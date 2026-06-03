¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥ß¥Íー¥È²Ã¹©¥»¥¤¥ë¥¯¥í¥¹¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡ÊÆó½Å¥é¥ß¥Íー¥È²Ã¹©¥»¥¤¥ë¥¯¥í¥¹¡¢Â¿½Å¥é¥ß¥Íー¥È²Ã¹©¥»¥¤¥ë¥¯¥í¥¹¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2026Ç¯6·î3Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ß¥Íー¥È²Ã¹©¥»¥¤¥ë¥¯¥í¥¹¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ß¥Íー¥È²Ã¹©¥»¥¤¥ë¥¯¥í¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
2024Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï1²¯1000ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï1²¯4600ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï4.1¡ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥¸¥ãーÍÑ¥è¥Ã¥È»Ô¾ì¤ä¶¥µ»ÍÑ¥è¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ä³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ºöÂÐ±þ¤¬»Ô¾ì¹½Â¤¤ä¶¡µëÌÖ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
À½ÉÊ³µÍ×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ß¥Íー¥È²Ã¹©¥»¥¤¥ë¥¯¥í¥¹¤ÎÆÃÄ§¤Èµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1970Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢ÈÁ¥áー¥«ー¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤ÄÊ£¿ôÁÇºà¤òÀÑÁØ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍøÅÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹âÀÇ½ÈÁÉÛ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
PET¤äPEN¥·ー¥È¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÁ´Êý¸þ¤Ø¤Î¿½Ì¤òÄã¸º¤·¡¢Á¡°Ý¤òÄ¾ÀþÅª¤«¤ÄÏ¢Â³Åª¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤¶¯ÅÙ¤ÈÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢·ÚÎÌÀ¡¢ÂÑµ×À¡¢·Á¾õÊÝ»ýÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÈÁÉÛ¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌÈÁÁ¥¤«¤é¶¥µ»ÍÑÈÁÁ¥¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢ÄêÎÌÊ¬ÀÏ¤ÈÄêÀÊ¬ÀÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»Ô¾ì¹½Â¤¤¬¾ÜºÙ¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÇä¾å¹â¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Ê¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤ò´ð½à¤È¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢2020Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬¥Çー¥¿¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¸¥ãー³èÆ°¤Î³ÈÂç¤ä¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¹âÀÇ½ÈÁºà¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤¬À®Ä¹Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶¥Áè´Ä¶¡¢¼ûµëÆ°¸þ¡¢ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ì¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¡µëÌÖ°ÂÄê²½¤ä¹ñºÝËÇ°×À¯ºö¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¶èÊ¬¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ª¤è¤ÓÍÑÅÓÊÌ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¡¢Æó½Å¥é¥ß¥Íー¥È²Ã¹©¥»¥¤¥ë¥¯¥í¥¹¤ÈÂ¿½Å¥é¥ß¥Íー¥È²Ã¹©¥»¥¤¥ë¥¯¥í¥¹¤Î2¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æó½Å¥é¥ß¥Íー¥È¥¿¥¤¥×¤Ï·ÚÎÌÀ¤È½ÀÆðÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿½Å¥é¥ß¥Íー¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¹â¶¯ÅÙ¤È¹âÂÑµ×À¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÍÑÅÓ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÈÁÁ¥ÍÑ¤È¶¥µ»ÍÑÈÁÁ¥ÍÑ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶¥µ»ÍÑÈÁÁ¥»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤Ç¶õÎÏÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿ÈÁÉÛ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¶¥Áè´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×´ë¶È¤ÎÇä¾å¹â¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢²Á³Ê¡¢Íø±×Î¨¡¢À½ÉÊ¹½À®¡¢ÃÏ°èÅ¸³«¤Ê¤É¤¬Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Dimension-Polyant¡¢Bainbridge International¡¢VMG¡¢Contender Sailcloth¡¢Powerplast¡¢NORTH SAILS¡¢Challenge Sailcloth¡¢Doyle¡¢British Millerain¡¢Hood¡¢Aztec Tents¡¢Mazu Sailcloth¡¢Quantum Sails¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ï¹âÀÇ½ÁÇºà³«È¯¤ä·ÚÎÌ²½µ»½Ñ¡¢ÂÑµ×À¸þ¾å¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥µ»ÍÑÅÓ¤ä¹âµé¥ì¥¸¥ãーÍÑÅÓ¸þ¤±À½ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÆîÊÆ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ô¾ìÆ°¸þ¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ï¥Þ¥ê¥ó¥ì¥¸¥ãーÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤È¹âµé¥è¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¤½£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¶¥µ»¥è¥Ã¥ÈÊ¸²½¤ä¹âÀÇ½ÈÁºà¼ûÍ×¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¿Í¸ý¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÊÆ¤äÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¤â¥ì¥¸¥ãー»Ô¾ì³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¼ûÍ×Áý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ß¥Íー¥È²Ã¹©¥»¥¤¥ë¥¯¥í¥¹¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ß¥Íー¥È²Ã¹©¥»¥¤¥ë¥¯¥í¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
2024Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï1²¯1000ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï1²¯4600ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï4.1¡ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥¸¥ãーÍÑ¥è¥Ã¥È»Ô¾ì¤ä¶¥µ»ÍÑ¥è¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ä³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ºöÂÐ±þ¤¬»Ô¾ì¹½Â¤¤ä¶¡µëÌÖ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
À½ÉÊ³µÍ×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ß¥Íー¥È²Ã¹©¥»¥¤¥ë¥¯¥í¥¹¤ÎÆÃÄ§¤Èµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1970Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢ÈÁ¥áー¥«ー¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤ÄÊ£¿ôÁÇºà¤òÀÑÁØ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍøÅÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹âÀÇ½ÈÁÉÛ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
PET¤äPEN¥·ー¥È¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÁ´Êý¸þ¤Ø¤Î¿½Ì¤òÄã¸º¤·¡¢Á¡°Ý¤òÄ¾ÀþÅª¤«¤ÄÏ¢Â³Åª¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤¶¯ÅÙ¤ÈÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢·ÚÎÌÀ¡¢ÂÑµ×À¡¢·Á¾õÊÝ»ýÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÈÁÉÛ¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌÈÁÁ¥¤«¤é¶¥µ»ÍÑÈÁÁ¥¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢ÄêÎÌÊ¬ÀÏ¤ÈÄêÀÊ¬ÀÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»Ô¾ì¹½Â¤¤¬¾ÜºÙ¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÇä¾å¹â¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Ê¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤ò´ð½à¤È¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢2020Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬¥Çー¥¿¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¸¥ãー³èÆ°¤Î³ÈÂç¤ä¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¹âÀÇ½ÈÁºà¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤¬À®Ä¹Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶¥Áè´Ä¶¡¢¼ûµëÆ°¸þ¡¢ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ì¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¡µëÌÖ°ÂÄê²½¤ä¹ñºÝËÇ°×À¯ºö¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¶èÊ¬¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ª¤è¤ÓÍÑÅÓÊÌ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¡¢Æó½Å¥é¥ß¥Íー¥È²Ã¹©¥»¥¤¥ë¥¯¥í¥¹¤ÈÂ¿½Å¥é¥ß¥Íー¥È²Ã¹©¥»¥¤¥ë¥¯¥í¥¹¤Î2¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æó½Å¥é¥ß¥Íー¥È¥¿¥¤¥×¤Ï·ÚÎÌÀ¤È½ÀÆðÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿½Å¥é¥ß¥Íー¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¹â¶¯ÅÙ¤È¹âÂÑµ×À¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÍÑÅÓ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÈÁÁ¥ÍÑ¤È¶¥µ»ÍÑÈÁÁ¥ÍÑ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶¥µ»ÍÑÈÁÁ¥»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤Ç¶õÎÏÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿ÈÁÉÛ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¶¥Áè´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×´ë¶È¤ÎÇä¾å¹â¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢²Á³Ê¡¢Íø±×Î¨¡¢À½ÉÊ¹½À®¡¢ÃÏ°èÅ¸³«¤Ê¤É¤¬Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Dimension-Polyant¡¢Bainbridge International¡¢VMG¡¢Contender Sailcloth¡¢Powerplast¡¢NORTH SAILS¡¢Challenge Sailcloth¡¢Doyle¡¢British Millerain¡¢Hood¡¢Aztec Tents¡¢Mazu Sailcloth¡¢Quantum Sails¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ï¹âÀÇ½ÁÇºà³«È¯¤ä·ÚÎÌ²½µ»½Ñ¡¢ÂÑµ×À¸þ¾å¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥µ»ÍÑÅÓ¤ä¹âµé¥ì¥¸¥ãーÍÑÅÓ¸þ¤±À½ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÆîÊÆ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ô¾ìÆ°¸þ¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ï¥Þ¥ê¥ó¥ì¥¸¥ãーÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤È¹âµé¥è¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¤½£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¶¥µ»¥è¥Ã¥ÈÊ¸²½¤ä¹âÀÇ½ÈÁºà¼ûÍ×¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¿Í¸ý¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÊÆ¤äÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¤â¥ì¥¸¥ãー»Ô¾ì³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¼ûÍ×Áý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£