢ Crystal Clear Electronic Material¡¢ Xuzhou B & C Chemical¡¢ Xiamen Hengkun New Material Technology¡¢ Jiangsu Aisen Semiconductor Material¡¢ Zhuhai Cornerstone Technologies¡¢ Shanghai Sinyang Semiconductor Materials¡¢ ShenZhen RongDa Photosensitive Science & Technology¡¢ SINEVA¡¢ Guoke Tianji¡¢ Jiangsu Nata Opto-electronic Material¡¢ PhiChem¡¢ NIPPON STEEL Chemical & Material¡¢ Jiangsu Yoke Technology¡¢ DNP Fine Chemicals¡¢ Chimei¡¢ Daxin Materials¡¢ Jiangsu Kuangshun¡¢ Eternal Material Technology¡¢ Samsung SDI¡¢ Taiyo Ink MFG¡¢ Asahi Kasei¡¢ Eternal Materials¡¢ Resonac¡¢ Chang Chun Group¡¢ Kolon Industries¡¢ Mitsubishi Paper Mills Limited¡¢ SAN-EI KAGAKU¡¢ Huntsman¡¢ Onstatic Technology¡¢ Hunan Initial New Materials¡¢ Hangzhou First Applied Material¡¢ Hubei Dinglong Holding¡¢ Lam Research¡¢ Tianjin Jiuri New Material¡¢ Zeon Corporation
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Ë¤â»Ô¾ì¤òÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤ë¡§¥¢¥á¥ê¥«½£¡ÊÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¡¢APAC¡ÊÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¡¢²¤½£¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥í¥·¥¢¡Ë¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ê¥¨¥¸¥×¥È¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥È¥ë¥³¡¢GCC½ô¹ñ¡Ë
ËÜÊó¹ð½ñ¤Î¼ç¤Ê·ëÏÀ¡§
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤Î¡ÖÀ¤³¦¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2026～2032¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/593001/photoresists¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤Î71.42²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï107.62²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï6.2¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351241/images/bodyimage1¡Û
¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È¥ì¥Ýー¥È²ò¼á¥¬¥¤¥É¡§
°ì¡¢ ¸¦µæ´ðÈ×¤ÈÊýË¡ (Âè1¾Ï)
ËÜ¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È¥ì¥Ýー¥È¤ÎÊ¬ÀÏÈÏ°Ï¡Ê2021～2032Ç¯¡Ë¡¢¸¦µæÌÜÅª¡¢¥Çー¥¿¥½ー¥¹¡¢ÊýË¡ÏÀ¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¤Ê²¾Äê¤òÌÀ³Î¤ËÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¤Î¸¢°ÒÀ¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÜ¾Ï¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥Ýー¥È¤ÎÉÊ¼Á¤È¿®ÍêÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£