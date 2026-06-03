AND ENDLESS企画、123seasons AND ENDLESS『Anti Clockwise sprinter』が10 月 2 日(金)にプレビュー公演、2026年10月3日（土）～10月11日（日）にこくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ（東京都渋谷区代々木 2-12-10）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて6 月 3 日(水)12:00より1次先行抽選受付開始です。

https://www.confetti-web.com/@/anti https://www.andendless.com/anti/

「賭ケグルイ」「ヘブンバーンズレッド」をはじめ、数々の 2.5 次元作品で観客を魅了してきた演出家・西田大輔。 その旗揚げ劇団である AND ENDLESS が、2026 年に結成 30 周年を迎えます。 記念公演 123seasons AND ENDLESS『Anti Clockwise sprinter』に向け橋本祥平、永田聖一朗、をはじめ、ゲスト出演者として、飯窪春菜、髙橋かれん、木村光太郎が出演することが決定しました。

左から 橋本祥平／永田聖一朗／飯窪春菜／髙橋かれん／木村光太郎

123人の応援コメントが順次解禁！！

AND ENDLESS 30周年記念公演を祝して、劇団と共に歴史を歩んだ総勢123人の応援コメントが順次解禁！ちょうど公演初日の 123日前となる 6月3日より順次公開いたします。 初回は松田凌さんと中村誠治郎さんの応援コメントからスタートいたします！ ここから 10月の本番まで、劇団やメンバーと関わりのある様々な方からのメッセージをお届けいたします。

©ANDENDLESS

公演概要

タイトル：123seasons AND ENDLESS『Anti Clockwise sprinter』 公演日程： プレビュー公演 2026 年 10 月 2 日(金) 本公演 2026 年 10 月 3 日（土）～10 月 11 日（日） 劇場：こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ 作・演出：西田大輔 出演： 西田大輔、田中良子、村田洋二郎、加藤靖久、佐久間祐人、中川えりか 窪寺裕子、一内侑、平野雅史、石井寛人 （以上、AND ENDLESS） 橋本祥平、永田聖一朗、飯窪春菜、髙橋かれん、木村光太郎 ほか 【公式 HP アドレス】 https://www.andendless.com/anti/ 【X（旧 Twitter）アカウント】 https://x.com/ANDENDLESS_of

チケット情報

＜券種＞ 30 周年記念特典付き S 席：\13,500（税込） S 席：\9,800（税込） U-18 チケット：\4,800（税込） ＜プレビュー公演＞ 全席共通：\7,000（税込） ＜取り扱い＞ 販売 URL：http://confetti-web.com/@/anti 受付期間：6 月 3 日(水)12:00～6 月 21 日(日)23:59 当落発表：6 月 25 日(木) ＜チケットに関するお問合せ＞ カンフェティチケットセンター https://www.confetti-web.com/contacts ※プレビュー公演につきましては、本番と同一の条件にて実施する公開形式の舞台稽古でございます。演出上の判断により、上演を一時的に停止する場合や、一部の演出内容が本公演と異なる可能性がございますので、予めご承知おきください。 ※プレビュー公演では、機材の設置やカメラ配置の都合上、周辺のお座席へご案内する場合がございます。 ※機材による動作音や光が生じるほか、記録撮影等のためスタッフが座席付近を移動する可能性がございます。何卒ご容赦ください。 ※U-18 チケットをご利用のお客様は、入場時に年齢のわかる「公的身分証明書」のご提示をお願い申し上げます。ご提示いただけない場合、一般料金との差額をお支払いいただく可能性がございますので、予めご了承ください。 【企画】AND ENDLESS 【制作】DisGOONie／Office ENDLESS

チケットサイト「カンフェティ」

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