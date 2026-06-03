「FCバルセロナ優勝記念！おうち観戦グレードアップキャンペーン第二弾」開催決定！
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、FCバルセロナのリーグ優勝を記念し「おうち観戦グレードアップキャンペーン」の第二弾の開催を決定しました！
キャンペーン概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351267/images/bodyimage1】
人気のPhilipsサウンドバー３機種を無料で最大６名様にプレゼント。
【対象商品】
■TAB5309
ワイヤレスサブウーファーを備えた2.1chのサウンドバー。
個人用にピッタリ！いつものテレビの音をよりグレードアップ！
スリムで設置しやすいのもおすすめポイント。
定価：45,800円
■TAB8510
リビングに迫力の5.1chサウンド。
映画もライブも楽しめる、初めてのサウンドバーにピッタリな一台。
定価：69,800円
■TAB8750
サウンドバー、サブウーファー、リアスピーカーによる7.1.2chの没入感！
映画館並みの大迫力でお家がホームシアターに！
定価：79,800円
【参加方法】
３種類の中から「欲しいサウンドバー」を選んで抽選に応募
?PHILIPSフィリップスサウンド＆ビジョンJapanのInstagramをフォロー
https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/
?フィリップスサウンド＆ビジョンJapanのLINE登録
https://lin.ee/orTiuKJ
?SINSANKAI公式通販サイトへの会員登録
https://www.50th.jp/account
?アンケートに回答
????すべて完了で抽選参加となります
さらに！
以前SINSANKAIの商品をご購入いただいたことがある方は、
【Wチャンス対象】
通常抽選の後、もう一度抽選へご参加いただけます。
【日程】
抽選日：2026/6/4（木）12:00 ~ 6/8 （月）11:59
Wチャンス抽選：2026/6/8（月） 12:00 ~ 6/11（木） 11:59
【注意事項】
※抽選日までにフォロー解除・LINEブロックされた場合は対象外になりますのでご注意ください。
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/
Instagram：https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/
LINE：https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351267/images/bodyimage2】
配信元企業：鑫三海株式会社
キャンペーン概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351267/images/bodyimage1】
人気のPhilipsサウンドバー３機種を無料で最大６名様にプレゼント。
【対象商品】
■TAB5309
ワイヤレスサブウーファーを備えた2.1chのサウンドバー。
個人用にピッタリ！いつものテレビの音をよりグレードアップ！
スリムで設置しやすいのもおすすめポイント。
定価：45,800円
■TAB8510
リビングに迫力の5.1chサウンド。
映画もライブも楽しめる、初めてのサウンドバーにピッタリな一台。
定価：69,800円
■TAB8750
サウンドバー、サブウーファー、リアスピーカーによる7.1.2chの没入感！
映画館並みの大迫力でお家がホームシアターに！
定価：79,800円
３種類の中から「欲しいサウンドバー」を選んで抽選に応募
?PHILIPSフィリップスサウンド＆ビジョンJapanのInstagramをフォロー
https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/
?フィリップスサウンド＆ビジョンJapanのLINE登録
https://lin.ee/orTiuKJ
?SINSANKAI公式通販サイトへの会員登録
https://www.50th.jp/account
?アンケートに回答
????すべて完了で抽選参加となります
さらに！
以前SINSANKAIの商品をご購入いただいたことがある方は、
【Wチャンス対象】
通常抽選の後、もう一度抽選へご参加いただけます。
【日程】
抽選日：2026/6/4（木）12:00 ~ 6/8 （月）11:59
Wチャンス抽選：2026/6/8（月） 12:00 ~ 6/11（木） 11:59
【注意事項】
※抽選日までにフォロー解除・LINEブロックされた場合は対象外になりますのでご注意ください。
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/
Instagram：https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/
LINE：https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351267/images/bodyimage2】
配信元企業：鑫三海株式会社
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