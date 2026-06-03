¡Ö°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¸«¤ë¡×¤³¤È¤ÇµÄÏÀ¤ÏÊÑ¤ï¤ë

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¹ñºÝ²ñµÄÌ¾¡§Proceedings of the Association of Computing Machinery Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '26)
ÏÀÊ¸Ì¾¡§Effects of Embodied Self-Distancing in Virtual Environments on Group Decision-Making
¼¹É®¼ÔÌ¾¡Ê½êÂ°µ¡´ØÌ¾¡Ë¡§»ÔÌî½ç»Ò1*¡¢°æ½Ð¾¹°23¡¢²£»³¤Ò¤È¤ß4¡¢ÞÉÌîÍµ½Ó5¡¢µÜÃÏ±ÑÀ¸6¡¢²¬ÉôÂç²ð6
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3. TIS³ô¼°²ñ¼Ò µ»½ÑËÜÉô
4. ²¬»³Íý²ÊÂç³Ø ·Ð±Ä³ØÉô
5. ¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø ¥·¥¹¥Æ¥àÍý¹©³ØÉô¡ÊÏÀÊ¸ºÎÂò»þ¤Î½êÂ°µ¡´Ø¡§¹©³Ø±¡Âç³Ø ¾ðÊó³ØÉô¡Ë
6. ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø ¥á¥Ç¥£¥¢¾ðÊó³ØÉô
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·Ç ºÜÆü»þ¡§2026Ç¯4·î13Æü
·ÇºÜURL¡§https://doi.org/10.1145/3772318.3791367
DOI¡§10.1145/3772318.3791367
ÏÀÊ¸¤Î¥Ç¥âÆ°²è¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡Ë
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