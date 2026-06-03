NTTインテグレーション、「COMPANY® Talent Management」シリーズを採用〜基幹人事データと直結した配置シミュレーションで、異動検討の高度化と発令までの業務負荷を半減〜

NTTインテグレーション、「COMPANY® Talent Management」シリーズを採用〜基幹人事データと直結した配置シミュレーションで、異動検討の高度化と発令までの業務負荷を半減〜