ROY³ô¼°²ñ¼Ò ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤ËJK¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÀÄÌÚ·Ä°ìÏº»á¤¬½¢Ç¤¡¡·úÃÛ¥µー¥Ó¥¹ÂÎÀ©¤ò¶¯²½
ROY³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹âÄÅ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀÐÎµ¼¡)¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓJK¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÄÌÚ·Ä°ìÏº»á¤¬¡¢Åö¼Ò¤ÎÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ROY³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢½»Âð¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¢·úÊª½¤Á¶¡¢±«Ï³¤ê½¤Íý¡¢²°º¬¡¦³°ÊÉ¹©»ö¤Ê¤É¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢½»Âð¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÏ·µà²½¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ÎÁý²Ã¡¢¶õ¤²ÈÌäÂê¡¢¿¦¿ÍÉÔÂ¡¢»ñºà²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ê¤É¡¢½»Âð¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä·úÃÛ¶È³¦¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤¬Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢ROY³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹çÂÐ±þÎÏ¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢½»Âð·úºàÎ®ÄÌ¡¦·úÃÛÎÎ°è¤Ë¿¼¤¤ÃÎ¸«¤ò»ý¤ÄÀÄÌÚ·Ä°ìÏº»á¤òÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Ë·Þ¤¨¡¢·úÃÛ»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÊÌ¸ÜÌä½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê
ÀÄÌÚ·Ä°ìÏº»á¤Ï¡¢JK¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±Ä¶È¡¢³¤³°Ãóºß¡¢·úºà¤ÎÄ¾ÀÜÍ¢Æþ¡¢À½Â¤²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä²þÁ±¡¢M&A¸å¤ÎÈÎÇä²ñ¼ÒºÆ·ú¤Ê¤É¡¢½»Âð·úºà¡¦·úÃÛ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ç¤Î¸½ÃÏË¡¿ÍÀßÎ©¤ä·úºàÄ´Ã£¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢ÊªÎ®ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î·úºàÎ®ÄÌ¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ROY³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿½»Âð¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶ÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»Ü¹©ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤ä·úºàÄ´Ã£ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¢¸½¾ì´ÉÍýÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤ò½ÅÍ×¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢½»Âð·úºà¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤ÄÀÄÌÚ»á¤òÆÃÊÌ¸ÜÌä¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·úÃÛ¥µー¥Ó¥¹Á´ÂÎ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤È»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÎ°è
ROY³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÀÄÌÚ»á¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢°Ê²¼¤ÎÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë·úÃÛ¥µー¥Ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦½»Âð¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦½¤Á¶¹©»ö¤Ë¤ª¤±¤ëÀìÌçÀ¸þ¾å
¡¦²°º¬¡¦³°ÊÉ¡¦±«Ï³¤ê¤Ê¤É·úÊª¿ÇÃÇÂÎÀ©¤Î¶¯²½
¡¦·úºàÄ´Ã£¥ëー¥È¤Î³È½¼
¡¦»Ü¹©ÉÊ¼Á¤ª¤è¤Ó¸½¾ì´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½
¡¦½»Âð¶È³¦¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿·¥µー¥Ó¥¹³«È¯
¡¦¤ªµÒÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ë·úÃÛ¥µー¥Ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ
¶áÇ¯¤Ï¡¢·úºà²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ä¶¡µëÉÔ°Â¤Ê¤É¤â·úÃÛ¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ROY³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÀÄÌÚ»á¤Î»ý¤Ä·úºàÎ®ÄÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤äÄ´Ã£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·úºàÄ´Ã£¤Î°ÂÄêÀ¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ü¹©ÉÊ¼Á¡¦²Á³Ê¡¦ÂÐ±þ¥¹¥Ôー¥É¤ò´Þ¤á¡¢¥µー¥Ó¥¹Á´ÂÎ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÄÌÚ·Ä°ìÏº»á ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö·úÃÛ¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¡¢ROY³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÆÃÊÌ¸ÜÌä¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢·úÃÛÎÎ°è¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ROY³ô¼°²ñ¼Ò ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö½»Âð¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¡¢»Ü¹©ÉÊ¼Á¡¦·úºàÄ´Ã£¡¦¸½¾ìÂÐ±þÎÏ¤ò´Þ¤á¤¿Áí¹çÎÏ¤Î¶¯²½¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄÌÚ»á¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢·úÃÛÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤È»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ÀÄÌÚ·Ä°ìÏº»á Î¬Îò
1992Ç¯¡¢´ÝµÈ(¸½JK¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò)Æþ¼Ò¡£
·ÐÍýÉô¡¢±Ä¶ÈÉô¡¢³¤³°Ãóºß¡¢Åìµþ±Ä¶È½êÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×À½Â¤²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä²þÁ±¤äM&A¸å¤ÎÈÎÇä²ñ¼ÒºÆ·ú¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£
2014Ç¯¤ËJK¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¢£ROY³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ROY³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢½»Âð¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¢·úÊª½¤Á¶¡¢±«Ï³¤ê½¤Íý¡¢²°º¬¡¦³°ÊÉ¹©»ö¡¢³²½Ã¡¦³²ÃîÂÐºö¤Ê¤É¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î°Â¿´¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹âÄÅ¶èºä¸Í3-16-1
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂçÀÐÎµ¼¡
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 2009Ç¯1·î23Æü
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://roy-g.com/