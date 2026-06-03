¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Æð¼Á¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÊñÁõ»Ô¾ì¤Ï2031Ç¯¤Ë2,812²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ø¡ÊMarketsandMarketsÍ½Â¬¡Ë
MarketsandMarkets¤ÏÆð¼Á¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÊñÁõ»Ô¾ì¤òÊ¬ÀÏ¡¦Í½Â¬¤·¤¿»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¡ÖÆð¼Á¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÊñÁõ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢Æ°¸þ¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Í½Â¬ - Flexible Plastic Packaging Market - Global Forecast to 2031¡×¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±»Ô¾ì¤¬2026Ç¯¤Ë2,264²¯5,000ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë4.4%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï2,812²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í½Â¬·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MarketsandMarkets¡Ê¥Þー¥±¥Ã¥Ä¥¢¥ó¥É¥Þー¥±¥Ã¥Ä¡Ë¡ÖÆð¼Á¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÊñÁõ»Ô¾ì - ÊñÁõ¥¿¥¤¥×¡Ê¥Ñ¥¦¥Á¡¢¥íー¥ë¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢ÂÞ·¿¡Ë¡¢ÁÇºà¡Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¡Ë¡¢ÍÑÅÓ¡Ê¿©ÉÊ¡¢°ûÎÁ¡¢°åÌôÉÊ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡Ë¡¢°õºþµ»½Ñ¡¢ÃÏ°èÊÌ - 2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìÍ½Â¬ - Flexible Plastic Packaging Market by Packaging Type (Pouches, Rollstock, Bags), Material (Plastic, Aluminum Foil), Application (Food, Beverages, Pharmaceuticals & Healthcare), Printing Technology, and Region - Global Forecast To 2031¡×¤ÏÆð¼Á¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÊñÁõ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤òÄ´ºº¤·¡¢¼çÍ×¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¡¦Í½Â¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ººÂÐ¾Ý¥»¥°¥á¥ó¥È
ÁÇºà
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯
¡ü ¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¡ÊPP¡Ë
¡ü ¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¡ÊPE¡Ë
¡ü ¥Ý¥ê±ö²½¥Ó¥Ë¥ë
¡ü ¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¥Æ¥ì¥Õ¥¿¥ìー¥È¡ÊPET¡Ë
¡ü ¥¨¥Á¥ì¥ó¿Ý»À¥Ó¥Ë¥ë¡ÊEVA¡Ë
¡ü ¥Ý¥ê¥¢¥ß¥É
¡ü ¥Ý¥ê¥¹¥Á¥ì¥ó¡ÊPS¡Ë
¡ü ¥Ð¥¤¥ª¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯
¥¢¥ë¥ßÇó
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁÇºà
Æð¼Á¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÊñÁõ¤Î¼ïÎà
¥Ñ¥¦¥Á
¡ü ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¥¦¥Á
¡ü ¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥¦¥Á
¥íー¥ë¥¹¥È¥Ã¥¯
ÂÞ
¥Õ¥£¥ë¥à¡õ¥é¥Ã¥×
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊñÁõ
°õºþµ»½Ñ
¡ü ¥Õ¥ì¥¥½°õºþ
¡ü ¥°¥é¥Ó¥¢°õºþ
¡ü ¥Ç¥¸¥¿¥ë°õºþ
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¤Î°õºþµ»½Ñ
ÍÑÅÓ
¿©ÉÊ
¡ü ¥¹¥Ê¥Ã¥¯
¡ü ÎäÅà¿©ÉÊ
¡ü ²ÌÊª¡õÌîºÚ
¡ü ÆýÀ½ÉÊ
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ½ÉÊ
°ûÎÁ
°åÌôÉÊ¡õ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¡õ¥³¥¹¥á
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍÑÅÓ
ÃÏ°èÊÌ
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è
¡ü Ãæ¹ñ
¡ü ÆüËÜ
¡ü ¥¤¥ó¥É
¡ü ´Ú¹ñ
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è
ËÌÊÆ
¡ü ÊÆ¹ñ
¡ü ¥«¥Ê¥À
¡ü ¥á¥¥·¥³
²¤½£
¡ü ¥É¥¤¥Ä
¡ü ±Ñ¹ñ
¡ü ¥Õ¥é¥ó¥¹
¡ü ¥¤¥¿¥ê¥¢
¡ü ¥¹¥Ú¥¤¥ó
¡ü ¥í¥·¥¢
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¤Î²¤½£
ÆîÊÆ
¡ü ¥Ö¥é¥¸¥ë
¡ü ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆîÊÆ
ÃæÅì¡õ¥¢¥Õ¥ê¥«
¡ü GCC½ô¹ñ
¡ü ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢
¡ü ¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë
¡ü Æî¥¢¥Õ¥ê¥«
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃæÅì¡õ¥¢¥Õ¥ê¥«
Ä´ººÂÐ¾Ý´ë¶È
¡ü Amcor plc (¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢)
¡ü Constantia Flexibles (¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢)
¡ü Huhtamaki Oyj (¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É)
¡ü Mondi (±Ñ¹ñ)
¡ü Sealed Air (ÊÆ¹ñ)
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351218/images/bodyimage1¡Û
¥ì¥Ýー¥È³µÍ×
Æð¼Á¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÊñÁõ»Ô¾ì - ÊñÁõ¥¿¥¤¥×¡Ê¥Ñ¥¦¥Á¡¢¥íー¥ë¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢ÂÞ·¿¡Ë¡¢ÁÇºà¡Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¡Ë¡¢ÍÑÅÓ¡Ê¿©ÉÊ¡¢°ûÎÁ¡¢°åÌôÉÊ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡Ë¡¢°õºþµ»½Ñ¡¢ÃÏ°èÊÌ - 2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìÍ½Â¬
Flexible Plastic Packaging Market by Packaging Type (Pouches, Rollstock, Bags), Material (Plastic, Aluminum Foil), Application (Food, Beverages, Pharmaceuticals & Healthcare), Printing Technology, and Region - Global Forecast To 2031
½ÐÈÇ¡§MarketsandMarkets
½ÐÈÇÇ¯·î¡§2026Ç¯05·î
https://semabiz.co.jp/mnmpk2147/
¤ªÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒSEMABIZ¡Ê¥»¥Þ¥Ó¥º¡Ë
MarketsandMarketsÀµµ¬ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¡§Ìä¹ç¤»¡¦¹ØÆþÂÐ±þÁë¸ý
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
¥»¥Þ¥Ó¥º¤ÏÆüËÜ¤ÎÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¥ì¥Ýー¥È¤ª¤è¤ÓÇ¯´Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤ä¸«ÀÑ¤ê¤Ê¤É¤Î¤ªÌä¹ç¤»¡¦¤´°ÍÍê¤ò¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
MarketsandMarkets½ÐÈÇ¥ì¥Ýー¥È°ìÍ÷
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
Ç¯´Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ØKnowledgeStore¡Ù
https://semabiz.co.jp/subscription/knowledgestore/
213-0012 ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹âÄÅ¶èºä¸Í3-2-1¡¡KSPÀ¾ 2³¬
TEL¡§044-872-8755
E¥áー¥ë¡§inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ª¿½¤·¹þ¤ß
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒSEMABIZ
MarketsandMarkets¡Ê¥Þー¥±¥Ã¥Ä¥¢¥ó¥É¥Þー¥±¥Ã¥Ä¡Ë¡ÖÆð¼Á¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÊñÁõ»Ô¾ì - ÊñÁõ¥¿¥¤¥×¡Ê¥Ñ¥¦¥Á¡¢¥íー¥ë¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢ÂÞ·¿¡Ë¡¢ÁÇºà¡Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¡Ë¡¢ÍÑÅÓ¡Ê¿©ÉÊ¡¢°ûÎÁ¡¢°åÌôÉÊ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡Ë¡¢°õºþµ»½Ñ¡¢ÃÏ°èÊÌ - 2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìÍ½Â¬ - Flexible Plastic Packaging Market by Packaging Type (Pouches, Rollstock, Bags), Material (Plastic, Aluminum Foil), Application (Food, Beverages, Pharmaceuticals & Healthcare), Printing Technology, and Region - Global Forecast To 2031¡×¤ÏÆð¼Á¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÊñÁõ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤òÄ´ºº¤·¡¢¼çÍ×¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¡¦Í½Â¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ººÂÐ¾Ý¥»¥°¥á¥ó¥È
ÁÇºà
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯
¡ü ¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¡ÊPP¡Ë
¡ü ¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¡ÊPE¡Ë
¡ü ¥Ý¥ê±ö²½¥Ó¥Ë¥ë
¡ü ¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¥Æ¥ì¥Õ¥¿¥ìー¥È¡ÊPET¡Ë
¡ü ¥¨¥Á¥ì¥ó¿Ý»À¥Ó¥Ë¥ë¡ÊEVA¡Ë
¡ü ¥Ý¥ê¥¢¥ß¥É
¡ü ¥Ý¥ê¥¹¥Á¥ì¥ó¡ÊPS¡Ë
¡ü ¥Ð¥¤¥ª¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯
¥¢¥ë¥ßÇó
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁÇºà
Æð¼Á¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÊñÁõ¤Î¼ïÎà
¥Ñ¥¦¥Á
¡ü ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¥¦¥Á
¡ü ¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥¦¥Á
¥íー¥ë¥¹¥È¥Ã¥¯
ÂÞ
¥Õ¥£¥ë¥à¡õ¥é¥Ã¥×
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊñÁõ
°õºþµ»½Ñ
¡ü ¥Õ¥ì¥¥½°õºþ
¡ü ¥°¥é¥Ó¥¢°õºþ
¡ü ¥Ç¥¸¥¿¥ë°õºþ
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¤Î°õºþµ»½Ñ
ÍÑÅÓ
¿©ÉÊ
¡ü ¥¹¥Ê¥Ã¥¯
¡ü ÎäÅà¿©ÉÊ
¡ü ²ÌÊª¡õÌîºÚ
¡ü ÆýÀ½ÉÊ
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ½ÉÊ
°ûÎÁ
°åÌôÉÊ¡õ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¡õ¥³¥¹¥á
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍÑÅÓ
ÃÏ°èÊÌ
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è
¡ü Ãæ¹ñ
¡ü ÆüËÜ
¡ü ¥¤¥ó¥É
¡ü ´Ú¹ñ
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è
ËÌÊÆ
¡ü ÊÆ¹ñ
¡ü ¥«¥Ê¥À
¡ü ¥á¥¥·¥³
²¤½£
¡ü ¥É¥¤¥Ä
¡ü ±Ñ¹ñ
¡ü ¥Õ¥é¥ó¥¹
¡ü ¥¤¥¿¥ê¥¢
¡ü ¥¹¥Ú¥¤¥ó
¡ü ¥í¥·¥¢
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¤Î²¤½£
ÆîÊÆ
¡ü ¥Ö¥é¥¸¥ë
¡ü ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆîÊÆ
ÃæÅì¡õ¥¢¥Õ¥ê¥«
¡ü GCC½ô¹ñ
¡ü ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢
¡ü ¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë
¡ü Æî¥¢¥Õ¥ê¥«
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃæÅì¡õ¥¢¥Õ¥ê¥«
Ä´ººÂÐ¾Ý´ë¶È
¡ü Amcor plc (¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢)
¡ü Constantia Flexibles (¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢)
¡ü Huhtamaki Oyj (¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É)
¡ü Mondi (±Ñ¹ñ)
¡ü Sealed Air (ÊÆ¹ñ)
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/351218/images/bodyimage1¡Û
¥ì¥Ýー¥È³µÍ×
Æð¼Á¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÊñÁõ»Ô¾ì - ÊñÁõ¥¿¥¤¥×¡Ê¥Ñ¥¦¥Á¡¢¥íー¥ë¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢ÂÞ·¿¡Ë¡¢ÁÇºà¡Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¡Ë¡¢ÍÑÅÓ¡Ê¿©ÉÊ¡¢°ûÎÁ¡¢°åÌôÉÊ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡Ë¡¢°õºþµ»½Ñ¡¢ÃÏ°èÊÌ - 2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìÍ½Â¬
Flexible Plastic Packaging Market by Packaging Type (Pouches, Rollstock, Bags), Material (Plastic, Aluminum Foil), Application (Food, Beverages, Pharmaceuticals & Healthcare), Printing Technology, and Region - Global Forecast To 2031
½ÐÈÇ¡§MarketsandMarkets
½ÐÈÇÇ¯·î¡§2026Ç¯05·î
https://semabiz.co.jp/mnmpk2147/
¤ªÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒSEMABIZ¡Ê¥»¥Þ¥Ó¥º¡Ë
MarketsandMarketsÀµµ¬ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¡§Ìä¹ç¤»¡¦¹ØÆþÂÐ±þÁë¸ý
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
¥»¥Þ¥Ó¥º¤ÏÆüËÜ¤ÎÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¥ì¥Ýー¥È¤ª¤è¤ÓÇ¯´Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤ä¸«ÀÑ¤ê¤Ê¤É¤Î¤ªÌä¹ç¤»¡¦¤´°ÍÍê¤ò¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
MarketsandMarkets½ÐÈÇ¥ì¥Ýー¥È°ìÍ÷
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
Ç¯´Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ØKnowledgeStore¡Ù
https://semabiz.co.jp/subscription/knowledgestore/
213-0012 ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹âÄÅ¶èºä¸Í3-2-1¡¡KSPÀ¾ 2³¬
TEL¡§044-872-8755
E¥áー¥ë¡§inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ª¿½¤·¹þ¤ß
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒSEMABIZ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø