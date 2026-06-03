¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ ¸µ¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÆüËÜ²¦¼Ô¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¦ÂçÅì¸¤¬¼¨¤¹¡È¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤ÎÂ¸ºß´¶
¶áÇ¯¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è³¦¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÆùÂÎ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬ºÆ¤Ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñºÝÇÉ¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¦ÁÒÅÄÊÝ¾¼¤È¹á¹Á±Ç²è³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥µ¥â¡¦¥Ï¥ó¤ÎºÆ¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡ØÌ´Êª¸ì¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢CG¤ä¥ï¥¤¥äー¤À¤±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸µ¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÆüËÜ²¦¼Ô¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¦ÂçÅì¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351133/images/bodyimage1¡Û
¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¦ÂçÅì¸¤Ï¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë½ÅÎÌ´¶¤äÇ÷ÎÏ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó¾§¡£¥¹¥Ôー¥É¤À¤±¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¸ú¤«¤»¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤òÄÉµá¤·¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¦ÂçÅì¸¤Ï¡¢ÁÒÅÄÊÝ¾¼¼ç±é±Ç²è¡ØÌ´Êª¸ì¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¡£À¤³¦Åª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351133/images/bodyimage2¡Û
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¦ÂçÅì¸¤¬´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡Ù¤Ï¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥êÅç¤Ç¤Î¾å±Ç¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è³¦¤Ç¤Ïº£¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Î³èÌö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤òÌÏº÷¤¹¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÆüËÜ²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÉð´ï¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¦ÂçÅì¸¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¡Ö¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351133/images/bodyimage3¡Û
¢£¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×º£¸å¤Î¾å±ÇÅùÍ½Äê
´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¡¡ÂçÅì¸¡¡½à¼ç±é¡¡ÆÁ´Ý¿·ºî
DVD¡¡¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥åー¥¹¡¢£Á£í£á£ú£ï£î¡¢¥ä¥Õー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢µª°Ë¹ñ²°½ñÅ¹Åù¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª£¶·î17ÆüÈÎÇä¡£
¥æー¥Í¥¯¥¹¥ÈÇÛ¿®·èÄê¡¡2026Ç¯£··î¾å½ÜÍ½Äê
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥Ð¥êÅç¾å±Ç·èÄê¡¡·Ý½Ñº×¡¡¶µ°éµ¡´Ø
¥Ù¥È¥Ê¥à¾å±Ç·èÄê¡¡2026Ç¯£¸·îÍ½Äê
¡Ö～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351133/images/bodyimage4¡Û
±ÑÍºÀ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¡ÂçÅì¸
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
Facebook¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¦ÂçÅì¸
https://www.facebook.com/pag.going.wing
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351133/images/bodyimage5¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§PAG»öÌ³¶É¡¡¥Ñ¥ïー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥°¥í¥¦
¹ñºÝÇÉ¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¦ÁÒÅÄÊÝ¾¼¤È¹á¹Á±Ç²è³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥µ¥â¡¦¥Ï¥ó¤ÎºÆ¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡ØÌ´Êª¸ì¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢CG¤ä¥ï¥¤¥äー¤À¤±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸µ¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÆüËÜ²¦¼Ô¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¦ÂçÅì¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¦ÂçÅì¸¤Ï¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë½ÅÎÌ´¶¤äÇ÷ÎÏ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó¾§¡£¥¹¥Ôー¥É¤À¤±¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¸ú¤«¤»¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤òÄÉµá¤·¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¦ÂçÅì¸¤Ï¡¢ÁÒÅÄÊÝ¾¼¼ç±é±Ç²è¡ØÌ´Êª¸ì¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¡£À¤³¦Åª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351133/images/bodyimage2¡Û
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¦ÂçÅì¸¤¬´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡Ù¤Ï¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥êÅç¤Ç¤Î¾å±Ç¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è³¦¤Ç¤Ïº£¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Î³èÌö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤òÌÏº÷¤¹¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÆüËÜ²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÉð´ï¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¦ÂçÅì¸¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¡Ö¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351133/images/bodyimage3¡Û
¢£¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×º£¸å¤Î¾å±ÇÅùÍ½Äê
´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¡¡ÂçÅì¸¡¡½à¼ç±é¡¡ÆÁ´Ý¿·ºî
DVD¡¡¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥åー¥¹¡¢£Á£í£á£ú£ï£î¡¢¥ä¥Õー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢µª°Ë¹ñ²°½ñÅ¹Åù¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª£¶·î17ÆüÈÎÇä¡£
¥æー¥Í¥¯¥¹¥ÈÇÛ¿®·èÄê¡¡2026Ç¯£··î¾å½ÜÍ½Äê
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥Ð¥êÅç¾å±Ç·èÄê¡¡·Ý½Ñº×¡¡¶µ°éµ¡´Ø
¥Ù¥È¥Ê¥à¾å±Ç·èÄê¡¡2026Ç¯£¸·îÍ½Äê
¡Ö～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351133/images/bodyimage4¡Û
±ÑÍºÀ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¡ÂçÅì¸
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
Facebook¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¦ÂçÅì¸
https://www.facebook.com/pag.going.wing
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351133/images/bodyimage5¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§PAG»öÌ³¶É¡¡¥Ñ¥ïー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥°¥í¥¦
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø