ジオテクノロジーズ、従業員が安心して働ける職場環境が評価され「働きがいのある会社」に認定

ジオテクノロジーズ株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：八剱 洋一郎）は、Great Place to Work® Institute Japan（以下、GPTW Japan）が運営する企業認定制度において、「働きがいのある会社」として認定されました。





※従業員へのアンケート結果から、同規模の他社と比較し相対的に強みといえる特徴





■従業員からの働きがいに関する声（GPTWアンケート回答より抜粋）・休暇制度が充実しており、取得し易い風土が醸成されているため、メリハリをつけて働く事が出来る・仕事とプライベートのバランスを大切にしてくれる文化があり、安心して働ける・柔軟な働き方（在宅・短時間勤務など）ができる・地図という社会インフラを整備・提供して社会貢献している・地図制作を通じて世の中に貢献する意欲が会社として強く感じられ、メンバーが前向きに取り組んでいる・共に研鑽し成功した時に喜び、失敗した時に励まし合える仲間がいる・新しいことにチャレンジする、もしくは、提案する機会がある・在宅勤務・オフィス勤務を問わず、快適に働ける環境が整っている■ワークライフバランス実現のための制度と実績当社は、社員一人ひとりが安心して働き、充実した毎日を送れるよう、多彩な福利厚生を整え、働きやすい環境づくりに力を入れています。＜福利厚生・勤務制度＞・年間休日123日（2026年度）・年次有給休暇25日・在宅勤務制度・フレックスタイム制・育児・介護のための短時間勤務（育児については小学校6年生修了まで取得可能）・育児・介護のための時間外労働・深夜勤務の制限（育児については小学校6年生修了まで取得可能）＜ジオテクノロジーズならではの有給休暇制度＞・ウェルカムベビーWeeks（産休・育休中の任意の10日間を有給化）・成長見逃さない休暇（高等学校就学までの入学・卒業式、授業参観、運動会、親子遠足時に取得可能）・ファミリーケア休暇（小学校就学前の子の看護・家族の介護に年8日間取得可能）・特別有給休暇（未消化分の有給休暇を積み立て、育児休業、介護休業などに充当可能）・マタニティ休暇（妊娠中の社員が通院時や体調不良時に8日間取得可能）・配偶者出産休暇（出産前後に5日間取得可能）・いつでもMy休暇（事由問わず年5日間取得可能）＜2025年度実績＞・全社月平均残業時間 法定時間外：5.5時間、所定時間外：19.9時間・有給休暇取得率 70.7％・育児休業制度取得率 男性100％、女性、100％・育児休業復帰率 100％・離職率 4.5％・勤続年数 11.1年■コーポレートストラテジー ヒューマンリソース ディレクター 藤倉 庸子より当社は、競争力の源泉は「人材」であるという考えのもと、人的資本経営を重要な経営テーマの一つとして位置づけています。社員一人ひとりが持つ多様な経験や価値観、能力を最大限に発揮できることが、企業の持続的な成長につながると考えています。人事として日々現場と向き合う中でも、社員が安心して意見を発信できること、自ら挑戦し成長を実感できること、そして互いに信頼し感謝し合える関係性が、働きがいの土台になっていると感じています。今回の認定は、社員一人ひとりの挑戦と協力、そして組織として積み重ねてきた取り組みが評価されたものと受け止めています。今後も、社員の成長と企業の成長が相互に循環する組織づくりを進め、全ての社員にとって働きがいのある会社を目指してまいります。■ 今後の取り組みについてジオテクノロジーズにとって、すべての価値の源泉は「人材」です。今回の「働きがいのある会社」の認定取得を励みに、引き続き仕事と家庭の両立支援をはじめ、多様なバックグラウンドを持つすべての社員が互いに尊重し合い、働きがいを持って成長し続けられる職場環境づくりに取り組んでまいります。■ジオテクノロジーズ株式会社 働きがい認定企業紹介ページ■ジオテクノロジーズ株式会社について当社は、1994年の創業から一貫してデジタル地図を提供しています。翌年には地図ソフト「MapFan」を発売。その後、国内初のiモード地図や、カーナビ、法人向けの地図データ、位置情報ソリューションをはじめ、高度な自動運転の実現に不可欠なAD/ADAS用地図をいち早く提供しています。また、2020年にリリースしたポイ活アプリ「トリマ」に代表されるアプリケーションのユーザーとの接点により、人の移動やその背景にある意識といった現実世界の状況「インサイト」をリアルタイムで把握することが出来るようになってきています。当社は、これらの人流をはじめとする膨大なビッグデータと、約30年間整備してきた地理空間データを掛け合わせて最先端技術を用いて分析することにより、「今この瞬間のインサイト」を提供し、より快適でサスティナブルな世界の実現という社会貢献を目指しています。本社所在地：東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス22F代表者 ：代表取締役社長 八剱 洋一郎設立 ：1994年5月1日事業内容 ：オートモーティブビジネス／エンタープライズビジネス／マーケティングビジネス／コンシューマービジネスコーポレートサイト：https://geot.jp/