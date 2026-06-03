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NTTインテグレーション、「COMPANY® Talent Management」シリーズを採用〜基幹人事データと直結した配置シミュレーションで、異動検討の高度化と発令までの業務負荷を半減〜
株式会社WHI Holdings（本社：東京都港区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：安斎富太郎）は、NTTインテグレーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：桜井伝治、以下 NTTインテグレーション）が統合人事システム「COMPANY®」のタレントマネジメント製品「COMPANY® Talent Management」シリーズ（以下 CTM2.0）の「組織人員配置」を採用したことをお知らせします。
これによりNTTインテグレーションは、基幹人事データと直結した高度な異動・配置シミュレーション環境を構築します。「異動案の検討（タレントマネジメント）」と「実行（人事発令）」を紐づけることでデータに基づいた適材適所の配置検討や、組織の活性化を加速します。
●「COMPANY® Talent Management」シリーズ採用の背景
NTTインテグレーションは、システムインテグレーターとして企業のITシステムコンサルティング、開発、クラウド基盤構築、運用保守までを一気通貫で提供する企業です。
同社では、これまで人事異動の検討・実施において、人事情報の抽出、異動案の作成、各事業部門との調整、異動情報の公開といった一連の工程に多大な工数を要していました。
そこで、これらの作業を効率化することに加え、各事業部門の責任者や人事担当者による「誰をどこに配置すべきか」といった戦略的な意思決定を支援し、かつ検討結果を人事基幹システムに直接反映できる唯一の製品として、CTM2.0の「組織人員配置」を採用しました。
●期待効果
１．データ連携が自動化され、人事異動の事前準備・事後入力の工数を削減
基盤となる「COMPANY®」人事管理製品とCTM2.0のデータが自動連携されるため、異動検討の事前準備として行っていた最新の人事情報（本務・兼務などの異動前情報）の抽出や一覧作成作業が不要になります。また、異動確定後のデータも「COMPANY®」へ自動反映できるため、従来発生していた手入力や照合作業の負荷が軽減されるとともに、異動シミュレーションを確実に組織運営へ繋げるタレントマネジメントの実現を目指します。
２．組織シミュレーションのシステム化により、意思決定を迅速化
各事業本部で行っていた表計算ソフトによる組織図作成や、人事部での取りまとめ作業がシステム上で完結するため、個別ファイルの集約や転記の手間が解消され、情報の正確性が向上します。
また、直感的な画面操作で人員配置のシミュレーションが可能なため、組織変更の検討工数を削減し、可視化されたデータに基づく迅速な意思決定を支援します。
３．帳票出力機能による資料作成・確認作業の負荷軽減
CTM2.0の活用により、組織情報や異動前後の対象者差分リストを帳票として直接出力できるようになります。これにより、経営会議などへの付議資料の作成効率が向上するほか、異動情報反映後の照合作業にかかる人事担当者や各事業本部担当者の負担を軽減します。
これらの導入効果により、人事異動配置に付随する作業工数は半減する見込みです。このプロセスの変革によって創出されたリソースは、データに裏打ちされた異動ローテーションの実現や個々のキャリアパスに寄り添った人材育成方針の策定など、組織の競争力を高める戦略的な業務に充てられます。
●NTTインテグレーションからのコメント
当社は2004年より「COMPANY®」を利用してきましたが、このたびクラウド版への移行と合わせ、「COMPANY® Talent Management」シリーズの「組織人員配置」機能の新規導入を決定しました。導入の決め手は、既存の人事データ基盤とのシームレスな連携と直感的な操作性です。これまで表計算ソフト等で行っていたアナログな異動業務がデジタル化され、大幅な工数削減やヒューマンエラーの防止が実現できると期待しています。今後は、創出された時間をより戦略的な人事施策にあて、システムインテグレーターとしての組織競争力向上を加速させてまいります。
WHI Holdingsは、統合人事システム「COMPANY®」の提供を通じて、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現に努めてまいります。
●「COMPANY® Talent Management」シリーズ（呼称：CTM2.0）について
国内大手法人の3社に1社※が利用する統合人事システム「COMPANY®」シリーズが提供する、日本法人固有の組織ニーズへ最適化したタレントマネジメントシステムです。人的資本経営に欠かせない人材の可視化、評価、育成、異動・配置、要員計画といったあらゆる機能を網羅しています。HR特化型生成AIの搭載と、現場の従業員から経営層までが迷わず操作できるUI/UXにより、はたらくすべての人が活用できる「COMPANY® Talent Management」シリーズとして、組織の意思決定と個人の成長を同時に加速させます。
●株式会社WHI Holdingsについて
WHI Holdingsは、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY®」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。
* 会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
* 本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通し等に関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
* 本リリースの製品画像に記載されている氏名、組織名、その他の名称は架空のもので、実在の企業や人物とは関係ありません。
●「COMPANY® Talent Management」シリーズ採用の背景
NTTインテグレーションは、システムインテグレーターとして企業のITシステムコンサルティング、開発、クラウド基盤構築、運用保守までを一気通貫で提供する企業です。
同社では、これまで人事異動の検討・実施において、人事情報の抽出、異動案の作成、各事業部門との調整、異動情報の公開といった一連の工程に多大な工数を要していました。
そこで、これらの作業を効率化することに加え、各事業部門の責任者や人事担当者による「誰をどこに配置すべきか」といった戦略的な意思決定を支援し、かつ検討結果を人事基幹システムに直接反映できる唯一の製品として、CTM2.0の「組織人員配置」を採用しました。
●期待効果
１．データ連携が自動化され、人事異動の事前準備・事後入力の工数を削減
基盤となる「COMPANY®」人事管理製品とCTM2.0のデータが自動連携されるため、異動検討の事前準備として行っていた最新の人事情報（本務・兼務などの異動前情報）の抽出や一覧作成作業が不要になります。また、異動確定後のデータも「COMPANY®」へ自動反映できるため、従来発生していた手入力や照合作業の負荷が軽減されるとともに、異動シミュレーションを確実に組織運営へ繋げるタレントマネジメントの実現を目指します。
２．組織シミュレーションのシステム化により、意思決定を迅速化
各事業本部で行っていた表計算ソフトによる組織図作成や、人事部での取りまとめ作業がシステム上で完結するため、個別ファイルの集約や転記の手間が解消され、情報の正確性が向上します。
また、直感的な画面操作で人員配置のシミュレーションが可能なため、組織変更の検討工数を削減し、可視化されたデータに基づく迅速な意思決定を支援します。
３．帳票出力機能による資料作成・確認作業の負荷軽減
CTM2.0の活用により、組織情報や異動前後の対象者差分リストを帳票として直接出力できるようになります。これにより、経営会議などへの付議資料の作成効率が向上するほか、異動情報反映後の照合作業にかかる人事担当者や各事業本部担当者の負担を軽減します。
これらの導入効果により、人事異動配置に付随する作業工数は半減する見込みです。このプロセスの変革によって創出されたリソースは、データに裏打ちされた異動ローテーションの実現や個々のキャリアパスに寄り添った人材育成方針の策定など、組織の競争力を高める戦略的な業務に充てられます。
●NTTインテグレーションからのコメント
当社は2004年より「COMPANY®」を利用してきましたが、このたびクラウド版への移行と合わせ、「COMPANY® Talent Management」シリーズの「組織人員配置」機能の新規導入を決定しました。導入の決め手は、既存の人事データ基盤とのシームレスな連携と直感的な操作性です。これまで表計算ソフト等で行っていたアナログな異動業務がデジタル化され、大幅な工数削減やヒューマンエラーの防止が実現できると期待しています。今後は、創出された時間をより戦略的な人事施策にあて、システムインテグレーターとしての組織競争力向上を加速させてまいります。
NTTインテグレーション株式会社 グループ経営本部
WHI Holdingsは、統合人事システム「COMPANY®」の提供を通じて、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現に努めてまいります。
●「COMPANY® Talent Management」シリーズ（呼称：CTM2.0）について
国内大手法人の3社に1社※が利用する統合人事システム「COMPANY®」シリーズが提供する、日本法人固有の組織ニーズへ最適化したタレントマネジメントシステムです。人的資本経営に欠かせない人材の可視化、評価、育成、異動・配置、要員計画といったあらゆる機能を網羅しています。HR特化型生成AIの搭載と、現場の従業員から経営層までが迷わず操作できるUI/UXにより、はたらくすべての人が活用できる「COMPANY® Talent Management」シリーズとして、組織の意思決定と個人の成長を同時に加速させます。
※従業員数3,000人以上（株式会社Works Human Intelligence調べ）
「COMPANY® Talent Management」シリーズ製品サイト https://www.ctm.works-hi.co.jp/
●株式会社WHI Holdingsについて
WHI Holdingsは、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY®」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。
WHI Holdingsサイト： https://www.whi-holdings.co.jp/
* 会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
* 本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通し等に関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
* 本リリースの製品画像に記載されている氏名、組織名、その他の名称は架空のもので、実在の企業や人物とは関係ありません。